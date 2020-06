FC Bayern München, News und Gerüchte: Hohe Schmerzgrenze bei Thiago, Lizarazu schwärmt von Coman

Für den Fall eines Thiago-Transfers würde wohl eine saftige Ablöse fällig werden. Lizarazu spricht über Comans Verletzungsprobleme. Alle FCB-News.

Der FC Bayern ist am Samstag wieder in der gefragt: Um 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER) tritt der deutsche Rekordmeister bei an.

Abseits des Rasens beschäftigt den Verein momentan die gewünschte Vertragsverlängerung mit Mittelfeldstratege Thiago. Bislang zögert der Spanier noch, nun wird über eine etwaige Schmerzgrenze der Bayern berichtet.

Derweil spricht Ex-Bayern-Verteidiger Bixente Lizarazu über seinen Landsmann Kingsley Coman und dessen großes Verletzungspech in der jüngsten Vergangenheit.

Außerdem: Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hält die stufenweise Befüllung der Allianz Arena für möglich.

FC Bayern: Hohe Schmerzgrenze bei Thiago

Der FC Bayern München arbeitet weiter hartnäckig an der Vertragsverlängerung mit Thiago, ein unterschriftsreifes Angebot seitens des Vereins liegt bereits vor.

Für den Fall, dass sich der spanische Nationalspieler jedoch gegen eine Verlängerung entscheiden sollte, würde laut eines Berichts des kicker im Sommer eine Ablösesumme in Höhe von 60 bis 80 Millionen Euro für etwaige Interessenten fällig werden.

Angesichts der Coronakrise gilt eine derartige Investition für den 29-Jährigen derzeit eher als unwahrscheinlich. Sollte Thiago seinen bestehenden Kontrakt letztlich nicht verlängern, könnte er im Sommer 2021 ablösefrei wechseln.

FC Bayern - Lizarazu schwärmt von Coman: "Er kann den Unterschied ausmachen"

Der ehemalige Bayern-Verteidiger Bixente Lizarazu hat seinen französischen Landsmann Kingsley Coman gelobt. "Er ist so stark im Eins-gegen-eins, so schnell. Er kann für Bayern den Unterschied ausmachen", sagte Lizarazu im AZ-Interview.

Sofern der 23-jährige Flügelspieler körperlich in guter Verfassung ist, gilt er für Lizarazu als "einer der besten Flügelstürmer der Welt."

Angesicht seiner stets wiederkehrenden Verletzungsprobleme fehle bei Coman jedoch noch die Konstanz: "Ein Problem für ihn ist, wieder das Vertrauen in den eigenen Körper zu bekommen. Coman braucht die Freiheit in seinem Kopf, um seinen besten Fußball spielen zu können. Wenn man Angst hat, wird das nichts. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen ängstlich auf dem Platz ist nach all diesen Verletzungen", so Lizarazu.

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge hält stufenweise Befüllung der Allianz Arena für möglich

Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat Details zu einer möglichen schrittweisen Zuschauerzulassung bei Heimspielen in der Allianz Arena erklärt.

"Wir werden das Stadion mit großer Wahrscheinlichkeit nicht direkt mit 75.000 Zuschauern füllen dürfen. Ich kann mir aber zumindest vorstellen, dass es eine stufenweise Befüllung geben wird", sagte Rummenigge im FC-Bayern-Podcast : "Wir haben vor kurzem mal virtuell gesponnen und kamen auf eine maximale Kapazität von 11.000 oder 12.000 Zuschauern."

Bayern-Verteidiger Jerome Boateng fordert Sportler zur Bekämpfung von Rassismus auf

Jerome Boateng wünscht sich im Kampf gegen Rassismus noch eine stärkere Positionierung prominenter Persönlichkeiten. "Unsere Stimmen werden gehört, wir haben eine Plattform und Reichweite", sagte der Profi von Bayern München der Deutschen Welle .

"Nicht jeder weiße Sportler, der sich jetzt nicht äußert, ist Rassist. Das ist klar. Wenn ich Videos von Demos sehe, sehe ich Menschen aller Hautfarben. Aber natürlich ist es wünschenswert, dass sie ihre Bekanntheit auch für dieses Thema einsetzen. Viele machen das, aber ich denke, da ist noch viel Luft nach oben", ergänzte Boateng.

Zudem finde er es wichtig, so der 31-Jährige, "dass sich das alles nicht nur auf Social Media abspielt. Aktionen wie der 'Black Out Tuesday' sind schön und gut, aber es gilt, wirklich anzupacken und etwas zu tun, sei es in Form von Arbeit mit Kindern oder anderen Integrationsprojekten. Da kann jeder helfen". Er selbst werde sich "in naher Zukunft in diesem Bereich" engagieren.