FC Bayern München: Robert Lewandowski begründet Absage an den FC Genua, FCB wohl Favorit auf Upamecano-Transfer - alle News und Gerüche

Am vergangenen Spieltag verlor der nach dem 1:1-Unentschieden bei Union Berlin die Tabellenführung an . Am Mittwochabend (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) will sich der deutsche Rekordmeister gegen den die Spitze zurückerobern.

Fehlen wird dabei weiterhin Joshua Kimmich. Allerdings stieg der Nationalspieler nach seiner Meniskusverletzung wieder ins Teamtraining ein.

Unterdessen verriet Robert Lewandowski, weshalb er einst dem FC Genau absagte und Leon Goretzka bestätigte ein Angebot des vor seinem Wechsel nach München.

Außerdem: Der FCB ist offenbar Favorit auf den Transfer von Leipzigs Dayot Upamecano und die Tuttosport hat Lewandowski und Rummenigge geehrt.

Der FC Bayern München an diesem Dienstag: Hier findet Ihr alle Infos und News rund um den deutschen Rekordmeister an diesem 15. Dezember.

FC Bayern München: Robert Lewandowski erklärt Absage an den

2010 stand Bayerns Angreifer Robert Lewandowski unmittelbar vor einem Wechsel von Lech Posen zum FC Genua, ehe der Pole schließlich doch zu ging. Nun erklärte der Stürmer seine Absage an den italienischen Erstligisten.

"Ich wollte in die und habe mich daher für den BVB entschieden. Ich denke, es war die richtige Entscheidung, wenn man sieht, wo ich jetzt bin", sagte der 32-Jährige im Rahmen der Verleihung des Golden-Boy-Awards bei dem BVB-Stürmer Erling Haaland zum besten U21-Spieler Europas und Lewandowski zum Spieler des Jahres gewählt wurden.

FC Bayern München: Italienische Sportzeitung ehrt Robert Lewandowski und Karl-Heinz Rummenigge

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sind am Montag von der italienischen Sporttageszeitung Tuttosport ausgezeichnet worden. Europas Fußballer des Jahres Lewandowski wurde als "Golden Player" geehrt, Rummenigge als "Best European Manager".

"Ich freue mich sehr, mit dem 'Golden Player Award' ausgezeichnet worden zu sein. Wir haben mit dem FC Bayern ein sportlich fantastisches Jahr erleben dürfen, und diese Auszeichnung ist nun der Lohn für die viele Arbeit, die wir investiert haben", sagte Lewandowski, der bei der Wahl zum Weltfußballer neben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo auf der Shortlist der besten drei Spieler des Weltverbandes FIFA steht.

Auch Rummenigge sprach von einer großen Ehre. Die Auszeichnung spiegele "die sportliche und gleichzeitig auch die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte wider, die wir hier alle gemeinsam beim FC Bayern schreiben. Der Award gebührt nicht allein mir, sondern dem gesamten Verein mit allen handelnden Personen", erklärte der 65-Jährige.

FC Bayern München im Poker um Dayot Upamecano von wohl Favorit

Wie The Athletic berichtet, befindet sich der FC Bayern im Werben um Dayot Upamecano von RB Leipzig "in der Pole Position". Schon seit Monaten wird der deutsche Rekordmeister mit dem 22 Jahre alten Innenverteidiger in Verbindung gebracht, der dem Bericht zufolge eine Ausstiegsklausel nach der aktuellen Spielzeit in Höhe von 48 Millionen Euro besitzt.

Demnach kristallisierten sich zuletzt der FCB und als wahrscheinlichste Wechsel-Ziele von Upamecano heraus. Allerdings sei das Interesse der Engländer mittlerweile abgekühlt - und damit der Weg frei für die Bayern.

Aufgrund der möglichen Abgänge von David Alaba und Jerome Boateng im Sommer 2021 ist der Triple-Sieger auf der Suche nach Verstärkung in der Defensive. Upamecano, der im September sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft feierte, strebt angeblich eine Entscheidung über seine Zukunft bereits in diesem Winter an.

Bayern München: Hasan Salihamidzic schwärmt von FCB-Talenten

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat von den Nachwuchstalenten des deutschen Rekordmeisters geschwärmt.

"Wir tun alles dafür, dass unsere jungen Spieler am Campus gut ausgebildet werden, in den Mannschaften U17, U19 und U23 gute Leistungen bringen und Erfahrungen sammeln", wird der Ex-Profi auf der FCB-Homepage zitiert.

"Der Trainer beobachtet das alles und wir sind natürlich sehr glücklich, dass die Jungs die Einsätze [bei den Profis] bekommen haben, was nicht selbstverständlich ist in dieser hervorragenden Truppe", führte er aus.

Vor Wechsel zum FC Bayern München: Leon Goretzka bestätigt Angebot des FC Liverpool

2018 schloss sich Leon Goretzka dem FC Bayern an, allerdings hätte er auch zu Jürgen Klopps Reds wechseln können. Gegenüber The Athletic bestätigte er ein Angebot des FC Liverpool.

Ein Wechsel nach sei "eine Überlegung wert" gewesen, gab er zu: "Ich habe lange gebraucht, um meine Entscheidung zu treffen." Schließlich sei Liverpool "ein großartiger Verein und die Entwicklung unter Klopp war erstaunlich", führte er aus.

Den Wechsel nach München bereut er jedoch keine Sekunde. "Ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass die Bayern der richtige Schritt für mich waren", erklärte Goretzka.

FC Bayern München: Joshua Kimmich zurück im Mannschaftstraining

Nationalspieler Joshua Kimmich ist zurück im Mannschaftstraining bei Triple-Gewinner Bayern München.

Wie der Rekordmeister mitteilte, absolvierte der 25-Jährige am Montagvormittag erstmals nach seiner Knie-Operation wieder eine Einheit mit dem Team auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße.

Kimmich hatte sich am 7. November beim Auswärtssieg bei Borussia Dortmund (3:2) eine Verletzung am Außenmeniskus des rechten Knies zugezogen.

