FC Bayern: Coutinho könnte zum Schnäppchen werden, Waldschmidt als Lewy-Backup? - alle News und Gerüchte zum FCB

Die Kaufoption ist offenbar nicht die einzige Möglichkeit, Coutinho zu verpflichten. Und: Waldschmidt als Lewandowski-Backup? Alle News zum FC Bayern.

Während der aktuellen Länderspielpause wird spekuliert, der könnte Philippe Coutinho am Ende der Saison für weniger als die festgeschriebene Kaufoption von 120 Millionen Euro bekommen, da der kein Interesse an seiner Rückkehr hat.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Außerdem soll der FC Bayern laut einem Bericht aus ein Auge auf Luca Waldschmidt geworden haben. Ferner überzeugt Alphonso Davies beim kanadischen Nationalteam und Leon Goretzka ist für den Fußball-Spruch des Jahres nominiert.

Der FC Bayern München am Mittwoch - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Alphonso Davies führt Kanada zum ersten Sieg über USA seit 34 Jahren

Die USA, die in Toronto mit den -Profis Zack Steffen ( ), Weston McKennie (Schalke 04), Josh Sargent ( ) sowie dem Ex-Dortmunder Christian Pulisic ( ) angetreten waren, liegen in Gruppe A damit vorerst sechs Punkte hinter Kanada, haben aber ein Spiel weniger absolviert. Der weitere Gruppengegner beider Teams ist Kuba.

FC Bayern: Wird Philippe Coutinho für den FCB zum Schnäppchen?

Leihgabe Philippe Coutinho kommt beim FC Bayern immer besser in Fahrt. Nach der aktuellen Saison stehen die Verantwortlichen vor der Entscheidung, ob sie die vertraglich verankerte Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro ziehen oder nicht. Nun gibt es offenbar eine weitere Möglichkeit, den Brasilianer an der Isar zu halten.

Wie die spanische AS berichtet, will sich der FC Barcelona in jedem Fall von dem Spielmacher trennen und ist an einer Rückkehr gar nicht erst interessiert. Deshalb sollen die Katalanen sogar gesprächsbereit sein, was eine Reduzierung der Ablöse betrifft. Somit könnten sich die Münchner die Dienste von Coutinho, der noch bis 2023 an Barca gebunden ist, wohl für eine geringere Summe sichern.

Bericht: FC Bayern an Luca Waldschmidt interessiert

Laut einem Bericht des italienischen Portals calciomercato soll der FC Bayern München Luca Waldschmidt als mögliches Backup für Robert Lewandowski ins Visier genommen haben.

Der Angreifer vom FC Freiburg erzielte in dieser Saison bereits vier Tore für die Breisgauer und debütierte kürzlich für die A-Nationalmannschaft.

FC Bayern: Leon Goretzka Finalist für Fußball-Spruch des Jahres

Der langjährige DFB-Trainer Horst Hrubesch und Nationalspieler Leon Goretzka stehen unter den vier Finalisten, die die Entscheidung bei der Publikumsabstimmung über den Fußball-Spruch des Jahres unter sich ausmachen. Am 25. Oktober wird der Sieger durch die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur vergeben.

Folgende Aussage von Goretzka wurde nominiert: "Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum." (Nach den rassistischen Äußerungen einiger Fans beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen in Wolfsburg)

-Sportdirektor Marc Overmars flirtet mit Thomas Müller: "Jederzeit willkommen"

Ajax Amsterdam scheint offen für eine Verpflichtung des deutschen Ex-Nationalspielers Thomas Müller zu sein. Am Rande des Abschiedsspiels von Rafael van der Vaart am Sonntag äußerte sich Sportdirektor Marc Overmars jedenfalls vielsagend.

"Müller ist für mich die DNA von Bayern", betonte Overmas. Als er auf einen möglichen Vereinswechsel des Münchner Urgesteins angesprochen wurde, fügte er an: "Er kann mich anrufen. Bei Ajax ist er jederzeit willkommen."

FC Bayern angeblich verärgert über USA-Reise von Jerome Boateng

Die Verantwortlichen des FC Bayern ärgern sich laut Bild darüber, dass Jerome Boateng in der Länderspielpause in die USA geflogen ist.

An seinen vier freien Tagen war der Innenverteidiger nach New York zu einer Buchpräsentation von Popstar Rihanna geflogen.

Bayern-Legende Luca Toni schwärmt von Schweinsteiger und Ribery