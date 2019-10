FC Augsburg vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - So wird die Bundesliga übertragen

Der FC Augsburg empfängt in der Bundesliga den FC Bayern München. Wir erklären Euch, wie Ihr das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Bundesliga, 8. Spieltag. Der deutsche Rekordmeister gibt sich die Ehre: Der FC Bayern München gastiert am Samstagnachmittag beim FC Augsburg. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr.

Platz drei in der Bundesliga-Tabelle und zuletzt verloren: Der ging mit einer 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim in die Länderspielpause. Nun wollen die Bayern wieder angreifen und Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach sowie den anderen Top-Teams wie RB Leipzig, VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund und Co. wieder mächtig Druck machen.

Der scheint der ideale Gegner dafür zu sein. Die Fuggerstädter haben nur eines der ersten sieben Spiele gewonnen - 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Folge - gegen Borussia Mönchengladbach (1:5) und Bayer Leverkusen (0:3).

FC Augsburg vs. FC Bayern München: Wir erläutern Euch in diesem Artikel, wie Ihr das -Duell heute live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Zudem erfahrt Ihr alle Infos zu den Highlights bei DAZN sowie zu den Aufstellungen beider Teams.

FC Augsburg vs. FC Bayern München: Das Bundesliga-Duell im Detail

FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live im TV verfolgen - So geht's!

Sky oder DAZN - Welcher der beiden Anbieter zeigt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live im TV? Nur diese beiden Dienste haben sich die Übertragungsrechte der Bundesliga in dieser Saison untereinander aufgeteilt. DAZN überträgt seit diesem Sommer die Bundesliga live! Sky ist dagegen schon länger für die TV-Übertragungen des deutsche Fußball-Oberhauses im Einsatz. Im Free-TV ist Augsburg gegen Bayern dagegen nicht live zu sehen.

Sky zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live im Pay-TV

Wollt Ihr das Augsburg-Spiel gegen den FC Bayern heute live im TV verfolgen? Dann müsst Ihr den Bezahlsender Sky einschalten. Nur Sky überträgt heute Nachmittag FC Augsburg vs. FC Bayern München live im TV - allerdings auschließlich im Pay-TV.

Denn aufgepasst: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Dieses gilt es im Vorfeld abzuschließen. Nur so seht Ihr Augsburg vs. Bayern live im TV bei Sky.

Bei Sky habt Ihr heute sowie an jedem Bundesliga-Samstag um 15.30 Uhr die Wahl: Entweder Ihr verfolgt FC Augsburg vs. FC Bayern München live im Einzelspiel oder Ihr erlebt das Duell zusammen mit allen anderen Partien in der Sky-Konferenz .

FC Augsburg vs. FC Bayern München live im TV bei Sky im Einzelspiel. Hier gibt's alle Infos zur Bundesliga-Übertragung:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD Start der Vorberichte: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

FC Augsburg vs. FC Bayern München live im TV bei Sky in der Konferenz. Hier gibt's alle Infos zur Bundesliga-Übertragung:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Konferenzschaltung Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Start der Vorberichte: 14 Uhr

14 Uhr Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Didi Hamann

Didi Hamann Kommentator: Frank Buschmann

Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten, Preisen und Vertragslaufzeiten von Sky erhaltet Ihr auf der offiziellen Website des Senders.

FC Augsburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM schauen - Wie geht das?

Nur bei Sky seht Ihr das Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München live im TV. Doch ist der Bezahlsender auch in puncto LIVE-STREAM Eure erste und einzige Anlaufstelle? Die Antwort: Ja, absolut! Sky hat gleich zwei verschiedene Optionen parat, mit denen Ihr das heutige Duell im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Beide stellen wir Euch jetzt vor.

Sky Go zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM mit Sky Go: Der Bezahlsender überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute in voller Länge im LIVE-STREAM mit Sky Go. Dies ist der Online-Dienst von Sky. Dort seht Ihr zahlreiche LIVE-STREAMs anlog zum TV-Programm des Bezahlsenders.

Im LIVE-STREAM von Sky Go erlebt Ihr die gleichen Vorteile wie im TV-Programm von Sky. Auch hier könnt Ihr frei wählen, ob Ihr FC Augsburg vs. FC Bayern München lieber live im Einzelspiel oder in der Konferenz schauen wollt. Für beide Optionen steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM bereit.

