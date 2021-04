Bayerns Robert Lewandowski: BVB-Torjäger Erling Haaland kann der beste Stürmer der Welt werden

BVB-Torjäger Erling Haaland zählt trotz seines jungen Alters zu den besten Stürmern der Welt. Von Bayerns Robert Lewandowski gab es nun viel Lob.

Weltfußballer Robert Lewandowski hat von seinem Konkurrenten Erling Haaland geschwärmt und erklärt, dass er dem BVB-Angreifer ohne Frage den Schritt zu einem absoluten Superstar zutraue.

"Wenn er weiter hart an seinen Fähigkeiten arbeitet, hat er in der Zukunft eine große Chance, der beste Stürmer der Welt zu werden, definitiv", sagte Lewandowski bei CBS Sports auf Paramount +. An Haalands Gesicht lasse sich ablesen, "wie hungrig er ist, Tore zu erzielen".

BVB - Lewandowskis Warnung an Haaland: "Nicht so einfach, auch wenn alles gut läuft"

Trotzdem sprach der Bayern-Star auch eine Warnung an den Norweger aus: "Manchmal ist es nicht so einfach, auch wenn alles gut läuft."

Haaland habe allerdings "großes Potenzial", sei "immer noch sehr jung" und habe bereits "so viele Tore gemacht".

Zu seiner eigenen Zukunft sagte der Pole: "Ich möchte noch viele Jahre auf dem höchsten Niveau spielen und ich bereit dafür zu kämpfen." Er sei froh darüber, in der Bundesliga zu spielen und sich mit den nachkommenden Stürmern wie Haaland vergleichen zu können. "Ich bin glücklich über die Position, in der ich mich gerade befinde."

Während Lewandowski noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden ist, läuft der Kontrakt Haalands sogar noch eine Saison länger. Dennoch könnte der 20-Jährige den BVB bereits im Sommer in Richtung Real Madrid verlassen. Um den Transfer, der sich auf ein Volumen von 270 Millionen Euro belaufen könnte, zu erleichtern, soll auch eine Ratenzahlung eine Option sein.