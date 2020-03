FC Bayern München, News und Gerüchte: Philippe Coutinho für Emmanuel Petit kein Stammspieler

Für Emmanuel Petit ist Philippe Coutinho beim FC Bayern kein Stammspieler, weshalb er ihm zu einem Wechsel in die Premier League rät. Alle FCB-News.

Auf dem Trainingsgelände des herrscht kaum Betrieb. Cyber-Training statt Einheiten an der Säbener Straße, Home Office statt Spiele in der : Die Corona-Pandemie hat auch den deutschen Rekordmeister fest im Griff.

Während Philippe Coutinho für den ehemaligen französischen Nationalspieler Emmanuel Petit kein Stammspieler ist und ihm der 46-Jährige zu einem Transfer in die Premier League rät, rechnet auch Ex-Barca-Spieler Rivaldo nicht damit, dass der 27-Jährige in der nächsten Saison noch für den FCB spielen wird.

Mats Hummels, der inzwischen wieder bei unter Vertrag steht, erinnert sich gerne an das Training in München. Zudem beteiligt sich der FCB an der Initiative #wirbleibenzuhause zur Eindämmung des Coronavirus.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Samstag!

Emmanuel Petit über Bayerns Philippe Coutinho: "Er ist kein Stammspieler"

Der ehemalige französische Weltmeister Emmanuel Petit hat in einem Interview mit dem Wettanbieter Paddy Power über die Rolle von Philippe Coutinho beim FC Bayern München gesprochen. Nach dem Ende seiner Leihe zum deutschen Rekordmeister rät ihm der 46-Jährige zu einem Transfer in die Premier League.

"Er ist zu Bayern München gegangen, spielt manchmal gut, aber ist nicht wirklich ein Stammspieler", betonte Petit, der glaubt, dass Coutinho in zu alter Stärke zurückfinden könnte: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es für ihn klappen würde. Er passt perfekt in die Premier League.“

Der ehemalige Arsenal- und Chelsea-Spieler betonte "Er hat die Übersicht, die Technik, die Geschwindigkeit. Er kann treffen und hat die Kreativität", so Petit, der hinzufügte: "Wir alle wissen, wozu er fähig ist. Ich war ein großer Fan von ihm, als er in Liverpool war. Ich würde mich sehr freuen, ihn wieder in der Premier League zu sehen."

BVB-Verteidiger Mats Hummels schwärmt von der Mentalität beim FC Bayern

Ex-FCB-Abwehrspieler Mats Hummels hat die Siegermentalität bei seinem ehemaligen Arbeitgeber gelobt. Diese sei schon im Training spürbar gewesen, verriet der Weltmeister von 2014 im Interview mit 11 Freunde.

Hummels, der von 2016 bis 2019 das Trikot des FCB trug, erklärte: "Da habe ich da auch noch mal mehr gelernt. Wenn Trainingsspiele in München anstanden, wollten die Leute gewinnen. Da war richtig Feuer drin, und wer verloren hat, war sauer."

FC Bayern München: Rivaldo rechnet mit Coutinho-Rückkehr zum

Für den früheren brasilianischen Weltmeister Rivaldo kommt es nicht überraschend, dass sich Bayern Münchens Philippe Coutinho in der Saison 2019/20 bislang nicht von seiner besten Seite zeigen konnte.

"Ich habe immer gedacht, dass sich Coutinho besser an den spanischen als an den deutschen Fußball anpassen könnte, auch wegen der Sprache und dem Lebensstil für einen Brasilianer in ", sagte Rivaldo im Interview mit Betfair: "Leider hat es in beiden Ligen nicht gepasst und er wird nach Barcelona zurückkehren."

Derzeit kickt Coutinho auf Leihbasis für den deutschen Rekordmeister, der am Saisonende eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro ziehen kann. Rivaldo geht jedoch davon aus, dass der Bundesligist davon nicht Gebrauch machen wird.

#wirbleibenzuhause: Auch Bayern München unterstützt Initiative gegen Corona

Zur Eindämmung des Coronavirus spielen sich das Bundesministerium für Gesundheit und die deutsche Fußballelite die Bälle zu. Unter dem Dach der Deutschen Fußball Liga (DFL) engagieren sich die 36 Vereine der 1. und für die Initiative "Kampf gegen Corona - #wirbleibenzuhause".

Spieler wie 2014er-Weltmeister Thomas Müller von Rekordmeister Bayern München weisen in Clips aus dem "Home Office" auf die Notwendigkeit zur Beschränkung sozialer Kontakte hin, "um die Älteren, die Kranken und die Schwachen zu schützen".

Seit Tagen veröffentlichen die Kicker teils ernste, teils lustige Videos auf ihren Social-Media-Profilen, ihrer Klubs oder der Bundesliga.