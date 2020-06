FC Bayern München, News und Gerüchte: Lizarazu sieht Probleme auf Tolisso zukommen, Stillstand bei Vertragsgesprächen mit Thiago und Alaba?

Bixente Lizarazu glaubt, dass Corentin Tolisso nach seiner Sprunggelenk-OP einen schweren Stand beim FC Bayern haben wird. Alle FCB-News.

Macht der am Samstag im Titelrennen der den nächsten Schritt? Mit einem Sieg gegen wäre dem FCB die Meisterschaft bei nur noch vier ausstehenden Spielen und dann mindestens sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger kaum noch zu nehmen.

Verzichten muss der deutsche Rekordmeister am Wochenende jedoch erneut auf den verletzten Corentin Tolisso. Ex-Bayern-Spieler Bixente Lizarazu sieht deshalb große Probleme auf den 25-Jährigen zukommen: Sollte Tolisso im Mittelfeld des FC Bayern keine Perspektive mehr haben, würde er ihm zu einem Abschied raten.

Außerdem: Jerome Boateng wünscht sich im Kampf gegen Rassismus eine noch stärkere Positionierung, bei den Vertragsverhandlungen mit Thiago und David Alaba herrscht offenbar Stillstand und ein Transfer von Kai Havertz ist wohl nur möglich, wenn dafür ein anderer Spieler den Verein verlässt.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Donnerstag.

FC Bayern - Lizarazu über verletzten Tolisso: "Dann ist es vielleicht besser, etwas Neues auszuprobieren"

Bixente Lizarazu sieht beim FC Bayern München große Probleme auf Corentin Tolisso zukommen. "Nach einer langen Verletzung dauert es immer sehr lange, bis du wieder so stark bist wie zuvor", sagte der 50-Jährige im Gespräch mit der Abendzeitung , betonte allerdings: "Wenn Joshua Kimmich und Thiago so gut spielen wie in dieser Rückrunde, hast du es schwer, auf Einsatzzeit zu kommen."

Tolisso hatte in den letzten Monaten mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und kommt deshalb erst auf 13 Bundesliga-Spiele in dieser Saison. Zwar sei Tolisso "ein sehr guter Spieler", so Lizarazu, beim FC Bayern müsse man jedoch auch "ein großer Kämpfer" sein.

Im Zweifel würde der ehemalige französische Nationalspieler Tolisso zu einem Abschied vom FC Bayern raten: "Wenn er glaubt, keine Chance mehr zu haben, und sich nicht gut fühlt, ist es vielleicht besser, etwas Neues auszuprobieren", so Lizarazu: "Manchmal kommt das vor in einer Karriere. Aber ich hoffe, dass sich Tolisso gegen die starke Konkurrenz im Mittelfeld behaupten kann."

Bayern-Verteidiger Jerome Boateng fordert Sportler zur Bekämpfung von Rassismus auf

Jerome Boateng wünscht sich im Kampf gegen Rassismus noch eine stärkere Positionierung prominenter Persönlichkeiten. "Unsere Stimmen werden gehört, wir haben eine Plattform und Reichweite", sagte der Profi von Bayern München der Deutschen Welle .

"Nicht jeder weiße Sportler, der sich jetzt nicht äußert, ist Rassist. Das ist klar. Wenn ich Videos von Demos sehe, sehe ich Menschen aller Hautfarben. Aber natürlich ist es wünschenswert, dass sie ihre Bekanntheit auch für dieses Thema einsetzen. Viele machen das, aber ich denke, da ist noch viel Luft nach oben", ergänzte Boateng.

Zudem finde er es wichtig, so der 31-Jährige, "dass sich das alles nicht nur auf Social Media abspielt. Aktionen wie der 'Black Out Tuesday' sind schön und gut, aber es gilt, wirklich anzupacken und etwas zu tun, sei es in Form von Arbeit mit Kindern oder anderen Integrationsprojekten. Da kann jeder helfen". Er selbst werde sich "in naher Zukunft in diesem Bereich" engagieren.

FC Bayern: Offenbar Stillstand bei Vertragsverhandlungen mit Thiago und David Alaba

Sowohl bei Thiago als auch bei David Alaba gibt es offenbar weiterhin keine Einigung mit dem FC Bayern. Laut dem kicker herrsche "seit Wochen" Stillstand in Sachen Vertragsverlängerung.

Die Bayern wollen beide Spieler behalten, Thiago liegt demnach bereits ein unterschriftsreifer Kontrakt vor. Anfang Mai hatte die Bild bereits von einer Einigung zwischen dem Spanier und den Münchnern berichtet, doch der Mittelfeldspieler zögert weiter mit einer Unterschrift.

Bei Alaba dagegen scheint der Wechsel zu Berater Pini Zahavi das Problem. Laut Sky konnte der Israeli durch die Corona-Pandemie nicht aus Israel ausreisen. Sobald dies möglich ist, soll ein Treffen mit den Verantwortlichen in München stattfinden.

FC Bayern: Transfer von Kai Havertz nur bei Thiago-Abgang?

Der Transfer von Kai Havertz hat für den FC Bayern in diesem Sommer nicht höchste Priorität. Ohnehin wäre dieser nach Angaben des kicker nur machbar, wenn der FC Bayern durch einen Abgang eines Spielers einen hohen Betrag einnehmen würde.

Möglich wäre dies bei einem Verkauf von Thiago, dem jedoch eine unterschriftsreife Vertragsverlängerung vorliegt und den der Klub nicht abgeben will. Dem kicker zufolge hat der FCB aber bei einer Ausdehnung der Zusammenarbeit mit dem 29-jährigen Spanier, der jedoch weiterhin mit einer Unterschrift zögert, keinen finanziellen Spielraum für eine Havertz-Verpflichtung.

Deswegen sei Havertz aktuell in Bayerns Transferplänen "allenfalls eine Option", wie der kicker berichtet. Priorität genießt weiterhin ein Transfer von Leroy Sane. Des Weiteren soll ein talentierter Innenverteidiger kommen, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann.