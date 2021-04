FC Bayern München, News und Gerüchte: Boateng-Abschied bestätigt, Umar Sadiq ein Thema?

Jerome Boateng wird Bayern im Sommer definitiv verlassen, Lucas Vaquez will bei Real Madrid bleiben. Kommt dafür Umar Sadiq? Die FCB-News heute.

Der FC Bayern München am Tag nach der 2:3-Niederlage gegen PSG in der Champions League. Alle News zum FCB gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

FC Bayern: Joshua Kimmich frustriert über zu späte Auswechslung von Leon Goretzka

Der FC Bayern hat das Hinspiel des Viertelfinals in der Champions League gegen Paris St.-Germain 2:3 verloren. Unmut herrschte dabei schon während des Spiels, unter anderem bei Mittelfeldmotor Joshua Kimmich.

Der Sechser echauffierte sich über die aus seiner Sicht zulange Zeit zwischen der Verletzung von Nebenmann Leon Goretzka und dessen letztendlicher Auswechslung noch vor der Pause. Goretzka schleppte sich bis dahin noch über den Platz.

ℹ "Sowohl bei Leon #Goretzka als auch bei Niklas #Süle sind es muskuläre Verletzungen. Wie lange sie ausfallen, werden die Untersuchung zeigen." #FCBPSG #FCBayern — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 7, 2021

Als es dann zum Wechsel für Alphonso Davies kam, rief Kimmich laut hörbar zur Trainerbank: "Wir spielen seit fünf Minuten mit einem Mann weniger, Mann! Ich glaub' das nicht, ehrlich!"

Angesprochen auf die Kritik vom eigenen Spieler, erklärte Trainer Hansi Flick nach der Partie: "Es ist nicht spät reagiert worden. Es geht darum, dass man sich warm machen muss."

Zudem habe es eine zusätzliche Verzögerung gegeben, da erst noch entschieden werden musste, wer denn nun ins Spiel komme: "Wir wollten erst Jerome reinbringen, haben uns dann aber für Davies entschieden. Alphonso war dann relativ schnell bereit. Es war unsere Überlegung, Geschwindigkeit auf dem Flügel zu bringen."

FC Bayern: Abschied von Jerome Boateng steht fest

Jener Boateng kam wenig später für den ebenfalls verletzten Niklas Süle ins Spiel und war direkt am 2:3 durch Kylian Mbappe in der zweiten Halbzeit beteiligt. Vor dem Spiel wiederum hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits dessen Abgang beim Rekordmeister bestätigt.

Boateng wurde im Vorfeld der Partie erklärt, dass dessen Vertrag nicht verlängert werde. Jedoch werde der zweifache Triple-Gewinner "durch das große Tor" verabschiedet werden, wie Salihamdzic zu Sky sagte.

FC Bayern offenbar an Almeria-Torjäger Umar Sadiq interessiert

Der FC Bayern München hat laut einem Bericht der AS loses Interesse an Stürmer Umar Sadiq vom spanischen Zweitligisten UD Almeria angemeldet, nachdem man neben Eric Maxim Choupo-Moting offenbar noch gerne einen weiteren Back-Up für Robert Lewandowski im Kader haben möchte.

Der 24-Jährige steht aktuell bei 17 Saisontoren (fünf Vorlagen), die Ausstiegsklausel beträgt aber 60 Millionen Euro. Zwar dürfte Almeria seinen Torjäger auch für die Hälfte ziehen lassen, wobei es bislang noch keine Verhandlungen gab.

Neben dem deutschen Rekordmeister sollen laut AS aber noch weitere, nicht namentlich genannte Klubs am Nigerianer interessiert sein.

FCB-Kandidat Lucas Vazquez vor Verlängerung bei Real Madrid?

Lucas Vazquez, dessen Vertrag bei Real Madrid im Sommer ausläuft, wurde zuletzt immer wieder beim FC Bayern gehandelt. Doch der 29-jährige Spanier denkt offenbar nicht an einen Wechsel.

"Ich konzentriere mich auf die Gegenwart", so Vazquez nach dem 3:1 in der UCL gegen Liverpool. "Ich bin zufrieden in dieser Saison, denn ich spiele - und das macht mich glücklich."

Deshalb kann er sich auch durchaus vorstellen, seinen Vertrag bei den Königlichen zu verlängern. "Ich war und werde immer ein Real-Madrid-Mann sein."

Löw spricht über Müller-Rückkehr ins DFB-Team

Bundestrainer Joachim Löw will sich in der kommenden Woche mit einer möglichen Rückkehr von Thomas Müller in die Nationalelf beschäftigen. Das erklärte er am Mittwochabend in einem Interview mit Sky in der Halbzeitpause der Champions-League-Partie zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain.

"Ab nächster Woche werden wir uns ranmachen nochmal alles zu analysieren, was war, was die Mannschaft braucht. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen", sagte Löw auf die Frage, ob es noch Argumente gegen eine Rückkehr von Thomas Müller gebe.

FC Bayern: Robert Lewandowski gibt Update zu seinem Gesundheitszustand

Der verletzte Robert Lewandowski hat vor dem Champions-League-Spiel gegen PSG ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben und ein Comeback im Rückspiel gegen die Pariser in der kommenden Woche ausgeschlossen.

"Nein, das ist immer noch zu früh. Ich mache alles, um wieder auf den Platz zu kommen. Allerdings erst, wenn ich mich wirklich gut und sicher fühle", sagte er bei Sky . Aufgrund einer Bänderverletzung im rechten Knie, die er sich bei der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Andorra zugezogen hatte, fällt der Pole derzeit aus.

