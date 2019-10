FC Bayern - Niklas Süle nach Kreuzbandriss: "Wer es einmal schafft, schafft es jedes Mal wieder"

Auf dem Weg nach Innsbruck 👍🏼 Vielen Dank für eure Nachrichten 🙏🏼 Wer es einmal schafft, schafft es jedes Mal wieder!!! #recoverystartsnow #comeonsüle

A post shared by Niklas Süle (@n.suele) on Oct 20, 2019 at 5:23am PDT