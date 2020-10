FC Bayern München: Kahn glaubt an Ende der Meisterserie, Flick mit Lob für Tiago Dantas - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Oliver Kahn spricht über die verloren gegangene Spannung in der Bundesliga. Flick lobt Neuzugang Tiago Dantas. Alle News zum FC Bayern München.

Nach dem deutlichen 4:0 in der UEFA gegen den spanischen Vertreter geht es für den nun in der gegen (15.30 Uhr am Samstag).

Trotz eines zweiten Corona-Falls beim deutschen Rekordmeister gibt es aber wohl keine Gefahr für das Duell mit der SGE. Während Leroy Sane bereits in das Training des FCB zurückkehrte, bekommt Tiago Dantas ein dickes Lob von Hansi Flick.

Und: Der Klub macht Verluste bei den CL-Erlösen und Oliver Kahn spricht über die verloren gegangene Spannung und seinen neuen Führungsstil.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Freitag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

Die Bayern-News der letzten Tage:

FC Bayern München wohl mit Millionen-Verlust bei CL-Erlösen

Laut einem Bericht der Bild sollen die deutschen Europacupvertreter weniger Erlöse aus der Champions League erhalten. Der Grund: ausbleibende Zahlungen der TV-Partner, unter anderem aus und .

So sollen von den ursprünglich geplanten 2,55 Milliarden Euro insgesamt 470 Millionen weniger an die Vereine ausgeschüttet werden. Das bestätigte die UEFA bei einer Sitzung der European Club Association (Interessensvertretung der Vereine).

Am meisten Verlust macht demnach der FC Bayern München, der für die Saison 2019/20 aus der letzten Teil-Ausschüttung fünf Millionen Euro weniger bekommt als erwartet. Der Vorjahreshalbfinalist aus Leipzig muss mit nur 2,5 statt der eingeplanten fünf Millionen rechnen, Leverkusen erhält lediglich zwei Millionen. Da der BVB bereits im Achtelfinale ausschied, haben die Verluste laut eigener Angaben nur geringe Ausmaße.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München: Zweiter Corona-Fall nach Gnabry - Spiel gegen Eintracht Frankfurt wohl nicht gefährdet

Beim FC Bayern München hat es nach Serge Gnabry angeblich einen zweiten Corona-Fall gegeben. Das berichten die Bild und der kicker am Donnerstag übereinstimmend. Demnach soll es sich bei dem positiv Getesteten um ein Staff-Mitglied des Rekordmeisters handeln.

Dieser habe nach Angaben des kicker jedoch keinen Kontakt zu Gnabry gehabt, der sich seit Dienstag in häuslicher Quarantäne befindet. Deshalb handele es sich um einen Virus-Ausbruch in München. Das Spiel am kommenden Samstag in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt sei aber nicht in Gefahr.

Der infizierte Mitarbeiter sei längst von der Mannschaft getrennt worden, die jüngsten Tests bei der Mannschaft am Donnerstag seien alle negativ ausgefallen. Gefahr einer weiteren Infektion bestehe daher nicht mehr, heißt es in dem Bericht. Hier geht's zur ganzen Meldung.

FC Bayern München: Hansi Flick von Neuzugang Tiago Dantas begeistert

Von aus Lissabon wechselte Tiago Dantas zuletzt zum FC Bayern. Dort soll das Mittelfeld-Juwel bei den FCB-Amateuren Spielpraxis und Erfahrung sammeln. Regelmäßig wird der Portugiese jedoch bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Erst im neuen Jahr könnte Dantas bei den Profis zum Einsatz kommen, da aktuell noch die entsprechende Lizenz von der FIFA fehlt.

Dennoch hält FCB-Trainer Hansi Flick, der schon seit längerer Zeit ein großer Fan des 19-Jährigen ist, große Stücke auf das Talent: "Er ist klein, aber hat starke Veranlagung. An seiner Physis werden wir arbeiten. Wir haben einen klaren Plan, um diese zu verbessern," sagte Flick zu Sport1. "Als Trainer macht es mir großen Spaß, mit ihm zu arbeiten. Tiago ist ein toller Fußballer, er ist aufgeschlossen und wissbegierig. Seine Qualitäten zeigt er schon jetzt bei uns im Training".

Die an einigen Stellen bereits angebrachten Vergleiche zum Bayerns ehemaligem Mittelfeldstrategen Thiago, der im Sommer zum wechselte, hält Flick jedoch deutlich für verfrüht: "Thiago ist ein Ausnahmekönner und um dieses Level zu erreichen, ist es für ihn noch ein weiter Weg. Tiago hat seine eigene Identität, er ist ein spannender Spieler".

