FC Bayern München: Erste Gelbsperre und Bundesliga-Rekord für Thomas Müller

Thomas Müller spielt beim FCB weiter groß auf. Eine Bestmarke hat er aufgestellt, allerdings wird er in der kommenden Woche zuschauen müssen.

Die Partie des gegen wurde für Thomas Müller (30) zu einer besonders ereignisreichen: Müller handelte sich gegen die Werkself die erste Gelbsperre seiner Karriere ein. Darüber hinaus stellte der Offensivspieler einen -Rekord auf.

In der 40. Minute hatte Müller die schnelle Ausführung eines Freistoßes der Leverkusener behindert. Der ehemalige Nationalspieler wurde dafür von Schiedsrichter Manuel Gräfe verwarnt, es war Müllers fünfte Gelbe Karte in der laufenden Bundesliga-Saison.

Durch die daraus resultierende Gelbsperre wird Müller den Bayern am kommenden Spieltag nicht zur Verfügung stehen - eine Premiere für ihn, der in seiner Karriere noch nie eine Gelbsperre in der Bundesliga hatte absitzen müssen.

Mehr Teams

Neben Müller muss der FC Bayern im Spiel gegen auch auf Top-Torjäger Robert Lewandowski verzichten, der nach einem Foulspiel in der Partie gegen Leverkusen ebenfalls seine fünfte Gelbe Karte der Saison sah.

FC Bayern München: Müller mit Assist-Rekord

Müller stellte allerdings auch einen Bundesliga-Rekord auf: In der 42. Minute bereitete er den 2:1-Führungstreffer der Münchner durch Leon Goretzka vor. Es war der 19. Assist in der laufenden Saison für Müller.

Damit kommt der 30-Jährige über die ersten 30. Spieltage auf mehr Torvorlagen als irgendein anderer Spieler in der Bundesliga seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2004/2005. Der letzte Spieler, der in einer Saison 19 Tore vorbereitete, war Emil Forsberg für in der Saison 2016/2017.

Wenig später stellte Müller mit einer Maßflanke auf Robert Lewandowski vor dessen 4:1 den Rekord für die meisten Assists in einer Saison auch ein. Mit Vorlage Nummer 20 zog er mit dem Ex-Wolfsburger Kevin De Bruyne( 2014/15) gleich.

27 Scorerpunkte (7 Tore und 20 Torvorlagen) sind zudem eine neue persönliche Bestmarke für Müller. Seine bislang erfolgreichste Saison in dieser Hinsicht war 2015/16 gewesen, damals kam er auf 25 Torbeteiligungen.