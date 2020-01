FC Bayern München, News und Gerüchte: Thomas Lemar soll ein Kandidat sein, Rummenigge spricht über Sane

Während mit Thomas Lemar ein neuer Kandidat für die offensiven Außenbahnen gehandelt wird, hofft KHR auf Thomas Müller EM-Teilnahme. Alle FCB-News.

Durch einen überzeugenden 5:0-Sieg gegen den am 19. Spieltag hat der FC Bayern den Rückstand auf Tabellenführer in der vorerst auf einen Punkt verkürzt.

Das Transferfenster ist nur noch wenige Tage geöffnet und bei den Münchnern könnte sich womöglich auf den offensiven Außenpositionen noch etwas tun. Thomas Lemar von wird als Kandidat gehandelt.

Derweil hofft Karl-Heinz Rummenigge auf ein Comeback Thomas Müllers in der Nationalmannschaft.

Alle News und Gerüchte zum an diesem Dienstag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge schließt weiteres Interesse an Leroy Sane nicht aus

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern hat sich zum möglichen erneuten Werben der Münchener um Leroy Sane von geäußert.

"Grundsätzlich möchte ich über einen Spieler, der noch für eineinhalb Jahre bei Manchester City unter Vertrag steht, keinen Kommentar abgeben“, sagte Rummenigge im Interview mit Münchner Merkur und tz und schob nach: "Sollten wir noch Interesse haben – was ich nicht ausschließe – werden wir zuerst mit dem Club sprechen, um von Anfang an eine freundschaftliche Gesprächsatmosphäre zu schaffen.“

Bericht: FC Bayern zeigt Interesse an Thomas Lemar von Atletico Madrid

Der FC Bayern München hat offenbar Offensivspieler Thomas Lemar von Atletico Madrid auf dem Zettel. Dies berichtet die französische Zeitschrift France Football .

Demnach soll der Weltmeister von 2018 das Interesse des deutschen Rekordmeisters geweckt haben und ein Kandidat für einen Transfer an die Isar sein. Die von Atletico geforderte Ablösesumme für den 24-Jährigen soll jedoch bei 60 Millionen Euro liegen.

Dem Bericht zufolge sind die Münchner auch aufgrund der Verletzungsanfälligkeit von Kingsley Coman, der fehlenden Konstanz von Serge Gnabry und der fehlenden Akzeptanz von Ivan Perisic innerhalb der Mannschaft ohnehin auf der Suche nach einem Flügelspieler. Lemar, der bei den Madrilenen unter Trainer Diego Simeone aktuell nicht erste Wahl ist, will sich mit Hinblick auf die für die Equipe Tricolore in den Fokus spielen.

EM-Teilnahme von Thomas Müller? Rummenigge hofft auf Umdenken bei Joachim Löw

Einer der Gründe für den derzeitigen Lauf des FC Bayern ist ohne Frage Thomas Müller. Seit dem Trainerwechsel blüht der 30-Jährige förmlich auf und ist aus der ersten Elf nicht wegzudenken. Am Rande einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus sprachen sich die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Herbert Hainer nun für eine EM-Teilnahme Müllers aus.

"Joachim Löw hat im vergangenen Jahr eine für uns alle überraschende Geschichte gemacht, indem er die Nationalmannschaftskarriere von Thomas, Jerome und Mats für beendet erklärt hat", sagte Bayerns Vorstands-Vorsitzender Rummenigge auf Sport1 -Nachfrage. "Insbesondere Thomas kommt jetzt so ein bisschen in den zweiten Frühling zurück. Ich möchte Jogi Löw grundsätzlich keine Ratschläge geben. Er ist erfahren genug, er hat mit der Nationalmannschaft große Erfolge gefeiert. Aber wenn einer top spielt, und ich hoffe, dass Thomas weiter auf diesem Niveau spielt, dann wird da möglicherweise ein Umdenken stattfinden", so Rummenigge.

FC Bayern München: Joshua Kimmich stellt erneute Vertragsverlängerung beim FCB in Frage

Joshua Kimmich hat eine erneute Vertragsverlängerung beim FC Bayern München in Frage gestellt und einen Wechsel ins Ausland nach dem Auslaufen seines Arbeitspapiers 2023 nicht ausgeschlossen.

"Diese Frage stellt man sich durchaus", sagte Kimmich im Interview mit dem kicker auf die Frage, ob er beim deutschen Rekordmeister eine neue Generation anführen wolle oder den Weg ins Ausland suchen werde. "Ich kann sie jetzt aber gar nicht so recht beantworten. Weil ich nicht weiß, was in zwei oder drei Jahren das Beste für meine Karriere ist."

Zunächst sei es aber sein Ziel, "mit Bayern München eine Ära zu prägen - mit dem ganz großen Ziel, die zu gewinnen". Auch aus diesem Grund habe er vor knapp zwei Jahren im März 2018 seinen Vertrag in Mümnchen bis 2023 verlängert, "weil wir die Chance haben, mit einer neuen Generation eine Ära zu prägen - und das bei einem Klub, der international mit seinem Ansehen zu den Top fünf oder sechs Klubs in Europa gehört".

FCB statt BVB oder Real? Das läuft zwischen Achraf Hakimi und dem FC Bayern

Die Zukunft des von Real an den BVB ausgeliehenen Hakimi ist weiterhin ungewiss. Avanciert Bayern im Werben um den Verteidiger zum lachenden Dritten?

Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner: "Generation um Kimmich, Süle und Gnabry weltklasse"

Sandro Wagner hat dem FC Bayern München "mit Blick auf die nächsten sechs, sieben Jahre eine rosige Zukunft" prognostiziert. Der ehemalige Stürmer des FC Bayern nannte im kicker -Interview als Grund die Generation um Joshua Kimmich.

Diese sei jetzt schon "weltklasse" und werde daher auch demnächst nach Champions-League-Titeln greifen, ähnlich wie die Generation Schweinsteiger und Lahm. "Jeder Bayern-Fan kann beruhigt in die Zukunft schauen und Brazzo sowie den anderen Entscheidungsträgern vertrauen", sagte Wagner im kicker .

Der 32-Jährige spielte von Januar 2018 bis Januar 2019 mit Kimmich und Co. bei den Münchnern zusammen, ehe er sich für einen Wechsel nach zu entschied. "Klar, ich vermisse den FC Bayern und meine Freunde dort sehr - und bin froh, dass ich in der Zukunft die Möglichkeit habe, in anderer Funktion zu meinem Verein zurückzukehren", sagte er.

FC Bayern: Sprintmeister Davies zieht Schalkes Kutucu ab und das Stadion jubelt

FC Bayern versuchte angeblich, Wechsel von Dani Olmo zu RB Leipzig zu verhindern

Der FC Bayern München hat angeblich versucht, den Transfer von Dani Olmi von zu RB Leipzig zu verhindern. Das berichtet das kroatische Blatt sportske novosti .

Demnach haben die Münchner den Spanier viermal kontaktiert, um ihn mit einem besseren Angebot von einem Wechsel an die Säbener Straße zu überzeugen.

Allerdings soll der 21-Jähre dem Bericht zufolge die Offerte genauso abgelehnt haben wie einen Wechsel zur AC Milan. Beide Klubs waren seiner Meinung nach nicht ideal für seine Entwicklung, heißt es.

