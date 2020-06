FC Bayern München, News und Gerüchte: Lille lehnt lukrative Angebote für Sanches ab, Ulreich will neuen Verein suchen

Ex-Bayern-Star Renato Sanches hat offenbar lukrative Angebote vorliegen, Lille will ihn aber unbedingt behalten. Alle News zu Bayern München.

Am Samstag kann der den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Mit einem Sieg in Leverkusen wäre dem FCB der Titel bei nur noch vier ausstehenden Spielen und dann mindestens sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger kaum noch zu nehmen.

Thiago kann in Leverkusen wohl wieder dabei sein, der Spanier kehrte jüngst ins Mannschaftstraining des Rekordmeisters zurück. Indes will sich Sven Ulreich, der ob der Verpflichtung von Alexander Nübel in München künftig nur noch die Nummer drei wäre, im Sommer einen neuen Verein suchen.

Außerdem: Ex-Bayern-Star Renato Sanches weckt wohl Interesse bei finanzkräftigen Vereinen, der will den jungen Portugiesen aber nicht ziehen lassen.

Bayern München: Lille will Ex-FCB-Star Renato Sanches trotz lukrativer Angebote halten

Gerard Lopez, Präsident des OSC Lille, hat verraten, dass man lukrative Angebote für Ex-Bayern-Star Renato Sanches erhalten hat. Dennoch will der französische Erstligist den Mittelfeldspieler unbedingt halten.

Gegenüber RMC sprach Lopez von "interessanten Angeboten", man könnte Sanches für "viel Geld" verkaufen. Um welche Vereine es sich bei den Interessenten konkret handelt, verriet er nicht.

Sanches, der 2016 von zu den Bayern gekommen war, sich in München aber nie durchsetzen konnte, war letzten Sommer für 20 Millionen Euro vom deutschen Rekordmeister nach Lille gewechselt. Beim OSC hat sich der 22-jährige Portugiese einen Stammplatz erkämpft, in 19 Ligue-1-Einsätzen gelangen ihm drei Tore. Sein Vertrag in Lille ist bis 2023 datiert.

FC Bayern sucht nach Aufstieg von Hasan Salihamidzic keinen neuen Sportdirektor

Der deutsche Rekordmeister Bayern München wird nach dem Aufstieg von Hasan Salihamidzic zum Sportvorstand die Stelle des Sportdirektors erst einmal nicht nachbesetzen . "Das ist momentan nicht geplant. Ich werde meine Aufgaben weiter so erledigen wie bisher. Was in zwei, drei Jahren sein wird, müssen wir sehen. Aber aktuell bleibt alles, wie es ist", sagte Salihamidzic im Interview mit dem Vereinsmagazin 51 .

Der 43-Jährige ist seit 1. August 2017 als Manager beim FC Bayern tätig und wird ab 1. Juli Sportvorstand. Dieser Posten war bei den Münchnern seit dem Abschied von Matthias Sammer im Sommer 2016 nicht mehr besetzt. "An meinem Aufgabenbereich ändert sich mit der neuen Position aus operativer Sicht nichts", sagte Salihamidzic. Er sei weiter für "Profis, Nachwuchs, Kaderplanung, sämtliche Funktionsteams, Scouting, Transfermarkt und Entwicklung der Datenanalyse" zuständig.

FC Bayern: Sven Ulreich will sich neuen Verein suchen

Bayern Münchens Ersatztorwart Sven Ulreich steht beim deutschen Rekordmeister auf dem Sprung . "Klar ist auch, dass ich in der kommenden Saison nicht die Nummer drei sein möchte. Ich werde versuchen, einen neuen Verein zu finden", sagte der 31-Jährige bei Sport1 , nachdem die Bayern neben Kapitän Manuel Neuer noch den Schalker Keeper Alexander Nübel (23) ab Sommer verpflichtet haben.

Ulreichs Vertrag in München läuft noch bis 2021. "Wenn sich nichts Passendes ergeben sollte, ist es möglich, dass ich meinen Vertrag erfülle. In diesem Fall werde ich mich voll reinhängen, um die Nummer zwei zu bleiben", ergänzte der frühere Stuttgarter, der seit 2015 bei den Bayern spielt.

Meiste Tore in einer -Saison: FC Bayern jagt den Uralt-Rekord

86 Tore nach 29 Spieltagen hat der FC Bayern schon auf dem Konto - das ist Rekord. Auch den ewigen, fast 40 Jahre alten Bundesliga-Rekord könnte der FCB attackieren - und als zweites Team überhaupt die 100-Tore-Marke knacken.

FC Bayern München: Thiago kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Rekordmeister Bayern München kann im Saisonendspurt wohl zeitnah wieder auf den Spanier Thiago zurückgreifen . Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler kehrte am Dienstag ins Mannschaftstraining des Tabellenführers zurück. Thiago hatte aufgrund von muskulären Problemen in den vergangenen drei Spielen gefehlt.

Rekordeinkauf Lucas Hernandez, der beim Kantersieg gegen (5:0) am vergangenen Samstag in der Halbzeitpause wegen Adduktorenproblemen ausgewechselt werden musste, trainierte hingegen individuell.