FC Bayern München, News und Gerüchte: Mannschaftsrat machte Druck auf Bosse, Atletico-Spiel nach Gnabrys Corona-Befund auf der Kippe? - alle Infos zum FCB heute

Der Mannschaftsrat machte in Sachen Transfers wohl Druck auf die Bosse und die Partie gegen Atletico könnte auf der Kippe stehen. Alle News zum FCB.

Für den FC Bayern steht heute Abend das erste Spiel der neuen Champions-League-Saison gegen an (21 Uhr im LIVE-TICKER ). Dabei ist nach dem positiven Corona-Befund von Serge Gnabry aktuell noch offen, ob die Partie überhaupt stattfinden kann.

Unterdessen verriet Jan Oblak, Keeper der Rojiblancos, dass er Bayerns Triple-Trainer Hansi Flick lange Zeit gar nicht kannte.

Außerdem: Der Mannschaftsrat forderte die Chefetage mit Blick auf die Transfers offenbar zum Handeln auf. Dabei hatten die Münchner wohl jede Menge Namen auf der Liste.

Alle News und Gerüchte zum am Mittwoch - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

Die Bayern-News der letzten Tage:

Bayern Münchens Serge Gnabry positiv auf COVID-19 getestet

Nationalspieler Serge Gnabry von Bayern München ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend bekannt. Dem Offensivspieler gehe es gut, Gnabry befinde sich in häuslicher Quarantäne.

Gnabry hatte am Dienstagmorgen noch gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen am Training teilgenommen, nach Informationen von Goal und SPOX soll es am Mittwochmorgen eine neuerliche Testreihe geben.

Derzeit geht der deutsche Rekordmeister davon aus, dass die Champions-League-Begegnung mit Atletico Madrid dennoch planmäßig stattfinden kann.

Gnabry ist der zweite deutsche Nationalspieler nach Ilkay Gündogan, der an COVID-19 erkrankt ist. Der Profi von Manchester City war Ende September positiv getestet worden.

FC Bayern: Mannschaftsrat forderte offenbar Transfers von FCB-Bossen

Der Mannschaftsrat des FC Bayern München hat gegen Ende der Transferperiode offenbar bei den FCB-Bossen Alarm geschlagen. Grund dafür waren die ausbleibenden Neuzugänge bei den Münchnern.

Wie die Sport Bild berichtet, wurde Kapitän Manuel Neuer mit Thomas Müller, Robert Lewandowski, David Alaba und Joshua Kimmich zehn Tage vor Transferschluss bei Sportvorstand Hasan Salihamidzic vorstellig. Das Gremium warb dabei um personelle Unterstützung für den dünnen Kader.

Die Aktion sei mit Trainer Hansi Flick abgesprochen gewesen. Der Mannschaftsrat sah auf das Team in der aktuellen Saison große Probleme zukommen ob der hohen Belastung durch den straffen Terminplan.

Salihamidzic erklärte den Spielern dann in größerer Runde mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Herbert Hainer und Vorstand Oliver Kahn die Planungen der Münchner.

Trotz der finanziell schwierigen Lage hätte man einige Spieler im Visier. Die präferierten Lösungen waren zu diesem Zeitpunkt noch Callum Hudson-Odoi (blieb beim ) und Sergino Dest (wechselte von Amsterdam zum ).

Darüber hinaus hatten die Münchner dem Bericht zufolge zu diesem Zeitpunkt schon die möglichen Alternativen in der Hinterhand. Dem Mannschaftsrat wurde wohl die Liste der Kandidaten mitgeteilt.

Auf dieser standen demnach Mitchell Weiser ( ), Ridle Baku (wechselte von zum ), Max Aarons ( ), Tariq Lamptey ( ), Denis Zakaria ( ), Lucien Agoume (aktuell von an Spezia Calcio verliehen) und Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim).

Am Ende verpflichtete der FC Bayern Bouna Sarr, Tiago Dantas sowie Marc Roca und holte Douglas Costa auf Leihbasis von . Zudem wurde Eric Maxim-Choupo-Moting ablösefrei verpflichtet. Alle Neuzugänge sollen ebenfalls Teil der Liste gewesen sein.

Atletico-Keeper Oblak kannte Bayern-Trainer Hansi Flick nicht

Torwart Jan Oblak von Bayern Münchens Champions-League-Gegner Atletico Madrid kannte Trainer Hansi Flick lange Zeit nicht.

"Nein, ich kannte ihn tatsächlich nicht, das muss ich zugeben. Aber jetzt kennt ihn natürlich jeder auf der ganzen Welt", sagte der Slowene der Bild -Zeitung über den Erfolgstrainer der Bayern: "Er hat alle Titel gewonnen, die man gewinnen konnte. Er hat es einfach großartig gemacht."

FC Bayern: Duell mit Atletico in Gefahr? Die Fragen und Antworten zu Gnabrys Corona-Befund

Serge Gnabry hat sich mit Covid-19 infiziert. Steht das Duell mit Atletico nun auf der Kippe? Goal und SPOX beantworten die wichtigsten Fragen.

