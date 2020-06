FC Bayern München, News und Gerüchte: Bilbao angeblich scharf auf Odriozola, Müller mit Assist-Rekord

Bilbao hat offenbar ein Auge auf Real-Leihgabe Alvaro Odriozola vom FC Bayern geworfen und Thomas Müller stellt einen neuen Rekord auf. Alle FCB-News.

Der FC Bayern hat die nächste Hürde auf dem Weg zur achten Meisterschaft in Serie genommen. Gegen Bayer Leverkusen ließen sich die Münchner durch einen frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und gewannen letztlich souverän mit 4:2.

Beim Duell mit der Werkself stellte Thomas Müller einen neuen -Rekord auf. So legte er in dieser Saison bereits den 19. Treffer auf - so viel wie kein anderer nach 30 Spieltagen seit Beginn der Datenaufzeichnung.

Real-Leihgabe Alvaro Odriozola wird derweil bei gehandelt, wohin auch Javi Martinez in der Zukunft zurückkehren könnte. Und: Jann-Fiete Arp droht eine Verletzungspause.

FC Bayern: Athletic Bilbao wohl scharf auf Real-Leihgabe Alvaro Odriozola

Der spanische Erstligist Athletic Bilbao hat offenbar ein Auge auf Real-Leihgabe Alvaro Odriozola vom FC Bayern geworfen. Das berichtet das Portal Diario Madridista. Noch bis Saisonende ist der Außenverteidiger von den Königlichen nach München ausgeliehen.

Anschließend wird Odriozola vorerst nach Madrid zurückkehren. Dort hat er aufgrund der großen Konkurrenz jedoch wohl keine Zukunft mehr. Ein Wechsel ins Baskenland wäre dabei aufgrund der Vergangenheit des 24-Jährigen besonders brisant. So wurde Odriozola in San Sebastian geboren und bei Bilbaos Erzrivalen ausgebildet.

FC Bayern: Jann-Fiete Arp droht Verletzungspause

Der FC Bayern muss wohl vorerst auf Sturmtalent Jann-Fiete Arp verzichten. Bei seinem Einsatz für die zweite Mannschaft der Münchner in der gegen Eintracht Braunschweig musste der 20-Jährige am Samstag nach 30 Minuten verletzt ausgewechselt werden.

Bereits in der fünften Minute brachte Arp die Bayern-Reserve mit 1:0 in Führung, wurde dabei aber von Außenverteidiger Niko Kijewski hart getroffen. Noch 20 Minuten biss der ehemalige Hamburger anschließend auf die Zähne, ehe er dann doch den Platz verlassen musste.

Besonders bitte ist dabei für Arp, dass die Chancen auf einen Einsatz für die Profis beim Duell in der kommenden Woche gegen besonders hoch gewesen wären. So muss Trainer Hansi Flick auf Robert Lewandowski und Thomas Müller verzichten, die beide aufgrund von Gelbsperren fehlen.

FC Bayern München: Erste Gelbsperre und Bundesliga-Rekord für Thomas Müller

Die Partie des FC Bayern München gegen wurde für Thomas Müller (30) zu einer besonders ereignisreichen: Müller handelte sich gegen die Werkself die erste Gelbsperre seiner Karriere ein. Darüber hinaus stellte der Offensivspieler einen Bundesliga-Rekord auf.

In der 40. Minute hatte Müller die schnelle Ausführung eines Freistoßes der Leverkusener behindert. Der ehemalige Nationalspieler wurde dafür von Schiedsrichter Manuel Gräfe verwarnt, es war Müllers fünfte Gelbe Karte in der laufenden Bundesliga-Saison.

Durch die daraus resultierende Gelbsperre wird Müller den Bayern am kommenden Spieltag nicht zur Verfügung stehen - eine Premiere für ihn, der in seiner Karriere noch nie eine Gelbsperre in der Bundesliga hatte absitzen müssen.

Müller stellte allerdings auch einen Bundesliga-Rekord auf: In der 42. Minute bereitete er den 2:1-Führungstreffer der Münchner durch Leon Goretzka vor. Es war der 19. Assist in der laufenden Saison für Müller.

Damit kommt der 30-Jährige über die ersten 30. Spieltage auf mehr Torvorlagen als irgendein anderer Spieler in der Bundesliga seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2004/2005. Der letzte Spieler, der in einer Saison 19 Tore vorbereitete, war Emil Forsberg für in der Saison 2016/2017.

Athletic-Präsident freut sich über Aussagen von Bayerns Javi Martinez

Der Präsident von Athletic Club aus Bilbao, Aitor Elizegi, hat auf die Aussagen von Javi Martinez reagiert, die ihn mit einer Rückkehr zu seinem Ex-Verein in Verbindung bringen. "Wenn ein Spieler bei Athletic sein will, macht es das viel einfacher", sagte der 53-Jährige der spanischen Marca.

Zuvor hatte Martinez in einem Interview über einen möglichen Abschied vom FC Bayern München gesprochen und eine Rückkehr zu Athletic Club nicht ausgeschlossen: "In Bilbao habe ich sechs unglaubliche Jahre erlebt. Natürlich ist es eine Option", so der 31-Jährige.