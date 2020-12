Wahl zum Welttrainer: Flick und Klopp mit derselben Punktzahl

Nur hauchdünn und quasi im Stechen setzt sich Jürgen Klopp bei der Wahl zum Welttrainer 2020 gegen Bayern Münchens Übungsleiter Hansi Flick durch.

Jürgen Klopp vom hat seinen Titel als FIFA-Welttrainer erfolgreich verteidigt und sich dabei etwas überraschend gegen Triple-Coach Hansi Flick vom durchgesetzt. Dabei war das Ergebnis denkbar knapp.

Aus einem offiziellen Dokument der FIFA geht hervor, dass sowohl Klopp als auch Flick insgesamt auf jeweils 24 Gesamtzähler kamen, wobei Nationaltrainer, Nationalmannschaftskapitäne, Medienvertreter und Fans der FIFA-Nationen abstimmen durften.

Wahl der Nationaltrainer gibt den Ausschlag

Klopp wurde nur zum Sieger gewählt, weil Artikel 12 der FIFA-Regularien besagt, dass die Stimmen der Nationaltrainer im Falle eines Gleichstands, so wie in diesem Fall, den Ausschlag geben. In der Wertung der Coaches setzte sich Klopp mit 686 Punkten gegen Flick mit 572 Punkten durch.

Mehr Teams

Auch bei den Nationalmannschaftskapitänen lag Klopp vor Flick, während der Coach des FC Bayern bei den Medienvertreten sowie bei den Fan-Stimmen gewann.