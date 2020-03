FC Bayern München, News und Gerüchte: Hoeneß mit klarer Forderung in der Coronakrise, Flicks Vertragsverlängerung "sicher zeitnah"

Der Ex-Präsident hat in der Coronakrise deutliche Worte gefunden, zudem glaubt er an eine baldige Verlängerung mit Bayern-Trainer Flick. Alle News.

Wegen des Coronavirus ist die zunächst für zwei Wochen unterbrochen worden. Welche Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Saison vorzeitig abgebrochen werden müssen, soll am Montag bei der DFL-Mitgliederversammlung besprochen werden. Wie der Trainingsbetrieb des in den kommenden Tagen aussehen soll, will der deutsche Rekordmeister ebenfalls im Laufe des Tages bekanntgeben.

Ex-FCB-Präsident Uli Hoeneß hat angesichts der Gefahr, die von COVID-19 für ältere Menschen und Risikogruppen ausgeht, dazu aufgerufen, zunächst für vier Wochen alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Infektionszahlen zu senken. Der Fußball müsse sich derzeit unterordnen, aktuell gebe es wichtigere Themen. Zudem hat der Ehrenpräsident des Tabellenführers eine baldige Vertragsverlängerung mit FCB-Trainer Hansi Flick angedeutet.



Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern - Uli Hoeneß erwartet baldige Vertragsverlängerung mit Trainer Hansi Flick

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß geht von einer baldigen Vertragsverlängerung mit Trainer Hansi Flick aus.

"Ich glaube, der Hansi Flick hat bisher einen super Job gemacht. Der Vorstand wird zu gegebener Zeit mit einem Vorschlag auf den Aufsichtsrat zukommen, das wird sicher zeitnah geschehen", sagte der 68-Jährige während einer Telefonschalte im Sport1-Doppelpass .

Der 55-jährige Flick hat als Nachfolger von Niko Kovac eine glänzende Bilanz vorzuweisen, sein Vertrag läuft jedoch im Sommer aus. Ähnlich zuversichtlich äußerte sich Hoeneß in Bezug auf die "vier oder fünf wichtigen" Profis - darunter Thomas Müller, David Alaba und Manuel Neuer - deren Verträge 2021 enden.

"Ich weiß, dass mit allen Spielern derzeit gesprochen wird, und hoffe, dass das alles erfolgreich laufen wird", sagte Hoeneß.

Bayern, BVB und Co.: Wie die 18 Bundesligisten mit der Corona-Krise umgehen

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, ist auch die Bundesliga zunächst unterbrochen. Wie gehen die Vereine mit der Zwangspause um?

Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß zur Coronakrise: "Vier Wochen lang alles auf null"

Uli Hoeneß hat im Lichte der Corona-Krise vor überhöhten Erwartungen an die DFL-Mitgliederversammlung am Montag gewarnt. "Die Sitzung ist richtig, aber man kann da doch fast nichts beschließen, wo man nicht weiß, wie viele Fälle es diese oder nächste Woche gibt", sagte der Ehrenpräsident von Rekordmeister Bayern München während einer Telefonschalte im Sport1-Doppelpass . Der 68-Jährige ergänzte: "Wir müssen erst mal der Realität ins Auge sehen und vier Wochen lang alles auf null stellen."

Erst wenn die Infektionszahlen sinken, könne man darüber nachdenken, wann die Bundesliga zum Spielbetrieb zurückkehre, dieser ließe sich ohnehin innerhalb eine Woche organisieren. "Es kann sein, dass erst im Oktober wieder gespielt wird, das weiß doch keiner", sagte Hoeneß. Bis dahin sei Geduld gefragt, man müsse "wieder lernen, Monopoly und Mensch ärgere Dich nicht zu spielen."

FC Bayern München klärt über Trainingsplanung in den kommenden Tagen auf

Der FC Bayern will am Montag bekanntgeben, wie die Trainingsplanung der Spieler in den kommenden Wochen aussieht. Das berichtet der kicker . Demnach werden sich die Profis nach einem trainingsfreien Montag am Dienstag wieder versammeln, um das tägliche Training aufzunehmen. Unklar ist noch, in welcher Form dies geschehen wird.

Je nachdem, welche Entwicklung sich beim Thema Coronavirus am Montag vollzieht, erhalten die Spieler Ablaufpläne, in die auch die Expertise der Teamärzte einfließt. Oberste Priorität habe es laut Trainer Hansi Flick, "die Fitness der Mannschaft beizubehalten". Robert Lewandowski und Ivan Perisic können zudem ihr Reha-Programm ohne Zeitdruck fortsetzen.

Bisher habe es keine Corona-Verdachtsfälle beim FC Bayern gegeben, weshalb es laut Karl-Heinz Rummenigge auch keine Tests gebe. "Wir haben den Spielern, dem gesamten Staff und auch den Mitarbeitern Verhaltensregeln an die Hand gegeben, wie man soziale Kontakte vermeidet."