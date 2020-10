FC Bayern München, News und Gerüchte: Cuisance stichelt, Tolisso für zwei Spiele gesperrt - alle Infos zum FCB heute

Michael Cuisance setzt indirekt eine kleine Spitze in Richtung FC Bayern München, Corentin Tolisso fehlt für zwei Spiele. Alle News zum FCB heute.

Der bereitet sich aktuell auf den Beginn der Mission Titelverteidigung in der vor. Am 1. Spieltag der Gruppenphase trifft der deutsche Rekordmeister am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER ) auf .

Im Vorfeld erklärte Hansi Flick, warum er aktuell eher auf Lucas Hernandez als auf Alphonso Davies setzt. Zudem gab es eine kleine Stichelei von Michael Cuisance, der an verliehen wurde.

In der wird Corentin Tolisso dem FC Bayern derweil zwei Spiele fehlen. Der Mittelfeldmann hatte gegen Arminia Bielefeld die Rote Karte gesehen.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Dienstag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

Die Bayern-News der letzten Tage:

FC Bayern: Talent Armindo Sieb fällt mehrere Wochen lang aus

Bayern-Youngster Armindo Sieb muss mehrere Wochen pausieren. Der 17-Jährige hat sich bei seiner Einwechslung im Pokalspiel gegen Düren letzten Donnerstag eine Bänderverletzung im Knöchel zugezogen, wie der FCB nun bestätigte.

Sieb war beim 3:0-Sieg gegen Düren in der 61. Minute für Douglas Costa ins Spiel gekommen, wurde in der 87. Minute dann wieder ausgewechselt. Der Offensivspieler kommt für gewöhnlich bei der U19 des Rekordmeisters zum Einsatz.

FC Bayern: Leroy Sane verrät, wer seine beiden Idole waren

Neuzugang Leroy Sane von Rekordmeister Bayern München schwärmte einst für die beiden Superstars Ronaldinho und Lionel Messi (FC Barcelona). Das verriet der deutsche Nationalspieler in einer Frage-Antwort-Runde des 'FC Bayern Kids Club'.

Gefragt nach seinen Vorbildern schilderte Sane, der im vergangenen Sommer für 45 Millionen Euro Ablöse von Manchester City an die Säbener Straße gewechselt war : "Ich hatte zwei Idole. Das waren Lionel Messi und Ronaldinho."

Messi und Ronaldinho wirbelten von 2004 bis 2008 gemeinsam für den . Messi schaffte damals den Sprung aus der eigenen Jugend in den Profikader, wo der ein Jahr zuvor von PSG gekommene Ronaldinho sich immer mehr zum besten Spieler seiner Zeit entwickelte . In dieser Ära gewannen die Blaugrana unter anderem zwei spanische Meistertitel und 2006 die Champions League.

Während der Argentinier noch heute bei Barca unter Vertrag steht , kickte Ronaldinho unter anderem später noch für die , Flamengo Rio de Janeiro und Atletico Mineiro. Zuletzt hatte der Brasilianer Ärger mit der Justiz, weil er mit einem falschen Pass nach Paraguay eingereist war.

Quelle: imago images / ULMER Pressebildagentur

FC Bayern - Michael Cuisance stichelt gegen den FCB: "Habe mein Lachen wiedergefunden"

Michael Cuisance hat nach seiner Liga-Premiere für Olympique Marseille in Richtung seines Klubs FC Bayern München, von dem er an die Franzosen verliehen wurde, gestichelt. "Ich bin glücklich. Ich habe mein Lachen wiedergefunden", sagte er nach dem 3:1-Sieg gegen Bordeaux den Journalisten.

In München hatte Cuisance nach seinem Wechsel von im Sommer 2019 nur eine Nebenrolle gespielt. Bei OM setzt Trainer Andre Villas-Boas allem Anschein nach auf den Linksfuß, der am Wochenende von Beginn an im offensiven Mittelfeld ran durfte.

"Wir haben eine großartige Kommunikation und einen gesunden Konkurrenzkampf", berichtete Cuisance, der ergänzte: "Wir wollen uns alle bis ans Maximum pushen, um in dieser Saison etwas Schönes zu erreichen." Bei der Bekanntgabe seiner Leihe nach Marseille hatte sich Cuisance bereits bei den Bayern-Fans via Twitter verabschiedet und den Eindruck erweckt, dass er nicht mehr mit einer Rückkehr nach München rechnet.

Nach Angaben von OM-Sportchef Pablo Longoria liegt Marseilles Kaufoption für Cuisance "zwischen 10 und 18 Millionen Euro".

Quelle: Getty Images

Bayern München: Zwei Spiele Sperre für Corentin Tolisso

Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss auf nationaler Ebene zwei Spiele ohne Corentin Tolisso auskommen.

Der Franzose wurde wegen seiner Roten Karte beim 4:1 gegen Arminia Bielefeld für zwei Begegnungen gesperrt.

Das Urteil ist rechtskräftig. In der Champions League, in der die Bayern am Mittwoch gegen Atletico Madrid antreten, ist Tolisso spielberechtigt.

Er fehlt den Bayern in der Bundesliga nun in den Spielen gegen und beim .

Quelle: SID

Quelle: Getty Images

FC Bayern: Hansi Flick erklärt Schwächephase von Alphonso Davies und lobt Lucas Hernandez

Weltmeister Lucas Hernandez hat sich nach einer schwierigen ersten Saison beim FC Bayern festgespielt. Trainer Hansi Flick lobte nun den Rekordzugang des FCB für dessen Leistungen in den letzten Partien.

"Lucas hat in den Spielen eine sehr stabile Leistung gebracht, auf einem sehr guten Level. Er tut uns aufgrund seiner Aggressivität gut", sagte Flick.

Der Franzose stand in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen gegen Bielefeld und die Hertha jeweils in der Startelf. Alphonso Davies saß dafür nur auf der Bank.

"Durch die vielen Spiele in der letzten Saison, die Champions League und die kurze Pause ist es für einen jungen Spieler wie Alphonso nicht so einfach, damit umzugehen. Es ist wichtig, dass er wieder ins Rollen kommt, dazu gehören aber Fitness und eine gewisse Frische", erklärte Flick.

Quelle: imago images / Sven Simon

FC Bayern München: Die nächsten FCB-Spiele im Überblick