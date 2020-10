FC Bayern München: Sepp Maier traut Manuel Neuer Fabelrekord zu, Leroy Sane vor Comeback - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Manuel Neuer könnte laut Sepp Maier einen weiteren Meilenstein erreichen, Leroy Sane ist wieder fit. Alle News zum FC Bayern München.

Unter der Woche setzte der in Europa mit dem 4:0-Heimsieg gegen ein Ausrufezeichen. Nach der folgt direkt die und auch im Heimspiel gegen am Samstag (15.30) will die Flick-Elf wieder überzeugen.

Personell hat sich die Lage dabei etwas entspannt. Zwar wird Serge Gnabry nach seinem positiven Coronatest weiterhin fehlen, dafür steht Leroy Sane nach überstandener Knieverletzung vor seinem Comeback.

Außerdem: Sepp Maier ist begeistert von Manuel Neuer und traut dem FCB-Torhüter noch viele Zu-Null-Spiele zu.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Samstag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

Die Bayern-News der letzten Tage:

FC Bayern: Maier traut Neuer "über 300 Spiele ohne Gegentor" zu

Torwart-Legende Sepp Maier traut Manuel Neuer (34) von Bayern München nach dessen 200. Spiel ohne Gegentor den Vereinsrekord zu. "Ich bin mir sicher, dass er sogar über 300 Spiele ohne Gegentor bleiben kann. Das schafft er", sagte Maier bei Sport1 und ergänzte: "Er wird noch mit 39 Jahren hervorragende Leistungen bringen. Das traue ich ihm zu."

Beim Champions-League-Auftakt gegen Atletico Madrid (4:0) ließ Neuer unter der Woche erneut keinen Gegentreffer zu. In 394 Pflichtspielen blieb er somit 200 Mal ohne Gegentor. Er überholte damit Maier (651/199) im Vereinsranking. Dieses führt Oliver Kahn an, der in 632 Spielen für Bayern München 247 Mal eine weiße Weste bewahrte.

Manuel Neuer hat am MIttwoch zum 2⃣0⃣0⃣. Mal für den FC Bayern München zu 0⃣ gespielt. ⛔👏 Gepostet von Goal Deutschland am Donnerstag, 22. Oktober 2020

Der Nationaltorhüter sei zwar "nicht alleine dafür verantwortlich", verstärke laut Maier aber die Abwehr: "Wenn die wissen, dass sie hinten dran einen guten Torwart haben, spielen sie automatisch besser. Wenn im Tor eine Flasche steht, ist das für die Hintermannschaft schlecht. Bei Neuer wissen sie aber um seine Weltklasse, daher kann auch mal ein Ball zu ihm durchrutschen."

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: So wird die Bundesliga heute live übertragen

Am Samstag um 15.30 Uhr wird in der Allianz Arena in München angepfiffen, wenn der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt spielt.

FC Bayern: Trikotklassiker im neuen Design für den guten Zweck

FC Bayern: Leroy Sane gegen Eintracht Frankfurt vor Comeback

Mit Leroy Sane und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen wollen die Super-Bayern auch in der Bundesliga wieder an die Spitze stürmen . "Er ist eine absolute Alternative, weil er im Training einen guten Eindruck hinterlassen hat", sagte Trainer Hansi Flick vor dem Duell gegen Eintracht Frankfurt am Samstag über seinen Flügelflitzer.

Sane, der nach seiner Kapselverletzung im rechten Knie am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war, ist allerdings noch kein Thema für die Startelf. "Eingeplant ist er nicht von Anfang an", sagte Flick, "man muss auch hier Schritt für Schritt gehen".

Flick sei aber froh, "dass wir diese Option haben". Denn auf den Flügeln muss der Erfolgstrainer weiter auf Serge Gnabry verzichten, der wegen eines positiven Coronatests aussetzt. Außerdem fehlt Corentin Tolisso aufgrund einer Rotsperre. Sonst kann der Tabellenzweite gegen den Vierten aus Frankfurt aber aus dem Vollen schöpfen.

FC Bayern München wohl mit Millionen-Verlust bei CL-Erlösen

Laut einem Bericht der Bild sollen die deutschen Europacupvertreter weniger Erlöse aus der Champions League erhalten. Der Grund: ausbleibende Zahlungen der TV-Partner, unter anderem aus und .

So sollen von den ursprünglich geplanten 2,55 Milliarden Euro insgesamt 470 Millionen weniger an die Vereine ausgeschüttet werden. Das bestätigte die UEFA bei einer Sitzung der European Club Association (Interessensvertretung der Vereine).

Am meisten Verlust macht demnach der FC Bayern München, der für die Saison 2019/20 aus der letzten Teil-Ausschüttung fünf Millionen Euro weniger bekommt als erwartet. Der Vorjahreshalbfinalist aus Leipzig muss mit nur 2,5 statt der eingeplanten fünf Millionen rechnen, Leverkusen erhält lediglich zwei Millionen. Da der BVB bereits im Achtelfinale ausschied, haben die Verluste laut eigener Angaben nur geringe Ausmaße.

Quelle: Getty Images