Quelle: Imago Images / Passion2Press

FC Bayern München: Oliver Kahn über verloren gegangene Spannung und seinen neuen Führungsstil

Der designierte Bayern-Boss Oliver Kahn sieht in seiner Funktionärsrolle einen anderen Führungsstil gefragt als früher auf dem Platz. Zudem macht sich Kahn zusammen mit dem FCB Gedanken über die verloren gegangene Spannung im Titelkampf der Bundesliga.

"Die Spannung des Sports entsteht durch die Unvorhersehbarkeit des Ergebnisses. Von dieser Emotion lebt der Sport, deswegen kommen die Zuschauer", sagte Kahn in der GQ. Doch "diese Spannung ist in den letzten Jahren, zumindest was den Titelkampf anbelangt, deshalb verloren gegangen, weil der FC Bayern oft mit relativ vielen Punkten Vorsprung Meister geworden ist."

Dass die Meisterschaft zuletzt nur über den FC Bayern ging, nötigt Kahn allerdings auch größten Respekt ab: "Achtmal in Folge Meister zu werden, ist schon eine unglaubliche Leistung der Mannschaft", meinte der 51-Jährige.

Quelle: Getty Images

"Ich bin aber nicht so blauäugig, davon auszugehen, dass das immer so bleibt", sagte Kahn, der deutlich macht: "Wir machen uns natürlich auch Gedanken, wie man einen Wettbewerb lebendig erhält."

Was seine neue Rolle als Funktionär angeht, so seien nun andere Werte gefragt als zu seiner Zeit als Spieler: "Man braucht viel mehr Geduld, muss Ziele korrigieren, anpassen, flexibel bleiben, und versuchen, andere Wege zu gehen", sagte der ehemalige Kapitän des deutschen Rekordmeisters und der Nationalmannschaft.

In einer Fußballmannschaft könne es "auch mal rustikal zugehen. Und da wird sich die Meinung gesagt, und dann geht's auf dem Platz richtig zur Sache. Damit wäre ich vorsichtig in der heutigen Unternehmenswelt", betonte Kahn. Diese erfordere "Empathie, Einfühlungsvermögen in Menschen und viel Zeit, um zuzuhören", ergänzte Kahn, der den Posten des Vorstandsvorsitzenden bei den Münchnern Ende 2021 von Karl-Heinz Rummenigge übernehmen soll. Aktuell ist er einfaches Vorstandsmitglied.

Als Profi habe er "einiges" für seine heutige Rolle gelernt, meinte Kahn, "vor allem, mit schwierigen Spielern und mit Konflikten umzugehen. Vieles davon konnte ich in der Unternehmerwelt auch nutzen, anderes hat überhaupt nicht funktioniert."

Der aktuellen Profi-Generation müsse man sich mit viel Verständnis nähern, sagte er: "So wie ich die Spieler bei uns kennengelernt habe, fragen sie gerne nach dem Warum - und das muss man ihnen erklären. (...) Sie erwarten einen ehrlichen Umgang, und es ist besser, einem Spieler die Wahrheit zu sagen, als ihn in der Schwebe zu lassen." (Goal/SID)

FC Bayern München: Leroy Sane zurück im Mannschaftstraining

Der zuletzt verletzte Nationalspieler Leroy Sane ist ins Mannschaftstraining beim deutschen Rekordmeister Bayern München zurückgekehrt. Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, trainierte Sane nach einer Kapselverletzung im rechten Knie erstmals wieder mit seinen Teamkollegen an der Säbener Straße.

Bild: imago images / ULMER Pressebildagentur

Allerdings waren bei der Einheit nur die Bayern-Profis dabei, die am Mittwoch beim überragenden 4:0 gegen Atletico Madrid in der Champions League nicht in der Startelf standen. Nach dem Teamtraining absolvierte der 24-jährige Sane noch eine Extraschicht mit Co-Trainer Miroslav Klose.

Sane hatte wegen der Blessur die letzten fünf Pflichtspiele des Triple-Siegers verpasst. Neuzugang Tanguy Nianzou (18) trainiert nach einer Oberschenkelverletzung indes weiter individuell.

VIDEO, Highlights: FC Bayern München - Atletico Madrid 4:0

FC Bayern München: Die nächsten FCB-Spiele im Überblick