Bayern Münchens Robert Lewandowski gewinnt Wahl zum Weltfußballer

Für Robert Lewandowski ist es die Krönung der vergangenen Triple-Saison mit dem FC Bayern München: Er wird als bester Spieler der Welt ausgezeichnet.

Robert Lewandowski ist zum ersten Mal in seiner Karriere als Weltfußballer ausgezeichnet worden. Der Stürmer des setzte sich bei der vom Weltfußballverband FIFA durchgeführten Abstimmung durch und darf den "The Best"-Award in Empfang nehmen.

Lewandowski landete in der Abstimmung vor Lionel Messi ( ) und Cristiano Ronaldo ( ).

Im vergangenen Jahr hatte noch Lionel Messi vor Virgil van Dijk und Cristiano Ronaldo den Titel geholt.

Lewandowski führt Bayern mit seinen Toren zum Triple

Lewandowski hatte beim FC Bayern mit seinem Toren großen Anteil daran, dass sich das Team das Triple bestehend aus Meisterschaft, und sichern konnte.

Die Stimmen beim "The Best"-Award stammen zu je einem Viertel von den Trainern und Kapitänen der Nationalmannschaften, aus einem Online-Fan-Voting und von mehr als 200 Medienvertretern.