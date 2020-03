FC Bayern München, News und Gerüchte: Hainer lobt Salihamidzic und Flick, beeinflusst das Coronavirus einen Sane-Transfer?

Bis mindestens zum 2. April wird der kein Spiel mehr in der haben. Das entschied die DFL aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus.

Deshalb dürften im Hintergrund die Personalplanung vorangetrieben werden. Ein Transfer von Leroy Sane zieht sich offenbar weiter, der FCB soll zögern.

Außerdem: Lob vom Präsidenten für Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Dienstag!

Der FC Bayern spielt bei einem Transfer von Manchester Citys Leroy Sane offenbar weiter auf Zeit. Wie die Sun berichtet, muss der Nationalspieler nach seiner langen Verletzungspause erst wieder seine Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis stellen, ehe die Münchner einen Deal eintüten wollen.

Aufgrund des Coronavirus pausiert derzeit aber auch die englische Premier League, weshalb Sane, der mittlerweile einsatzbereit wäre, sich mit einem Comeback im Profikader von Pep Guardiola gedulden muss.

Offen scheint, wie sich das weitere Zögern des Rekordmeisters auf Sanes Entscheidung auswirkt. Wie es in dem Bericht heißt, liegt Sane weiterhin das Angebot zur Vertragsverlängerung bei den Cityzens vor.

Präsident Herbert Hainer vom FC Bayern München hat für Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic wegen deren Verhalten in der Corona-Krise lobende Worte gefunden.

"Unsere sportliche Leitung um Hansi Flick und Hasan Salihamidzic meistert diese noch nie dagewesene Situation sehr gut", sagte er auf der Homepage des Rekordmeisters.

Derzeit werden an der Säbener Straße wohl mögliche Verlängerung von auslaufenden Verträgen diskutiert und auch mögliche Neuverpflichtungen in Angriff genommen. Dies sei "Sache des Vorstands, der dann mit entsprechenden Details auf den Aufsichtsrat zukommen wird", erklärte Hainer diesbezüglich.

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat auf einer Fragerunde bei Twitter betont, sich einen Verbleib von Leroy Sane bei zu wünschen. Sane wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

"Ich wäre glücklich, wenn er für viele weitere Jahre mein Mitspieler bleibt", erklärte Gündogan, ergänzte jedoch: "Wir werden sehen, was passiert."

Sure 😉 I would be happy if he remains my teammate for many years … we will see what will happen! https://t.co/UZu3Wr7EXn