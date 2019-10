FC Bayern verlängert Vertrag von Abwehrtalent Lars Lukas Mai vorzeitig

Lars Lukas Mai sieht seine Zukunft offenbar langfristig beim FC Bayern München. Das Defensivtalent verlängerte seinen Vertrag nun vorzeitig.

Abwehrtalent Lars Lukas Mai hat seinen Vertrag beim vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitagabend offiziell bekannt.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich möchte jetzt den nächsten Schritt in meiner Entwicklung nehmen und glaube, dass es hierfür keine bessere Adresse als den FC Bayern gibt", wird der 19-jährige Innenverteidiger in der Pressemitteilung des FCB zitiert.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic lobt Lars Lukas Mai als "eines unserer größten Talente"

Sportdirektor Hasan Salihamidzic sagte: "Lukas ist ein guter Junge und eines unserer größten Talente. Mit seinen 19 Jahren ist er bereits einer der Leistungsträger bei unseren Amateuren in der Dritten Liga. Wir sind davon überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist.“

Mai war 2014 von in den Nachwuchs der Bayern gewechselt. Sein Debüt bei den Profis gab der deutsche Junioren-Nationalspieler im April 2018 bei einem 3:0 in Hannover, insgesamt kommt er bisher auf zwei Einsätze für die erste Mannschaft der Münchener. In der laufenden Saison spielte Mai bisher ausschließlich für die U23 in der , stand in allen elf Spielen über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.