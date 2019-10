FC Bayern München, News und Gerüchte: Kovac schwärmt von Gnabry, Mai verlängert beim FCB

Vor dem Spiel beim FC Augsburg hat Niko Kovac in höchsten Tönen über Serge Gnabry gesprochen. Außerdem: Der FCB bindet ein Talent langfristig.

Die Länderspielpause ist vorbei und für den FC Bayern München steht ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Am Samstag muss der deutsche Rekordmeister beim antreten. Anpfiff des Derbys in der WWK-Arena ist um 15.30 Uhr (LIVE-TICKER) - und es gibt natürlich einen klaren Favoriten auf den Sieg, wenn man sich die Fakten vor dem Spiel ansieht.

Vor der Partie lobte Bayern-Trainer Niko Kovac seinen Offensivstar Serge Gnabry und betonte, dass dieser noch stärker werden wird in den nächsten Jahren. Besonders eine Eigenschaft des deutschen Nationalspielers hat es dem Coach dabei angetan.

Auch an der Kaderplanung wird an der Isar gearbeitet: Mit Lars Lukas Mai bindet der Klub ein großes Talent langfristig an sich.

Der am Samstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Trainer Niko Kovac vom FC Bayern München hat verraten, was ihm an Offensivstar Serge Gnabry am besten gefällt.

"Ich finde ihn super, er hat überragende Fähigkeiten – und ist menschlich top! So stelle ich mir einen vor, der auf dem Boden geblieben ist", sagte der Bayern-Coach vor der Partie beim FC Augsburg und lobte die Entwicklung des deutschen Nationalspielers: "Ich behaupte aber, er kann noch besser werden. Lassen sie uns mal drei, vier Jahre abwarten, da wird die Entwicklung noch mal nach oben gehen."

Gnabry machte zuletzt beim FC Bayern stark auf sich aufmerksam. In der erzielte er beim 7:2-Sieg bei den ganze vier Treffer und zeigt sich seit Wochen in bestechender Form.

FC Bayern München beim FC Augsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen der Partie:

Das könnte die Aufstellung des FC Augsburg sein:

Koubek - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Baier, Khedira - Gregoritsch, Vargas - Niederlechner, Finnbogason

Die mögliche Aufstellung des FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Hernandez - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Der FC Augsburg verlor 13 der 16 -Partien gegen Bayern München (2 Siege, 1 Remis) und wartet seit acht BL-Partien auf einen Sieg gegen die Münchner. Den letzten Dreier gab es im Mai 2015 beim 1:0 in der Allianz Arena.

Gegen kein BL-Team hat der FC Augsburg eine höhere Niederlagenquote als gegen Bayern München (81%, 13 von 16) und gegen keinen anderen BL-Gegner setzte es sonst mehr als elf Niederlagen.

Im Schnitt holte der FC Bayern München gegen den FC Augsburg 2.47 Punkte pro BL-Spiel. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten haben die Münchner einen so guten Schnitt.

Der FC Augsburg gewann saisonübergreifend nur eines der letzten zwölf Pflichtspiele (3 Remis, 8 Niederlagen), nur gegen Frankfurt gelang am 4. Spieltag ein Sieg (2:1 H).

Nie zuvor kassierte der FC Augsburg nach sieben Spielen so viele Gegentore wie aktuell (19). Die 31 Gegentore in den vergangenen neun Bundesliga-Spielen sind Negativrekord in diesem Jahrtausend über solch einen Zeitraum.

Augsburgs Florian Niederlechner war an sechs der acht Saisontore der Fuggerstädter direkt beteiligt (4 Tore, 2 Assists). Aber: Drei seiner vier Treffer erzielte er auswärts.

Augsburgs Geschäftsführer Sport Stefan Reuter feierte drei Tage vor der Partie gegen den seinen Ex-Klub seinen 53. Geburtstag. Er stand von 1988 bis 1991 beim FCB unter Vertrag, kam zu 95 BL-Spielen und wurde zweimal Meister.

