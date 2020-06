Am Samstag ist der in der bei gefordert (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ). Vor der Begegnung am Nachmittag steht erneut Kai Havertz im Fokus, der trotz großer Konkurrenz zu einem Transfer zum deutschen Rekordmeister tendieren soll. Wie englische Medien berichten, sei man an der Säbener Straße überzeugt, sich im Sommer die Dienste des 20-Jährigen zu sichern.

Neue Details gibt es offenbar auch im Rennen um Leroy Sane. Die Sport Bild dementiert allerdings einen Bericht, wonach Bayern den deutschen Nationalspieler zum bestbezahlten Profi vor Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski machen würde.

Und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp glaubt, dass der FCB in dieser Saison die besten Chancen auf den Gewinn der habe.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Samstag.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Sport-Bild-Fußballchef Christian Falk hat einen Bericht von Sky Sports zurückgewiesen, wonach der FC Bayern seinen Wunschakteur Leroy Sane von im Falle eines Wechsels in diesem Sommer auf Anhieb zum bestbezahlten Spieler des Profikaders machen wolle.

Auch die Information, dass der 24-Jährige in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 109 Millionen Euro bekommen werde, soll nicht der Wahrheit entsprechen.

Because of many request about reports on @LeroySane19 . NOT TRUE: @FCBayern making him the most paid player at the club. Also NOT TRUE: the player has a 109M minimum fee release clause in his contract. TRUE: Sané will sign a five year deal with Bayern