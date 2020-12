FC Bayern München: Lewandowski ist Weltfußballer, Alaba von drei Top-Klubs umworben - alle News und Gerüchte zum FCB

Bayern München trifft am Samstag auf Bayer Leverkusen. Indes ranken sich weiter Gerüchte um die Zukunft von Alaba, Lewandowski ist Weltfußballer.

Der hat nach dem 2:1-Arbeitssieg über den den nächsten dicken Brocken vor der Nase, denn am Samstagabend gastiert die Mannschaft von Hansi Flick bei Tabellenführer .

Grund zur Freude hatten am Donnerstagabend Manuel Neuer und Robert Lewandowski - sie wurden beim FIFA The Best Award ausgezeichnet.

Außerdem: Karl-Heinz Rummenigge schwärmt von Kylian Mbappe und verrät, warum ein Transfer des PSG-Superstars kein Thema ist.

Der FC Bayern München am Freitag: Hier findet Ihr heute alle Infos und News rund um den FCB.

FC Bayern München: , Chelsea und bei David Alaba wohl mit den besten Karten

Real Madrid kann sich im Rennen um David Alaba vom FC Bayern München offenbar die besten Chancen ausrechnen. Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, würde sich Alaba gerne dem spanischen Rekordmeister anschließen, kann sich aber auch vorstellen, zu Paris Saint-Germain oder zum zu wechseln.

Der vielseitig einsetzbare Abwehrspieler steht beim FC Bayern nur noch bis Ende Juni unter Vertrag und kann deshalb ab Januar mit anderen Vereinen über einen Transfer sprechen. Ob der 28-Jährige jedoch ab nächster Saison des Trikot von Real Madrid tragen wird, ist laut dem Bericht der Marca von weiteren Faktoren abhängig.

Um die finanzielle Stabilität des Vereins zu sichern, käme ein Transfer demnach nur im Sommer infrage, wenn Alaba ablösefrei zu haben ist. Zudem wird in den Planungen der Vorstandes eine Rolle spielen, wie es mit Sergio Ramos (Vertrag bis 2021), Nacho Fernandez (2022) und Eder Militao (2025) bei den Königlichen weitergeht.

FC Bayern München: Robert Lewandowski gewinnt Wahl zum Weltfußballer

Robert Lewandowski ist von den stimmberechtigten Medienvertretern, den Nationaltrainern und Nationalmannschaftskapitänen der FIFA-Mtgliedsländer und den Fans auf der FIFA-Website zum FIFA-Weltfußballer des Jahres 2020 gewählt worden. Der 32 Jahre alte Stürmer des FC Bayern München setzte sich in der Endausscheidung gegen Cristiano Ronaldo (Juventus) und Lionel Messi ( ) durch.

Lewandowski gewann in allen vier Kategorien mit teils klarem Vorsprung. Am Ende gewann er mit 52 "Scoring Points" vor Cristiano Ronaldo (38) und Lionel Messi (35). Ober er nun nach seiner endgültigen Krönung zum besten Spieler der Welt alles erreicht habe, verneinte er jedoch.

FC Bayern München - Rummenigge: Mbappe-Verpflichtung "undenkbar"

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat ausgeschlossen, dass sich der FCB jemals um eine Verpflichtung von PSG-Star Kylian Mbappe bemühen wird. "Leider ja", sagte er in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro auf die Frage, ob ein solcher Transfer "undenkbar" sei.

"Ich liebe Mbappe und die Art und Weise, wie er spielt, aber wir werden ihn niemals zu den Bayern holen können", erklärte der FCB-Boss. Zudem sei PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi ein "guter Freund", weshalb er ihn mit dieser Frage "nicht belästigen" wolle. Mbappe wechselte im Sommer 2018 für 145 Millionen Euro nach Paris, insbesondere mit einem Wechsel zu Real Madrid wird der 21-Jährige immer wieder in Verbindung gebracht.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben laut Rummenigge dazu geführt, dass der Transfermarkt "im vergangenen Sommer um 50 Prozent" eingebrochen sei. Auch wenn zahlreiche Vereine große Probleme haben, die finanziellen Lasten weiterhin zu stemmen, sei dies prinzipiell "eine gute Nachricht für unseren Sport".

FC Bayern München: Manuel Neuer als Welttorhüter 2020 ausgezeichnet

Manuel Neuer heißt der Welttorhüter des Jahres 2020. Der Keeper des FC Bayern München wurde am Donnerstag bei der "The Best"-Gala des Weltfußballverbandes FIFA ausgezeichnet. Er landete in der Abstimmung vor Liverpools Alisson und Jan Oblak von .

Mit den Bayern holte Neuer in der vergangenen Saison das Triple. Er glänzte mit konstant guten Leistungen und lieferte darüber hinaus im Finale der beim 1:0 gegen Paris Saint-Germain eine überragende Partie ab.

