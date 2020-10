FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - so wird die Bundesliga heute live übertragen

Der FC Bayern empfängt am Samstag Eintracht Frankfurt in der Allianz-Arena. Wie Ihr das Spiel live sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Am Samstag um 15.30 Uhr wird in der Allianz Arena in München angepfiffen, wenn der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt spielt.

Der FC Bayern gilt in der stets als Top-Anwärter auf den Titel. Trotzdem haben die Münchner in der jungen Saison bereits eine Niederlage einstecken müssen: Am zweiten Spieltag endete das Spiel in Hoffenheim mit einer 1:4-Packung. Abgesehen davon befinden sich die Bayern wieder auf Erfolgskurs. Im letzten Spiel gab es ein 4:0 gegen Atletico Madrid in der Champions League.

Der Vorteil von Frankfurt dürfte die geringere Belastung in der aktuellen Saison sein. Die Adler sind weder in noch in der vertreten und absolvieren deshalb weniger Spiele als die Bayern. Mit nur einem Punkt Rückstand sind die Adler in direkter Schlagdistanz zum Rekordmeister.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM bekommt Ihr in diesem Artikel geliefert. Die Aufstellungen findet Ihr am Ende.

vs. heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: Bundesliga, 5. Spieltag

Datum: Samstag, 24. Oktober

Anstoß: 15.30 Uhr

Ort: Allianz-Arena, München

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Übertragung der Bundesliga

Die Bundesliga zählt zu den besten Ligen Europas und hat einige Top-Teams im Angebot. Neben dem FC Bayern sind das vor allem noch und . Für Fußballfans gibt es also einiges zu sehen aus der Bundesliga.

Im Free-TV oder auf DAZN wird das Spiel heute nicht gezeigt. Möchtet Ihr es live sehen, seid Ihr bei Sky an der richtigen Adresse.

🗣️ Hansi #Flick zum Personal: "Es sind alle soweit fit. Auch @LeroySane19 ist im Kader mit dabei. Von daher sind wir auf einem guten Weg. Er ist noch nicht von Anfang an eingeplant, da müssen wir Schritt für Schritt gehen." #FCBSGE pic.twitter.com/azErkxHjze — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2020

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live: So seht Ihr das Spiel im TV

Sky besitzt alle Rechte an den Samstagsspielen der Bundesliga. So verwundert es nicht, dass der Pay-TV-Sender auch das Spiel zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt zeigt. Bereits ab 14.00 Uhr beginnt Sky mit der Übertragung. Das Spiel könnt Ihr live auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport UHD sehen. Kommentiert wird die Partie von Kai Dittmann.

Um das Spiel auf Sky im TV zu sehen, ist ein Abonnement notwendig. Mehr Informationen zu den verschiedenen Paketen könnt Ihr auf der Homepage finden.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Konferenz von Sky

Samstag ist traditionell der Tag mit den meisten Spielen. Damit Ihr nichts verpasst, wenn die Spiele parallel laufen, könnt Ihr auch die Konferenz auswählen. So wird immer das Spiel mit der meisten Action gezeigt.

Die Konferenz beginnt um 14.00 Uhr mit den Vorberichten auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Die Moderation übernimmt Esther Sedlaczek mit dem Experten Dietmar Hamann an ihrer Seite. Kommentiert wird das Spiel in der Konferenz von Frank Buschmann.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Keinen Fernseher oder gerade unterwegs? Dann bietet Sky auch einen LIVE-STREAM an, um das Spiel live verfolgen zu können. Möglich ist das entweder mit Sky Go oder Sky Ticket. Wie Ihr das Spiel FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live: So funktioniert Sky Go

Wer bereits ein Abonnement von Sky hat, der kann ohne weitere Umwege auf Sky Go ausweichen. Damit seht Ihr den LIVE-STREAM nachdem Ihr Euch auf dem Smartphone, Tablet oder PC in der Sky Go App angemeldet habt.

Die Informationen zu Sky Go und den Download für die PC-Anwendung findet Ihr hier.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live: So seht Ihr das Spiel mit Sky Ticket

Als zweite Streamingalternative gibt es noch Sky Ticket. Damit seht Ihr das Spiel ebenfalls live und in voller Länge. Der Unterschied zu Sky Go liegt darin, dass Ihr kein langfristiges Abonnement abschließen müsst. Ihr könnt das für Euch passende Sky Ticket erwerben und bereits nach einem Monat wieder kündigen.

Hier bekommt Ihr die Informationen zu den verschiedenen Sky Tickets.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Highlights auf DAZN

Das Spiel auf weiteren Ebene könnt Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal erleben. Hier bekommt Ihr das Spielgeschehen detailliert geschildert, erhaltet schnelle Aktualisierung und obendrein auch noch Statistiken und Analysen. Verpasst keine Tore, Karten oder andere wichtige Szenen. Außerdem habt Ihr das aktuelle Ergebnis stets im Blick.

Den LIVE-TICKER von Goal findet Ihr hier auf der Webseite.



Bild: imago images / Moritz Müller

Ihr habt ein Spiel verpasst? Das ist kein Problem mit den Highlights auf DAZN. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie könnt Ihr beim Streaminganbieter die besten Momente als Zusammenfassung sehen.

Um die Highlights auf DAZN zu sehen, benötigt Ihr ein Abonnement. Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr seid Ihr dabei und habt das größte Sportangebot stets im LIVE-STREAM parat.

Beginnen könnt Ihr auf DAZN mit einem Probemonat!

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Aufstellungen der Teams

Möchtet Ihr wissen, wer heute auf dem Rasen steht? Schaut einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hier vorbei und findet hier die Aufstellungen der Teams.