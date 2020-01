FC Bayern München, News und Gerüchte: Havertz angeblich nicht zum FCB, Goretzka reagiert auf Trainingszoff mit Boateng

Seit Monaten wird Kai Havertz mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun soll der Wechsel des Youngsters angeblich doch nicht stattfinden.

Der FC Bayern muss am kommenden Samstag beim FSV ran und will mit einem Sieg weiter Druck auf Noch-Tabellenführer ausüben.

Obwohl aus sportlicher Sicht derzeit alles beim deutschen Rekordmeister passt, kam es am Mittwoch zu einer Handgreiflichkeit im Training. Einem Bericht der Bild zufolge soll Jerome Boateng seinem Mitspieler Leon Goretzka ins Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss an die Meldung zeigten sich die beiden via Social Media allerdings wieder versöhnt.

Derweil gibt es Neuigkeiten zu einem möglichen Wechsel von Leverkusen-Youngster Kai Havertz nach München. Wie die tz vermeldet, genießt ein Transfer des 20-Jährigen im Sommer nicht die höchste Priorität.

FC Bayern: Kai Havertz wechselt im Sommer angeblich nicht nach München

Der mögliche Transfer von Kai Havertz von Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Konkurrenten FC Bayern München droht zu platzen. Nach Informationen der tz sieht es im Moment stark danach aus, dass der 20-Jährige im Sommer nicht zum deutschen Rekordmeister wechselt.

Dass der Offensivspieler die Werkself nach dieser Saison verlassen wird, gilt dagegen als so gut wie sicher. Doch die Konkurrenz für die Bayern ist mit Top-Klubs wie , oder dem groß. Und Leverkusen ruft dem Bericht zufolge eine Mega-Summe auf.

Bayern München - Leon Goretzka reagiert auf Zoff im Training mit Jerome Boateng: "Alle mal entspannen"

Im Training des FC Bayern München ist es am Mittwoch offenbar zu einem Eklat gekommen. Wie die Bild berichtet, gerieten Jerome Boateng und Leon Goretzka ordentlich aneinander. Bilder belegen, dass der Innenverteidiger dem Ex-Schalker dabei ins Gesicht geschlagen hat.

*** BILDplus Inhalt *** Nach Provokation und Foul - Eklat im Bayern-Training! Weltmeister schlägt Mitspieler https://t.co/kGnmn5veKu — BILD FC Bayern (@BILD_Bayern) January 29, 2020

Was war passiert? Goretzka hatte Boateng im Kleinfeld-Spiel offenbar mit offener Sohle erwischt, obwohl der Ball längst weg war. "Der Ball war weg und der geht voll mit offener Sohle hin! Was soll der Scheiß?", soll Boateng daraufhin gebrüllt haben.

Bayern München: Hansi Flick trennte Jerome Boateng und Leon Goretzka

Mitspieler und Trainer Hansi Flick mussten daraufhin dazwischengehen, um die beiden Streithähne zu trennen. Bereits zuvor soll es bei einer strittigen Elfmeter-Szene Ärger mit Goretzka gegeben haben, der nicht zu motzen aufgehört habe. "Immer dieselbe Scheiße mit Dir...", soll Thomas Müller daraufhin gerufen haben.

Die Konfrontation zwischen Goretzka und Boateng hat zwischen den beiden Mannschaftskameraden aber offensichtlich nicht für eine vergiftete Atmosphäre gesorgt. Das legt ein Instagram-Post des Mittelfeldspielers vom Mittwochnachmittag nahe.

Neben einem Bild von sich und Boateng schrieb er dort: "++++BREAKING NEWS++++ #FußballistEmotion #AlleMalEntspannen #miasanfamily".

Auch Boateng meldete sich mit einem gemeinsamen Bild bei Instagram zu Wort und meldete: "Alles bestens zwischen uns, ihr könnt euch entspannen."

Karl-Heinz Rummenigge exklusiv: Keine Bayern-Transfers mehr im Winter

Der FC Bayern wird in der Winter-Transferperiode keinen Spieler mehr verpflichten. Dies erklärte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge im Gespräch mit Goal und SPOX.

"Nein, wir machen nichts mehr", sagte Rummenigge am Rande der Sportbusinessmesse SPOBIS in Düsseldorf.

Diese Entscheidung hat vor allem zwei Gründe, ergänzte der 64-Jährige: "Der Rückrundenstart war top und lässt uns entspannter auf die Personalsituation schauen. Man muss korrekterweise zugeben, dass wir zum Auftakt in Berlin einen sehr dünnen Kader hatten, aber die Lage hat sich durch die Ergebnisse und durch den Fakt, dass mehrere Spieler zurückgekommen sind, sehr entspannt."