FC Bayern München - Weniger Umsatz, weniger Gewinn, aber die Bosse sind zufrieden: FCB meldet positives Ergebnis

Weniger Umsatz, weniger Gewinn - doch die Bosse sind zufrieden: Fußball-Rekordmeister Bayern München hat trotz coronabedingter Einbußen ein positives Konzernergebnis erzielt. Bei einem Gesamtumsatz von 698 Millionen Euro beträgt der Gewinn für die vergangene Saison 2019/2020 nach Steuern 9,8 Millionen Euro. Dies teilte der FC Bayern am Freitag mit.

"Die Corona-Pandemie war für den gesamten Fußball in der Saison 2019/20 eine große Belastung. Das betraf natürlich auch den FC Bayern", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Vor dem Hintergrund der entfallenden Zuschauereinnahmen seien "sowohl der erwirtschaftete Umsatz als auch die Tatsache, dass wir die zurückliegende Saison mit Gewinn abschließen konnten, positiv zu bewerten".

Das vorherige Geschäftsjahr 2018/19 hatten die Münchner mit einem Rekordumsatz von 750,4 Millionen Euro abgeschlossen, der Überschuss lag nach Steuern beim bisherigen Bestwert von 52,5 Millionen Euro.

Jan-Christian Dressen, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, verwies auf das solide Fundament der vergangenen Jahre, das sich "nun in Krisenzeiten bewährt". Für die aktuelle Saison gehe der Klub infolge der Corona-Pandemie "von erheblichen Umsatzrückgängen aus, sollten wir noch lange vor leeren Rängen spielen müssen, sogar in dreistelliger Millionenhöhe. Dies wird sich natürlich auch im Betriebsergebnis niederschlagen".

Als Ursache für das positive wirtschaftliche Ergebnis der vergangenen Saison nannte Rummenigge "nicht zuletzt die herausragenden Erfolge, die unsere Mannschaft errungen hat". Dem FC Bayern sei "neben den nüchternen Zahlen aber ebenso wichtig, dass wir in dieser Krise mit vielen sozialen Initiativen auch gesellschaftliche Akzente setzen konnten". (SID)

FC Bayern München: Löw wählte Flick bei FIFA The Best Award

Der FC Bayern hat bei der von der FIFA veranstalteten Weltfußballerwahl abgeräumt. Robert Lewandowski wurde zum Weltfußballer, Manuel Neuer zum Welttorhüter des Jahres gewählt.

Trainer Hansi Flick musste sich trotz des Triples mit Rang zwei hinter Jürgen Klopp bei der Wahl zum Welttrainer begnügen. Beide Coaches waren punktgleich. Am Ende entschieden jedoch die Trainerstimmen.

Bei diesen stimmte Bundestrainer Joachim Löw für seinen ehemaligen Assistenten. Zudem war Flick für die Nationaltrainer Gareth Southgate ( ), Didier Deschamps ( ) oder auch Frank De Boer ( ) die Nummer eins.

Roberto Mancini ( ), Fernando Santos ( ), Vladimir Petkovic ( ) oder Andriy Shevchenko ( ) sahen dagegen Klopp vorne.

FC Bayern München: Flick erklärt Süle-Experiment

Bayern-Trainer Hansi Flick hat erklärt, weshalb Niklas Süle beim Sieg gegen Wolfsburg auf der ungewohnten Rechtsverteidiger-Position zum Einsatz kam. "Wir wollten mit einem Dreier-Aufbau agieren und gegen zwei gegnerische Stürmer mit David, Jerome und Niklas das Spiel aufbauen. Dadurch wollten wir in der Restverteidigung einen Spieler mehr und dadurch eine Kompaktheit in der Defensive haben", sagte er nach dem Spiel.

Hierfür wurde Lucas Hernandez "links etwas hochgezogen und auf der rechten Seite haben Leroy und Kingsley die Außenbahn besetzt. Thomas hat dann als Sechser agiert und sollte dennoch in den Halbräumen sein". Sein Fazit des Experiments fällt im Großen und Ganzen positiv aus: "Ich glaube, dass der Plan nicht schlecht war, weil wir im Moment sehr kreativ sein und uns anpassen müssen. Daher war die Überlegung, die Dinge asymmetrisch aufzubauen. Das Ziel waren drei Punkte, die haben wir erreicht."

So war es möglich, dem zuletzt überspielt wirkenden Benjamin Pavard eine 90-minütige Pause zu gewähren. Anders verhält es sich mit Neuzugang Bouna Sarr. Dieser konnte die Erwartungen beim FCB bisher nur selten erfüllen, weshalb nun sogar ein gelernter Innenverteidiger den Vorzug vor dem Franzosen erhielt.

Gäste-Trainer Oliver Glasner gab zu, dass die Position von Süle auch für ihn eine "Überraschung" war, jedoch für sein Team keine große Umstellung mit sich brachte: "Wir hatten es gut im Griff und haben im Spiel nach vorne gute Räume gefunden."

