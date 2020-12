FC Bayern München: Goretzka fehlt wohl gegen Wolfsburg, Boateng und Alaba überraschen Kinder - alle News und Gerüchte zum FCB

Der FC Bayern München startet am Montag in eine Englische Woche. Goretzka muss gegen Wolfsburg wohl passen, ein anderer Star erhält dickes Lob.

Nach dem 1:1 gegen hat der die Tabellenführung in der verloren, da sich am Sonntag gegen Hoffenheim durchsetzte und so an den Münchnern vorbeizog.

Doch der Fokus der Truppe von Hansi Flick liegt bereits wieder auf dem nächsten Spiel - es steht eine Englische Woche vor der Tür. Am Mittwochabend trifft der FCB auf den und will dann das erste Team sein, dass die Wölfe in dieser Buli-Saison in die Knie zwingt.

Dabei müssen die Bayern allem Anschein nach auf Leon Goretzka verzichten, der sich in Berlin verletzt hat. Ein Extralob kassiert derweil Kingsley Coman. Und: Boateng und Alaba überraschen Kinder in Krankenhäusern.

Mehr Teams

Der FC Bayern München an diesem Montag: Hier findet Ihr alle Infos und News rund um den deutschen Rekordmeister an diesem 14. Dezember.

FC Bayern München: VIDEO-Highlights vom Auswärtsspiel bei Union Berlin

FC Bayern München gegen Wolfsburg wohl ohne Goretzka

Der FC Bayern muss im kommenden Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg aller Voraussicht nach ohne Leon Goretzka auskommen. Der Mittelfeldspieler musste am Samstagabend gegen Union Berlin angeschlagen ausgewechselt werden.

"Er hat bei einem Sprint ein bisschen was gespürt. Jetzt war noch nicht alles zu erkennen. In München werden weitere Untersuchungen vorgenommen. Wir hoffen, dass es keine schwerere Verletzung ist", erklärte Trainer Flick im Anschluss.

Quelle: Getty Images

Wie der kicker nun berichtet, kommt ein Einsatz gegen die Wölfe wohl zu früh. Es bestehe der Verdacht, dass die muskulären Probleme des ehemaligen Schalkers vom Rücken ausgehen.

Neben dem langfristigen Ausfall von Abwehrtalent Tanguy Nianzou, nach einem Muskelbündelriss muss dieser zwei Monate pausieren, ist laut dem Sportmagazin auch Joshua Kimmich keine Option mehr für einen Einsatz im Kalenderjahr 2020. "Trotz optimaler Reha-Fortschritte" soll beim Führungsspieler nach dessen OP am rechten Außenmeniskus nichts überstürzt werden.

FC Bayern München - Extralob für Kingsley Coman: "Ist unverkäuflich"

Acht Scorerpunkte in der Bundesliga, fünf in der - Kingsley Coman ist beim FC Bayern derzeit unersetzlich und steht in der internen Hackordnung vor den weiteren Flügelspielern wie Serge Gnabry, Leory Sane oder Douglas Costa.

Auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat auf die Bedeutung des Franzosen für das Spiel des FCB hingewiesen und stellte beim kicker klar: "Kingsley ist heute ein absoluter Top-Spieler, ist extrem wertvoll für den FC Bayern. Er macht oft den Unterschied aus, gerade wenn es darauf ankommt. Kingsley ist unverkäuflich."

Zum gleichen Schluss kommt FCB-Präsident Herbert Hainer: "Auf den Außenbahnen ist er mittlerweile einer der besten Spieler in Europa." Bereits nach dem 3:3 gegen Leipzig Anfang des Monats, als der 24-Jährige mit drei Assists überragte, hatte Trainer Hansi Flick betont: "Im Moment ist er der, der Akzente setzt, Tore macht, Torgefahr ausstrahlt, Tore vorbereitet, einen guten Blick für den Raum hat. Das ist das Niveau, das wir von allen wünschen!"

Doch auch bei Coman lief es bei weitem nicht immer so gut wie momentan. Nachdem er 2015 für zwei Jahre von ausgeliehen und im Anschluss für 21 Millionen Euro fest verpflichtet worden war, kam der Linksaußen trotz unübersehbarer Veranlagungen lange nicht über den Status des großen Talents hinaus.

Der Hauptgrund hierfür waren die häufigen Verletzungen wie wiederkehrende muskuläre Probleme sowie insbesondere zwei Syndesmosebandrisse. Wie Coman in mehreren Interviews berichtete, habe er in dieser Zeit sogar über ein Karriereende nachgedacht.

Unterstützung erhielt er unter anderem von Rummenigge: "Ich habe ihn in den Arm genommen und ihm gesagt, dass Verletzungen insbesondere im modernen Fußball leider dazugehören. Denn unsere medizinische Abteilung wird alles dafür tun, dass er schon bald wieder topfit auf dem Platz stehen wird. So kam es dann zum Glück auch", sagte er dem kicker.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München: Boateng und Alaba überraschen Kinder in Krankenhäusern

Jerome Boateng und David Alaba haben sich auch von Corona nicht aufhalten lassen. Das Innenverteidiger-Duo des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München hat per Video-Call einige kranke Kinder in der Haunerschen Kinderklinik in München, in der Charite in Berlin und im Wiener St. Anna Kinderspital angerufen. Auf diesem Wege machten sie den Kindern, deren Familien aber auch den Ärzten und Pflegekräften vor Weihnachten eine große Freude und gaben ihnen nochmals zusätzliche Motivation und Kraft.

Da der alljährliche Besuch von Kindern in Kliniken dieses Jahr aufgrund der Hygiene-Situation und des engen Spielplans nicht möglich war, ließen sich Boateng und Alaba etwas Besonderes einfallen. "Jerome und ich haben überlegt, wie wir trotzdem irgendwie für gute Laune sorgen können. Und ich glaube, es ist uns ganz gut geglückt", sagte Alaba, "auch wir beide hatten richtig Spaß zu sehen, wie glücklich die Kinder waren."

Ergänzend zu der Video-Überraschung hatten die beiden Bayern-Stars vorab bereits Trikots und Süßigkeiten an die Kliniken geschickt, schon während der Gespräche präsentierten viele Kinder mit Stolz ihre neuen Trikots mit den Rückennummern der beiden. (SID)

FC Bayern München: Jerome Boateng verurteilt Rassismus gegen Alphonso Davies

Abwehrspieler Jerome Boateng vom FC Bayern München hat rassistische Beleidigungen gegen seinen Mannschaftskameraden Alphonso Davies und dessen Freundin Jordyn Huitema verurteilt.

Huitema hatte am Freitagabend Nachrichten publiziert, in denen sie und ihr Partner angegriffen wurden.

"Ich bin total angewidert, die Kommentare unter den Fotos von Alphonso Davies und Jordyn Huitema zu lesen", schrieb Boateng in seinen sozialen Netzwerken.

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick