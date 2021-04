FC Bayern München, News und Gerüchte: Neun Ausfälle bei PSG, Gnabry positiv getestet - der FCB heute

Vor dem Champions-League-Spiel der Bayern gegen PSG kämpft der französische Meister mit Personalsorgen. Die News zum FCB heute.

Der FC Bayern München am Tag des Champions-League-Spiels gegen Paris Saint-Germain. Alle News zum FCB gibt es hier.

Bayern News: PSG muss auf neun Spieler verzichten

Paris Saint-Germain plagen vor der Finale-Revanche bei Bayern München erhebliche Personalsorgen. Trainer Mauricio Pochettino muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League (21.00 Uhr im LIVE-TICKER ) gleich neun Profis ersetzen .

Der frühere Münchner Juan Bernat, Alessandro Florenzi, Denis Franchi, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Edouard Michut, Leandro Paredes, Xavi Simons und Marco Verratti fallen aus. Die beiden Italiener Florenzi und Verratti sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Bayern News: Serge Gnabry positiv auf Coronavirus getestet

Titelverteidiger Bayern München muss bei der Neuauflage des Vorjahresfinals in der Champions League gegen Paris St. Germain neben Weltfußballer Robert Lewandowski auch Serge Gnabry und Marc Roca ersetzen. Nationalspieler Gnabry wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das gaben die Bayern am Dienstagabend bekannt. Am Mittag hatte Trainer Hansi Flick von Halsschmerzen bei Gnabry berichtet.

Dem Offensivspieler gehe es so weit gut, hieß es in einer Mitteilung. Gnabry befindet sich in häuslicher Isolation. Der 25-Jährige war im Oktober falsch positiv getestet worden. Roca habe sich am Sonntag verletzt und "ist deshalb nicht dabei", sagte Flick.

Bayern News: Ex-FCB-Talent Daniliuc spricht über Abgang

Abwehrtalent Flavius Daniliuc vom französischen Erstligisten OGC Nizza hat sich zu seinem Abgang vom FC Bayern München im vergangenen Sommer geäußert.

"Es gab mehrere Optionen. Bei der Entscheidung ging es immer nur um ein Thema: Welcher Schritt bringt mir am meisten? Wo kann ich die richtigen Entwicklungsschritte machen? Wo bekomme ich auf dem höchstmöglichen Niveau die meiste Zeit?", erklärte Daniliuc bei Sport1 . "Nach diesen Maßstäben habe ich mit meinen Beratern abgewogen. Es war eine sehr bewusste Entscheidung für Nizza."

Der 19-Jährige, der in der Jugend unter anderem auch für Real Madrid spielte, war einst als 13-Jähriger zu den Bayern gekommen. In der vergangenen Saison durfte er als U19-Akteur zumindest einige Male für die FCB-Reserve in der 3. Liga ran, entschied sich dennoch für den Schritt nach Nizza.

