FC Bayern München, News und Gerüchte: Inter Mailand scharf auf Corentin Tolisso, Rivaldo rechnet mit Coutinho-Abgang

Cyber-Training statt Einheiten an der Säbener Straße, Home Office statt Pflichtspiele in , und : Die Corona-Pandemie hat auch den fest im Griff.

Während der ehemalige Barca-Star Rivaldo nicht damit rechnet, dass Philippe Coutinho auch in der kommenden Saison noch für den FCB spielt, denkt Mats Hummels gerne an das Training in München zurück.

Edelreservist Corentin Tolisso soll das Interesse Inter Mailands geweckt habe.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Freitag!

Serie-A-Titelanwärter Inter Mailand wird mit Bayern Münchens Mittelfeldspieler Corentin Tolisso in Verbindung gebracht. Die Gazzetta dello Sport schreibt, der Weltmeister sei bei den Nerazzurri ein Kandidat für einen Transfer im Sommer.

Als Ablöse für Tolisso, der in München noch bis 2022 unter Vertrag steht, sind 35 Millionen Euro im Gespräch. Der Franzose soll ein Wunschspieler Antonio Contes sein. Inters Trainer wollte ihn angeblich bereits einst zum holen und unternimmt nun einen neuen Anlauf.

Tolisso kommt in München aktuell nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Angeblich ist der einstige 41,5-Millionen-Einkauf einer von drei Stars, die den FCB im Sommer verlassen dürfen.

Für den früheren brasilianischen Weltmeister Rivaldo kommt es nicht überraschend, dass sich Bayern Münchens Philippe Coutinho in der Saison 2019/20 bislang nicht von seiner besten Seite zeigen konnte.

"Ich habe immer gedacht, dass sich Coutinho besser an den spanischen als an den deutschen Fußball anpassen könnte, auch wegen der Sprache und dem Lebensstil für einen Brasilianer in ", sagte Rivaldo im Interview mit Betfair: "Leider hat es in beiden Ligen nicht gepasst und er wird nach Barcelona zurückkehren."

Derzeit kickt Coutinho auf Leihbasis für den deutschen Rekordmeister, der am Saisonende eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro ziehen kann. Rivaldo geht jedoch davon aus, dass der Bundesligist davon nicht Gebrauch machen wird.

Ex-FCB-Abwehrspieler Mats Hummels hat die Siegermentalität bei seinem ehemaligen Arbeitgeber gelobt. Diese sei schon im Training spürbar gewesen, verriet der Weltmeister von 2014 im Interview mit 11 Freunde.

Hummels, der von 2016 bis 2019 das Trikot des FCB trug, erklärte: "Da habe ich da auch noch mal mehr gelernt. Wenn Trainingsspiele in München anstanden, wollten die Leute gewinnen. Da war richtig Feuer drin, und wer verloren hat, war sauer."

Zur Eindämmung des Coronavirus spielen sich das Bundesministerium für Gesundheit und die deutsche Fußballelite die Bälle zu. Unter dem Dach der Deutschen Fußball Liga (DFL) engagieren sich die 36 Vereine der 1. und für die Initiative "Kampf gegen Corona - #wirbleibenzuhause".

Spieler wie 2014er-Weltmeister Thomas Müller von Rekordmeister Bayern München weisen in Clips aus dem "Home Office" auf die Notwendigkeit zur Beschränkung sozialer Kontakte hin, "um die Älteren, die Kranken und die Schwachen zu schützen".

Seit Tagen veröffentlichen die Kicker teils ernste, teils lustige Videos auf ihren Social-Media-Profilen, ihrer Klubs oder der Bundesliga.

David Alaba hat zu Beginn seiner Fußballer-Laufbahn selbst unter Rassismus gelitten, die Anfeindungen aber auch als Motivation benutzt. "Als ich noch jünger war, kam es auch bei mir zu Konflikten, die nicht so schön waren. (...) Das hat mich zum einen zu dem gemacht, der ich heute bin, und vielleicht auch dahin gebracht, wo ich heute bin", sagte der Profi von Bayern München im Magazin GQ Gentlemen's Quarterly (April-Ausgabe).

"Aber ich finde diese Vorfälle sehr, sehr traurig, und eigentlich dürfte es sie gar nicht geben", betonte Alaba. Der 27-jährige Österreicher appellierte an seine Kollegen aufzustehen.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München sieht zu dem von der bayerischen Staatsregierung ausgerufenen Katastrophenfall keine Alternative. Man werde "jede Maßnahme unterstützen, weil es gegenwärtig für uns alle nur ein Ziel geben kann: Die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf der Vereinsseite fcb.de.

Die Stars des FC Bayern trainieren derzeit im "Home Office". Der Verein versuche "auch hier Vorbild zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass es immer noch Menschen gibt, die vielleicht nicht umfänglich verstanden haben, wie ernst die Lage ist", betonte Rummenigge.

Bayern-Verteidiger Jerome Boateng hat bei einem Q&A auf Twitter seinen Ex-FCB-Kollegen Franck Ribery als lustigsten Mitspieler bezeichnet, den er jemals hatte.

"Ich habe mit so vielen lustigen Kerlen zusammengespielt. Aber wenn ich mir den Lustigsten aussuchen müsste, kann es nur Franck sein", schrieb der 31-Jährige.

There are many funny guys on the team but if I have to pick one team mate I have played with it has to be @FranckRibery - love you frero <3 https://t.co/qpJfgoGAFy