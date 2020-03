FC Bayern München, News und Gerüchte: Havertz winkt angeblich Mega-Gehalt, geht Alaba nach Barcelona?

Auf dem Trainingsgelände des herrscht kaum Betrieb. Cyber-Training statt Einheiten an der Säbener Straße, Home Office statt Spiele in der : Die Corona-Pandemie hat auch den deutschen Rekordmeister fest im Griff.

Während Philippe Coutinho für den ehemaligen französischen Nationalspieler Emmanuel Petit kein Stammspieler ist und ihm der 46-Jährige zu einem Transfer in die Premier League rät, könnte David Alaba den FC Bayern in Richtung Katalonien verlassen.

Zudem ist Kai Havertz weiterhin ein heißer Kandidat in München. Dem Youngster winkt angeblich ein Fünfjahresvertrag mit einem üppigen Gehalt. Derweil sammeln Joshua Kimmich und Leon Goretzka Spenden für Betroffene der Corona-Pandemie und auch das Ehepaar Lewandowski zeigt sich großzügig.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Sonntag!

David Alaba denkt offenbar an einen Abschied vom FC Bayern und soll deshalb die Vertragsgespräche mit den Münchnern vorzeitig gestoppt haben. Das berichtet die katalanische Zeitung Sport. Ein möglicher Abnehmer ist dabei der .

Alabas Vertrag beim Rekordmeister läuft im kommenden Jahr. Da die Münchner jedoch offenbar keinen ablösefreien Abgang riskieren wollen, könnte der Österreicher schon im Sommer wechseln. So sollen sich Alabas Vertreter bereits bei mehreren europäischen Top-Klubs umgehört haben.

Dabei gilt auch Barca als ein Interessent. Die Katalanen wollen jedoch nicht auf die hohen Gehaltsforderungen des 27-Jährigen eingehen. Die Blaugrana sind deshalb offenbar gewillt, im Gegenzug die Ablösesumme für Alaba zu drücken und erwägen einen weiteren Spieler für ein mögliches Tauschgeschäft in den Deal zu involvieren.

Als Verhandlungspartner könnte Barcelona dabei ein bekanntes Gesicht erwarten. So soll Alaba laut Sky seinen Berater gewechselt haben und wird in Zukunft von Pini Zahavi vertreten. Der Israeli gilt als Star-Agent und zählt unter anderem Robert Lewandowski und Neymar zu seinen Klienten. Dabei werden ihm gute Verbindungen zu den spanischen Top-Klubs nachgesagt.

Der FC Bayern arbeitet derzeit wohl an einer Verpflichtung von Leverkusens Kai Havertz und bietet dem Youngster dabei offenbar einen Fünfjahresvertrag mit einem Gehalt in Höhe von acht Millionen Euro. Das berichtet der italienische Journalist Nicolo Schira.

#BayernMunich are working to sign Kai #Havertz from #BayerLeverkusen in summer. They have offered to him 5-years contract with a wages of €8M a year. #transfers