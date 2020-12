FC Bayern München: Flick schwärmt von Wolfsburg-Star, Hainer verurteilt Anfeindungen gegen Davies - alle News und Gerüchte

Flick warnt vor einem Wolfsburg-Star und Jamal Musiala soll bei einer Verlängerung beim FC Bayern ordentlich abkassieren. Alle News zum FCB.

Am Mittwochabend (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) will der gegen den die Spitze zurückerobern. Im Vorfeld warnte FCB-Trainer Hansi Flick vor allem vor einem Spieler der Wölfe, den er sogar als "Waffe" bezeichnete.

Außerdem: Präsident Herbert Hainer verurteilt die Anfeindungen gegen Alphonso Davies und Toptalent Jamal Musiala soll bei einer Verlängerung ordentlich abkassieren.

Der FC Bayern München an diesem Mittwoch: Hier findet Ihr alle Infos und News rund um den deutschen Rekordmeister am 16. Dezember.

FC Bayern: Herbert Hainer verurteilt rassistische Anfeindungen gegen Alphonso Davies

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat die rassistischen Kommentare gegen Alphonso Davies und dessen Freundin Jordyn Huitema auf Instagram schärfstens verurteilt. "Auch den FC Bayern München haben die rassistischen Anfeindungen getroffen und werden von uns in keiner Weise toleriert", sagte er der Bild .

"Unser Verein steht für Weltoffenheit. Wir haben schon vor einiger Zeit die Initiative 'Rot gegen Rassismus' gegründet, die bei uns im ganzen Verein in allen Sportarten und Bereichen sehr aktiv gelebt wird. Ausgrenzung, Diskriminierung, Hass und Gewalt in jeder Form haben in unserer Welt nichts verloren", erklärte Hainer weiter. "Egal, woher man kommt - der Fußball bietet uns allen ein Zuhause. Der Fußball hat die Kraft, Menschen zu verbinden."

Am Montag veröffentlichte der FC Bayern ein Foto von Davies in einem Rot-gegen-Rassismus-Shirt, vor Hainer hatte bereits Jerome Boateng seinen Teamkollegen unterstützt: "Ich bin total angewidert, dies zu lesen. Es gibt keine Worte dafür, außer, dass man niemals auf Leute hören sollte, die voller Hass und feige in den sozialen Medien posten."

Bayern-Trainer Hansi Flick schwärmt von Wolfsburg-Star: "Eine Waffe"

FC Bayern: Jamal Musiala soll verlängern - Interesse aus ?

Bayern München will Supertalent Jamal Musiala offenbar langfristig an den Verein binden und so auch ein mögliches Interesse aus England abblocken. Wie die Daily Mail berichtet, soll der junge Engländer zu seinem 18. Geburtstag im Februar mit einem neuen Mega-Vertrag ausgestattet werden, der ihm angeblich satte sechs Millionen Euro pro Jahr einbringt.

Der aktuelle Kontrakt des Offensivspielers, der unter Trainer Hansi Flick großes Ansehen genießt und in der aktuellen Saison bereits drei Tore in der erzielt hat, läuft noch bis 2022. Aus der Premier League soll neben den beiden Klubs aus Manchester auch der ein Auge auf Musiala geworfen haben.

Toni Kroos spricht über gescheiterte Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern

Toni Kroos von hat erklärt, warum es 2014 zu keiner Einigung über eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern München gekommen ist. Eine entscheidende Rolle bei den Verhandlungen spielte der damalige FCB-Präsident Uli Hoeneß.

FC Bayern München: Robert Lewandowski erklärt Absage an den

2010 stand Bayerns Angreifer Robert Lewandowski unmittelbar vor einem Wechsel von Lech Posen zum FC Genua , ehe der Pole schließlich doch zu ging. Nun erklärte der Stürmer seine Absage an den italienischen Erstligisten.

"Ich wollte in die und habe mich daher für den BVB entschieden. Ich denke, es war die richtige Entscheidung, wenn man sieht, wo ich jetzt bin", sagte der 32-Jährige im Rahmen der Verleihung des Golden-Boy-Awards bei dem BVB-Stürmer Erling Haaland zum besten U21-Spieler Europas und Lewandowski zum Spieler des Jahres gewählt wurden.

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick