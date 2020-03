FC Bayern München, News und Gerüchte: Boateng nennt lustigsten Mitspieler, Interesse an Schweden-Juwel

Jerome Boateng verrät, wer bisher sein lustigster Mitspieler war, während der FC Bayern ein Schweden-Juwel im Blick hat. Alle News zum FCB.

Die Coronavirus-Pandemie legt derzeit auch den Fußball lahm. Beim gibt es aber natürlich immer Themen, egal ob gerade gespielt wird oder nicht.

So sagt Jerome Boateng, wer bisher sein lustigster Mitspieler war und ein Premier-League-Klub hat wohl gute Karten auf eine Verpflichtung von Philippe Coutinho im Sommer.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Donnerstag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern München: Jerome Boateng nennt lustigsten Mitspieler

Bayern-Verteidiger Jerome Boateng hat bei einem Q&A auf Twitter seinen Ex-FCB-Kollegen Franck Ribery als lustigsten Mitspieler bezeichnet, den er jemals hatte.

"Ich habe mit so vielen lustigen Kerlen zusammengespielt. Aber wenn ich mir den Lustigsten aussuchen müsste, kann es nur Franck sein", schrieb der 31-Jährige.

FC Bayern: Jupp Heynckes ruft zu Solidarität in Coronakrise auf

Der frühere Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat mit eindringlichen Worten zum Zusammenhalt in der Coronakrise aufgerufen. "Wir müssen uns solidarisieren! Wir brauchen jetzt ein uneingeschränktes Mit- und Füreinander! In der Bevölkerung, auf allen Gebieten unseres Zusammenlebens, im Fußball", schrieb der 74-Jährige in einem Gastbeitrag für das Fachmagazin kicker.

Mit Blick auf die drohenden finanziellen Probleme vieler Klubs im Fußball sieht Heynckes nun auch die Profis in der Pflicht. Er rufe "die Spieler dazu auf, sich ebenfalls in wirtschaftlicher Hinsicht solidarisch und partnerschaftlich zu zeigen", schrieb der Erfolgstrainer, der mit Bayern München das Triple gewann: "Sie müssen wissen, dass sie und ihre Berater nicht mehr bestimmen, wie viel Geld sie verdienen, wenn das jetzige System zerbricht."

Bestätigt: FC Bayern hat -Juwel Roback im Auge

Der Berater des 16-jährigen Sturmtalents Emil Roback vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF hat bestätigt, dass unter anderem der FC Bayern München und der FC Arsenal ein Auge auf den Youngster geworfen haben.

"Ja, das sind wir", sagte Roback-Berater Jesper Jansson dem schwedischen Medium Fotboll Direkt, als er explizit gefragt wurde, ob man mit Bayern und Arsenal in Kontakt stehe.

FC Bayern: Chelsea könnte Philippe Coutinho wohl im Sommer holen

Der amtierende Europa-League-Sieger FC Chelsea ist offenbar Favorit auf eine Verpflichtung von Bayern-Leihspieler Philippe Coutinho. Das berichtet die spanische Sport.

Demnach wollen die Blues den 27-Jährigen ebenfalls mit einer verankerten Kaufoption zunächst ausleihen.