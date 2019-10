FC Bayern: Barca geht von Coutinho-Kauf aus, Rummenigge glaubt nicht an Müller-Wechselwunsch im Januar - alle News und Gerüchte zum FCB

Der Barcelona geht wohl davon aus, dass die Bayern Coutinho kaufen und Rummenigge glaubt nicht an einen baldigen Wechsel Müllers. Alle FCB-News.

Während der Länderspielpause geht es beim vor allem um die Personalien Thomas Müller und Philippe Coutinho.

Während Karl-Heinz Rummenigge einen Winter-Abgang Müllers nicht erwartet, glaubt man in Barcelona wohl, dass die Münchener ihre Kaufoption auf Coutinho ziehen.

Der FC Bayern München am Sonntag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Barcelona geht davon aus, dass der FC Bayern Coutinhos Kaufoption ziehen wird

Der rechnet offenbar damit, dass der FC Bayern München die Kaufoption im Leih-Vertrag von Philippe Coutinho ziehen wird. Das berichtet die Marca.

Der Brasilianer, der den Rekordmeister 120 Millionen Euro Ablöse kosten würde, ist für ein Jahr von den Katalanen ausgeliehen. In München hat der Brasilianer einen guten Start hingelegt.

FC Bayern München: Rummenigge rechnet nicht damit, dass Thomas Müller im Winter wechseln will

Die Unzufriedenheit des Offensivspielers kann der 64-Jährige nachvollziehen: "Wenn Thomas zufrieden auf der Bank sitzen würde, wäre er im falschen Verein. Das ist die Reaktion, die wir sogar wollen. Er muss aber trotzdem mit der Situation seriös umgehen. Das tut er vorbildlich."

FC Bayern: Miroslav Klose über Robert Lewandowski: "Zehnmal besser als ich!"

Deutschlands Rekordtorschütze Miroslav Klose hat in einem Interview mit der DPA verraten, welche heutigen Stürmer ihn an seine eigene Spielweise erinnern. Gleichzeitig erklärte der aktuelle Trainer der U17 des FC Bayern München mit wem er während seiner aktiven Zeit am liebsten zusammengespielt hat.

"Früher hatte ich mal den Niclas Füllkrug genannt", so Klose auf die Frage, wer ihn am meisten an sich selbst erinnere. "Den finde ich echt interessant und recht komplett. Der ist schnell, und hat einen Instinkt, den man als Stürmer braucht."

Serge Gnabry: Bayern München ohne Thomas Müller "schwer vorstellbar"

FC Bayern: Deschamps erklärt, warum Hernandez doch nicht für spielte

Nach langem, öffentlichem Theater um seine Abstellung und einen möglichen Einsatz für die französische Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen Island, saß Bayern Münchens Abwehrspieler Lucas Hernandez am Freitagabend beim 1:0-Sieg in Reykjavik schließlich 90 Minuten lang auf der Bank. Trainer Didier Deschamps erläuterte später, wieso er Hernandez doch nicht aufstellte.

Gegenüber Le Parisien erklärte der Welttrainer von 2018: "Bei Lucas Hernandez traf ich die Entscheidung, dass er nicht spielt, nachdem ich alle Informationen, die ich hatte, analysiert habe". Hernandez sei bei der Entscheidungsfindung ebenfalls zu Wort gekommen: "Ich habe auch mit dem Spieler gesprochen. Seine Einschätzung zählte auch. Er war nicht in der besten psychologischen Verfassung, wenn es darum ging, in Zweikämpfe gehen zu müssen. (...) Also habe ich beschlossen, Hernandez nicht starten zu lassen."

FC Bayern: Thiago kann sich Karriereende in München vorstellen

Der spanische Mittelfeld-Star Thiago plant beim FC Bayern langfristig und könnte sich auch vorstellen, für immer in München zu bleiben. Das verriet der 28-Jährige in einem Interview auf der Homepage des Rekordmeisters .

"Das ist eine Entscheidung, die beide Seiten treffen müssen", erklärte Thiago angesprochen auf ein mögliches Karriereende beim FCB. Er führte aus: "Ich fühle mich super, meine Familie ist sehr glücklich. München ist eine ungemein lebenswerte Stadt. Warum nicht?"

Tottenham-Star Christian Eriksen kann sich angeblich Wechsel nach München vorstellen

Die Gerüchte um einen möglichen Transfer von Tottenham Hotspurs Spielmacher Christian Eriksen zum FC Bayern werden heißer. Wie Sport1 vermeldet, hat der deutsche Rekordmeister bereits Kontakt zum dänischen Nationalspieler aufgenommen.

Dabei soll sich herausgestellt haben, dass für Eriksen ein Wechsel nach München "eine ernsthafte Option" darstelle und er diesem entsprechend nicht abgeneigt sein soll.