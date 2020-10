FC Bayern München: Müller regt sich legendär über Gelbe Karte auf, Flick kitzelt Coman - alle News und Gerüchte zum FCB

Thomas Müller haut im Spiel gegen Atletico Madrid mal wieder einen klassischen Müller raus, Flick nimmt Coman in die Pflicht. Alle News zum FC Bayern.

So deutlich hätte das wohl niemand erwartet: Mit 4:0 zerlegte der am Mittwochabend zum Auftakt der .

An Doppeltorschütze Kingsley Coman richtete Trainer Hansi Flick nach Schlusspfiff einen besonderen Appell, während Thomas Müller schon im Spiel einen legendären Aufreger hatte.

Außerdem blicken wir bereits voraus auf den Samstag. Da ist schon wieder -Alltag angesagt und Bayern trifft auf die gut gestartete Eintracht aus Frankfurt.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Donnerstag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

Die Bayern-News der letzten Tage:

FC Bayern gegen Atletico - Thomas Müller regt sich über Gelbe Karte auf: "Gegen die größten Rabauken"

In der 21. Minute bekam Thomas Müller beim 4:0-Sieg gegen Atletico Madrid am Mittwoch eine fragwürdige Gelbe Karte. Die Reaktion des Offensivspielers darauf war typisch Müller.

Im TV ist deutlich zu hören, wie der 31-Jährige ruft: "Was ist hier los? Ey! Das kann doch nicht wahr sein, wir spielen gegen Atlético Madrid, die größten Rabauken im Weltfußball! Und ich krieg für sowas gelb!"

FC Bayern München - Hansi Flick kitzelt Kingsley Coman: "Daran wird er gemessen"

Trainer Hansi Flick hat Bayern Münchens Matchwinner Kingsley Coman nach dem fulminanten 4:0 (2:0) von Titelverteidiger Bayern München beim Champions-League-Auftakt gegen Atletico Madrid zu weiteren Höchstleistungen auch im grauen Bundesliga-Alltag angestachelt. "Wir haben zu ihm gesagt: Das ist die Messlatte, daran wird er in den nächsten Spielen gemessen", betonte Flick in der Pressekonferenz.

Coman, als Siegtorschütze im Finale der Königsklasse in Lissabon schon der gefeierte Held, hatte zum Traumstart zwei Tore und eine Vorlage beigesteuert. "Es ist wichtig, dass er nicht nur vorbereitet, sondern auch Tore schießt. Das gehört in der Bundesliga auch dazu, das muss man von einem Spieler seiner Qualität in den anderen Wettbewerben genau so erwarten", sagte Flick und ergänzte: "Da schauen wir jetzt in den nächsten Wochen genau hin."

Coman (24) kommt in 110 Bundesliga-Spielen für den deutschen Rekordmeister auf 19 Tore und 20 Vorlagen. In der Königsklasse hat der französische Nationalspieler für zehn Treffer und elf Assists im Bayern-Trikot nur 29 Einsätze gebraucht.

Überhaupt verlangt Flick von seinem ganzen Team, dass es nach der Gala auf der größten Bühne auch in der Liga wieder dominanter auftritt. "Die Mentalität und Qualität hat die Mannschaft", sagte er.

Der Schlüssel dafür ist aus Flicks Sicht eine gewisse Aggressivität: "Die körperliche Präsenz, jedes Duell gewinnen zu wollen - das hat uns heute gut getan und so ein bisschen gefehlt in den letzten Spielen."

FC Bayern vs. - Sebastian Rode vor Topspiel: "Können gegen Bayern mithalten"

Mittelfeldspieler Sebastian Rode vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt glaubt fest an eine Sensation gegen seinen Ex-Verein Bayern München. "Gerade wir haben nach der Corona-Pause gezeigt, dass wir auch gegen die Bayern mithalten können", sagte der 30-Jährige dem kicker: "Im Pokal-Halbfinale haben wir knapp 1:2 verloren. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, nach dem guten Start haben wir eine breite Brust."

Seit 20 Jahren wartet die Eintracht auf einen Sieg bei den Bayern. Um dies am Samstag (15.30 Uhr) zu ändern, müsse "schon vieles passen", so Rode: "Es könnte ein Vorteil sein, dass sie am Mittwoch gegen Atletico gespielt haben. Ich weiß aus eigener Erfahrung: Nach so einem Highlight in der Champions League ist es in der Bundesliga schon mal ein bisschen härter. Daher bin ich guter Dinge."

Nach zwei kräftezehrenden Jahren mit zahlreichen Europapokal-Partien kann sich Frankfurt in dieser Saison auf die Bundesliga konzentrieren. "Es wird sehr spannend sein, wie die international vertretenen Klubs durch die nächsten Wochen kommen. Ich sehe einen Vorteil, dass wir nur ein Spiel in der Woche haben", sagte Rode. Eine erneute Qualifikation für das internationale Geschäft sei deshalb "schon realistisch".

Bayern München - FCB-Boss Rummenigge: "Noch ein Lockdown wäre ein Drama für den Fußball"

Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Hein Rummenigge hat am Mittwochabend über die aktuelle Lage des Fußballs inmitten der Corona-Pandemie gesprochen.

"Erstmal stelle ich fest, dass die Fußballkultur ohne Zuschauer extrem leidet. Jegliche Atmosphäre fehlt", sagte der 65-Jährige bei Sky. Dennoch müsse man sich darauf konzentrieren "die Sinne zu schärfen, damit wir gut rauskommen". Denn, so Rummenigge weiter: "Noch ein Lockdown wäre ein Drama für den Fußball."

Der FC Bayern München hat am 1. Spieltag der Champions League mit 4:0 gegen Atletico Madrid gewonnen. In der Offensive überzeugten vor allem Kingsley Coman und Corentin Tolisso.

Champions League: FC Bayern München schlägt Atletico Madrid deutlich

Positiver Start nach positivem Test: Angeführt von Finalheld Kingsley Coman hat Titelverteidiger Bayern München ungeachtet des Corona-Wirbels um Serge Gnabry einen Traumstart in die Champions-League-Saison hingelegt. 59 Tage nach dem Triumph von Lissabon zerlegte der bärenstarke Triple-Gewinner den unangenehmen Herausforderer Atletico Madrid beim 4:0 (2:0) förmlich in seine Einzelteile - und schickte gleich die nächste Kampfansage an Europas Fußball-Elite.

Zauberfüßchen Coman war mit zwei Toren (28. und 72.) sowie der Vorlage zum zweiten Treffer durch Leon Goretzka (41.) der Garant des 17. Münchner Start-Erfolges in der Königsklasse in Folge. Corentin Tolisso (66.) besorgte mit einem Gewaltschuss aus 25 Metern in den Winkel den Rest.

