FC Bayern München, News und Gerüchte: Kein DFB-Comeback für Müller und Boateng, Coutinho kann sich Verbleib vorstellen

Müller und Boateng werden nicht ins DFB-Team zurückkehren und Coutinho kann sich einen Verbleib vorstellen. Alle News zum FC Bayern München.

Der ist weiter auf Meisterschaftskurs: Fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den BVB satte sieben Punkte.

Großen Anteil daran haben auch Thomas Müller und Jerome Boateng, die unter Hansi Flick wieder zu alter Stärke zurückgefunden haben. Eine Rückkehr in die Nationalmannschaft wird es aber dennoch nicht geben.

Außerdem: Philippe Coutinho kann sich einen Verbleib vorstellen und Kai Havertz könnte nun vielleicht sogar bei einem FCB-Konkurrenten landen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Dienstag.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern: Tür beim DFB bleibt für Thomas Müller und Jerome Boateng zu

Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff hat im Gespräch mit dem kicker klargestellt, dass eine Rückkehr der aussortierten Ex-Nationalspieler Jerome Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels im Hinblick für die Europameisterschaft im kommenden Jahr kein Thema sei.

Zwar lobte er insbesondere die jüngste Leistung von Müller, sagte aber auch: "Jogi hat seine Entscheidung sehr deutlich gemacht, dass er den Spielern, die zuletzt dabei waren und bei uns überzeugt haben, die Stange hält. Ich finde, dass man das anerkennen muss: Er hat sich für einen harten Schnitt entschieden, zu dem er steht, und er hat den jungen Spielern sein Vertrauen ausgesprochen."

Im März 2019 teilte Bundestrainer Joachim Löw dem Trio mit, einen Umbruch im Kader vorzunehmen und die Spieler zukünftig nicht mehr zu nominieren. Nach den schweren Verletzungen von Niklas Süle und Antonio Rüdiger ließ Löw im Februar ein Comeback des Trios offen: "Ich weiß, dass ich mich als mögliche Option auf sie verlassen könnte, wenn wir kurz vor der EM Probleme bekämen". Damals hätte die EM allerdings noch im Sommer 2020 stattfinden sollen.

Philippe Coutinho weiter beim FC Bayern München? "Wir sind durchaus gewillt zu bleiben"

Spielmacher Philippe Coutinho will offenbar über die laufende Saison hinaus beim deutschen Rekordmeister bleiben. "Es liegt an Bayern München, ob sie die Leihe verlängern wollen oder nicht. Es ist allein Bayerns Entscheidung. Wir sind durchaus gewillt zu bleiben", sagte Berater Kia Joorabchian bei Sky Sports News UK .

Es hätten bereits Gespräche über die kommende Saison stattgefunden, meinte Joorabchian weiter. Die Bayern hatten zuletzt die Kaufoption des vom ausgeliehenen Coutinho verstreichen lassen. "Jetzt müssen wir erst einmal intern die Kaderplanung abschließen und sehen, ob er weiter eine Rolle bei uns spielen soll oder nicht", sagte Karl-Heinz Rummenigge dem Spiegel im Rahmen der Verkündung der Entscheidung.

Außerdem verriet der Berater, in welcher Liga sein Klient in der Zukunft gerne spielen würde.

FC Bayern: Landet Kai Havertz ausgerechnet beim BVB? Die Optionen des Bayer-Talents

Wo liegt die Zukunft von Kai Havertz? Dem Offensivstar von stehen wohl viele Möglichkeiten offen. Seine Transfer-Optionen im Check.

FC Bayern: Barcelona und Mainz wollten wohl Alphonso Davies

Der FC Barcelona arbeitete offenbar 2017 an einer Verpflichtung von Alphonso Davies. Das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo . Demnach reiste der Berater des heutigen Bayern-Stars damals sogar nach Katalonien, um Verhandlungen zu führen.

Barca wollte Davies angeblich für seine zweite Mannschaft verpflichten und schickte seine Scouts dafür mehrmals nach Vancouver. Ein Transfer scheiterte jedoch offenbar an der Ablösesumme. So soll die von den Blaugrana angebotene Summe von acht Millionen Euro zu niedrig für Davies‘ damaligen Klub, die Vancouver Whitecaps, gewesen sein.

Daneben soll sich auch Bayerns Bundesligarivale FSV mit dem 19-Jährigen beschäftigt haben. Wie die tz berichtet, befanden die Rheinhessen Davies jedoch nicht für bundesligatauglich und attestierten ihm vor allem taktische Defizite. Die Allgemeine Zeitung und die SportBild widersprechen dieser Darstellung. So sei der Transfer für die 05er schlicht nicht finanzierbar gewesen.

Im Januar 2019 wechselte Davies für zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps nach München und hat sich dort mittlerweile als Linksverteidiger festgespielt. In der laufenden Saison stand der Kanadier in 36 Partien auf dem Platz und war dabei an zwölf Toren beteiligt.

FCB-Präsident Herbert Hainer: Leroy Sane "ein Spieler, den jedes Team gerne hätte"

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, hat sich für einen Transfer von Leroy Sane ausgesprochen. Dabei konterte der 65-Jährige indirekt die Kritik von Ex-FC-Spieler Willy Sagnol, der Sane die charakterliche Eignung für den Rekordmeister ansprach .

In einem Interview mit dem BR sagte Hainer: "Leroy Sane ist ein guter Spieler, den jedes Team gerne hätte. Es ist nun schon seit einem Jahr bekannt, dass wir Interesse haben." Der Ex-Adidas-Boss betonte jedoch, dass 24-Jährige noch bis 2021 bei unter Vertrag stehen: "Wir müssen sehen, wie sich die Dinge entwickeln."

Dabei würde Sane laut Hainer entgegen der Behauptungen von Sagnol sehr gut nach München passen. "Leroy Sane ist ganz sicher eine interessante Persönlichkeit, vor allem durch seine Leistungen auf dem Platz. Außerdem ist er ein vermarktbarer Spieler, gerade für die junge Zielgruppe", betonte der Hoeneß-Nachfolger.