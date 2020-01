FC Bayern München, News und Gerüchte: Leroy Sane zweifelt offenbar an Wechsel, Atletico-Boss Gil Marin äußert sich zu Lemar-Gerüchten

Der mögliche Bayern-Wechsel von Leroy Sane im Sommer bleibt Dauerthema. Der Nationalspieler soll nun allerdings angeblich Zweifel haben. Alles zum FCB

Am Samstag geht es für den FC Bayern zum Auswärtsspiel gegen den 1. FSV . Mit einem Sieg könnte der deutsche Rekordmeister an diesem Spieltag die Tabellenführung übernehmen.

Unterdessen gibt es neue Gerüchte zum Thema Leroy Sane. Nachdem Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge jüngst das Interesse am Nationalspieler nicht ausgeschlossen hatte, scheint der Flügelflitzer von nun offenbar Zweifel an einem Wechsel nach München zu hegen.

Außerdem: Atletico-Boss Gil Marin bezieht Stellung zu den Spekulationen um Thomas Lemar und die Zweitvertretung der Bayern verliert im Sommer zwei Stammkräfte.

Alle News und Gerüchte zum an diesem Mittwoch!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Citys Leroy Sane zweifelt offenbar an Bayern-Wechsel

Eigentlich schien der Wechsel von Leroy Sane zum FC Bayern München schon so gut wie sicher zu sein, doch nach Informationen von Bild und Welt soll der deutsche Nationalspieler nun offenbar zweifeln, ob er überhaupt zum deutschen Rekordmeister gehen will.

Nach einem Kreuzbandriss im rechten Knie, den sich Sane im Community Shield gegen den zugezogen hatte, war der Transfer vergangenen Sommer noch gescheitert und auch im Winter verzichteten die Bayern auf eine Verpflichtung , schließlich kann Sane wohl frühestens ab Mitte der Rückrunde wieder voll angreifen.

Für den Spieler, der seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining von Manchester City ist , wäre ein Transfer im Winter aber angeblich ein Vertrauensbeweis gewesen, nun sei er gemäß des Berichts offenbar aber ins Grübeln gekommen.

Thomas Lemar zum FC Bayern? Atletico-Boss Gil Marin bezieht Stellung

Nach Angaben des französischen Magazins France Football soll der FC Bayern ein Auge auf Flügelspieler Thomas Lemar von geworfen haben. Für den Tabellenfünften der spanischen Primera Division ist eine Trennung von dem Weltmeister im Winter jedoch ausgeschlossen.

"Lemar steht nicht zum Verkauf. Es gibt keine Möglichkeit, dass er wechselt", stellte Atleticos Geschäftsführer Miguel Angel Gil Marin am Dienstag auf Anfrage von Goal und SPOX klar.

Der 22-malige französische Nationalspieler ist vertraglich noch bis zum 30. Juni 2023 an die Rojiblancos gebunden. Zuletzt berichteten allerdings diverse spanische Medien, dass Atletico-Coach Diego Simeone unzufrieden mit Lemars Leistungen sei und einem Wechsel zustimmen würde.

FC Bayern: Kwasi Okyere Wriedt und Derrick Köhn wechseln im Sommer zu Tilburg

Der niederländische Erstligist Willem II Tilburg wird sich kommenden Sommer mit Stürmer Kwasi Okyere Wriedt und Verteidiger Derrick Köhn von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München verstärken.

Dies gab der -Klub am Dienstag offiziell bekannt. Beide Spieler werden bei ihrem neuen Arbeitgeber jeweils einen Dreijahresvertrag bis 2023 unterschreiben und kosten aufgrund auslaufender Verträge keine Ablösesumme.

Sowohl Wriedt als auch Köhn sind aktuell Stammspieler beim deutschen Drittligisten. Wriedt ist mit 13 Toren in 20 Einätzen zudem der Top-Torjäger der Mannschaft, auch Linksverteidiger Köhn kam bislang 14 Mal zum Einsatz.

EM-Teilnahme von Thomas Müller? Rummenigge hofft auf Umdenken bei Joachim Löw

Einer der Gründe für den derzeitigen Lauf des FC Bayern ist ohne Frage Thomas Müller. Seit dem Trainerwechsel blüht der 30-Jährige förmlich auf und ist aus der ersten Elf nicht wegzudenken. Am Rande einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus sprachen sich die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Herbert Hainer nun für eine EM-Teilnahme Müllers aus.

"Joachim Löw hat im vergangenen Jahr eine für uns alle überraschende Geschichte gemacht, indem er die Nationalmannschaftskarriere von Thomas, Jerome und Mats für beendet erklärt hat", sagte Bayerns Vorstands-Vorsitzender Rummenigge auf Sport1 -Nachfrage. "Insbesondere Thomas kommt jetzt so ein bisschen in den zweiten Frühling zurück. Ich möchte Jogi Löw grundsätzlich keine Ratschläge geben. Er ist erfahren genug, er hat mit der Nationalmannschaft große Erfolge gefeiert. Aber wenn einer top spielt, und ich hoffe, dass Thomas weiter auf diesem Niveau spielt, dann wird da möglicherweise ein Umdenken stattfinden", so Rummenigge.

FC Bayern München: Joshua Kimmich stellt erneute Vertragsverlängerung beim FCB in Frage

Joshua Kimmich hat eine erneute Vertragsverlängerung beim FC Bayern München in Frage gestellt und einen Wechsel ins Ausland nach dem Auslaufen seines Arbeitspapiers 2023 nicht ausgeschlossen.

"Diese Frage stellt man sich durchaus", sagte Kimmich im Interview mit dem kicker auf die Frage, ob er beim deutschen Rekordmeister eine neue Generation anführen wolle oder den Weg ins Ausland suchen werde. "Ich kann sie jetzt aber gar nicht so recht beantworten. Weil ich nicht weiß, was in zwei oder drei Jahren das Beste für meine Karriere ist."

Zunächst sei es aber sein Ziel, "mit Bayern München eine Ära zu prägen - mit dem ganz großen Ziel, die zu gewinnen". Auch aus diesem Grund habe er vor knapp zwei Jahren im März 2018 seinen Vertrag in Mümnchen bis 2023 verlängert, "weil wir die Chance haben, mit einer neuen Generation eine Ära zu prägen - und das bei einem Klub, der international mit seinem Ansehen zu den Top fünf oder sechs Klubs in Europa gehört".

FCB statt BVB oder Real? Das läuft zwischen Achraf Hakimi und dem FC Bayern

Die Zukunft des von Real an den BVB ausgeliehenen Hakimi ist weiterhin ungewiss. Avanciert Bayern im Werben um den Verteidiger zum lachenden Dritten?