Doch auch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt stattdessen ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky voraus. Falls Ihr im Besitz eines solchen seid, erhaltet Ihr einen kostenlosen Log-In für Sky Go.

Lust auf FC Augsburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM mit Sky Go? Dann holt Euch die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM mit Sky Ticket: Ihr seid der Meinung, für Sky braucht man immer gleich ein langfristiges Abonnement? Das ist falsch. Mit Sky Ticket könnt Ihr lange Vertragslaufzeiten umgehen und die Sky-Dienste auch über einen kürzeren Zeitraum nutzen.

Und das Beste? Sky Ticket zeigt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Um das Duell am Samstagnachmittag live im Stream verfolgen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket bei Sky Ticket:

Das Monatsabo: Die ersten vier Wochen kosten 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen.

Die ersten vier Wochen kosten 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen. Das Tagesabo: Dieses 24-Stunden-Angebot erhaltet Ihr für einmalig 9,99 Euro.

Wer zeigt / überträgt heute die Highlights zu FC Augsburg vs. FC Bayern München?

Habt Ihr das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Augsburg und Bayern München verpasst? Ihr wollt aber trotzdem alle wichtigen Szenen kompakt zusammengefasst noch einmal anschauen? Dann haben wir die perfekte Empfehlung für Euch:

Die Highlights zu FC Augsburg vs. FC Bayern München bei DAZN!

Ewig lange auf die Highlights warten? Bei DAZN müsst Ihr das jedenfalls nicht. Der Streamingdienst zeigt Euch bereits 40 Minuten nach dem Schlusspfiff eine ausführliche Zusammenfassung des Bundesliga-Spiels. Die Highlights zu FC Augsburg vs. Bayern München sehen: Schaut dafür doch einfach mal bei DAZN vorbei!

Damit aber nicht genug: DAZN zeigt Euch nicht nur die Highlights zu Augsburg vs. Bayern München. Nein, der Streamingdienst hat noch viel mehr zu bieten. DAZN bringt Euch alle Highlights der 1. und bereits 40 Minuten nach Spielende auf die Bildschirme Eurer Wahl.

Ihr habt die kostenlose DAZN-App noch nicht? Dann holt sie Euch hier:

Ihr denkt, dass das schon alles war? Nein, das wars noch nicht: Bei DAZN könnt Ihr alle BL-Highlights sowie die Bundesliga live und in voller länge anschauen - und das sogar kostenlos! Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN! Der Streamingdienst schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis.

Somit erlebt Ihr die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos. Und das Übertragungspaket bei DAZN kann sich sehen lassen. Der Streamingdienst zeigt Spitzenfußball live und in voller Länge. Mit dabei: Die Champions League und Europa League, die EM-Qualifikation und Bundesliga, die Serie A und LaLiga, die Ligue 1 sowie zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe.

All das und noch vieles mehr bekommt Ihr im LIVE-STREAM bei DAZN! Der Streamingdienst zeigt pro Jahr über 8.000 Livesport-Events in voller Länge.

FC Augsburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und Bayern München heute nicht live im TV (Sky) und auch nicht im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket) verfolgen? Ihr wollt aber trotzdem bestens informiert bleiben? Dann bitte, unsere Empfehlung:

Somit verpasst Ihr keine wichtige Szene, keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung. Im LIVE-TICKER von Goal seid Ihr genau richtig, wenn Ihr 90 Minuten bestens informiert werden wollt. Schaut mal vorbei!

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos. Ihr findet ihn unter www.goal.com. Oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App herunter:

FC Augsburg vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff - also gegen 14.30 Uhr - erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften an dieser Stelle. Wer steht für den FC Augsburg in der Anfangself? Welche Startformation schickt der FC Bayern München für das heutige Bundesliga-Spiel aufs Feld?

FC Augsburg vs. FC Bayern München: Die Bilanz

FC Augsburg (insgesamt bislang 32 Duelle) FC Bayern München 5 Siege 25 2 Unentschieden 2 25 Niederlagen 5 34 Tore 97

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live? Die Bundesliga-Übertragung auf einen Blick