Nur in drei der elf Pflichtspiele 2019/20 stand beim FC Bayern die Null: Jeweils zu Hause beim 3:0 gegen und beim anschließenden 4:0 gegen Köln. Das einzige Gastspiel ohne Gegentor war das 3:0 auf Schalke am 2. Spieltag.

Münchens Robert Lewandowski ist der erste Spieler mit elf Treffern nach sieben Bundesliga-Spieltagen. Seine insgesamt 15 Pflichtspieltore in dieser Saison sind Bestwert in den Top-5-Ligen.

Münchens Robert Lewandowski traf an jedem der ersten sieben Bundesliga-Spieltage. Das gelang in der BL-Geschichte zuvor nur Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang in der Saison 2015/16 (BL-Rekord über die ersten acht Spieltage).

So wird das Spiel des FC Bayern München beim FC Augsburg heute live übertragen

Bundesliga, 8. Spieltag. Der deutsche Rekordmeister gibt sich die Ehre: Der FC Bayern München gastiert am Samstagnachmittag beim FC Augsburg. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite erklären Euch, wie Ihr das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

FC Bayern München: Abwehrtalent Lars Lukas Mai verlängert vorzeitig

Abwehrtalent Lars Lukas Mai hat seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitagabend offiziell bekannt.

"Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich möchte jetzt den nächsten Schritt in meiner Entwicklung nehmen und glaube, dass es hierfür keine bessere Adresse als den FC Bayern gibt", wird der 19-jährige Innenverteidiger in der Pressemitteilung des FCB zitiert.

Ex-Bayern-Spieler Renato Sanches bei : Schiffbruch - und das ewige Warten auf seine Zeit

Renato Sanches hat sich bei seinem neuen Verein noch nicht etabliert. Lilles Bosse geben sich betont geduldig - und erhöhen doch den Druck.

Vor dreieinviertel Jahren war schon mal die Zeit von Renato Sanches, damals gewann er mit die Europameisterschaft und wurde zum besten jungen Spieler des Turniers gewählt. Daraufhin wechselte er für 35 Millionen Euro zum FC Bayern - und ist seitdem immer der Spieler, dessen Zeit sicherlich schon wieder kommen wird. Irgendwann und irgendwo.

So war es bei seinem ersten Versuch beim FC Bayern, so war es bei der einjährigen Leihe bei Swansea City, so war es bei seinem zweiten Versuch beim FC Bayern und so ist es jetzt bei OSC Lille. Seine Zeit wird kommen! "Ich bin sicher, Renato wird uns viel bringen. Wir geben ihm Zeit zu wachsen", sagte Lilles Sportdirektor Luis Campos gegenüber RMC . Das heißt auch: Seine Zeit ist noch nicht gekommen.

Als Sanches von seinem Jugendklub zum FC Bayern wechselte, vereinbarten die beiden Vereine eine Nachzahlung, sollte er zum Weltfußballer gewählt werden. Bei der Weltfußballer-Wahl "The Best" wurde Sanches wie schon in den vergangenen Jahren aber auch diesmal nicht berücksichtigt, dafür jedoch bei der Marca- Abstimmung "The Worst" . Rund 150.000 Leser der spanischen Zeitung wählten Sanches zum zweitschlechtesten Mittelfeldspieler der vergangenen Saison (hinter Philippe Coutinho).

vs. Bayern München wird im Free-TV übertragen, Kooperation zwischen Sky und ZDF

Kooperation zwischen Sky und dem ZDF: Das Zweite überträgt am 2. November das Bundesligaspiel zwischen Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und dem deutschen Rekordmeister Bayern München (15.30 Uhr) live im Free-TV.

Parallel wird dieses Match vom 10. Spieltag wie samstags üblich beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt.

Die Verantwortlichen des Pay-TV-Senders sprachen in diesem Zusammenhang von einer "Win-Win-Situation".