FC Bayern München: Olympique Marseille wohl weiterhin scharf auf Michael Cuisance, Supercup gegen FC Sevilla droht Absage - alles News und Gerüchte zum FCB

Olympique Marseille lässt im Werben um Michael Cuisance wohl nicht locker und dem Supercup gegen den FC Sevilla droht eine Absage. Alle News zum FCB.

Noch knapp zwei Wochen, dann startet die neue Bundesligaspielzeit mit der Partie zwischen dem und Schalke 04.

Welche weiteren Veränderungen sich bis dahin im Kader des deutschen Rekordmeisters ergeben, ist derzeit noch offen. Fest steht jedenfalls, dass Philippe Coutinho zum zurückkehren wird. Der Brasilianer wurde von den Münchnern offziell verabschiedet.

Auch Michael Cuisance könnte sich in der kommenden Spielzeit ein anderes Trikot überstreifen. Offenbar soll der Franzose Interesse aus seinem Heimatland geweckt haben.

Außerdem: Das Supercup-Duell gegen den droht auszufallen.

FC Bayern München, News und Gerüchte - alle FCB-Infos der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern München: bemüht sich wohl weiterhin um Michael Cuisance

Ligue-1-Klub Olympique Marseille buhlt offenbar weiterhin um die Dienste von Bayerns Mittelfeldspieler Michael Cuisance. Wie Fußballtransfers unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, stehen die Franzosen weiterhin in Kontakt zum 21-Jährigen und dem deutschen Rekordmeister.

Bereits nach dem Testspiel zwischen den beiden Teams im Juli soll es erste Gespräche über eine mögliche Leihe ohne Kaufoption gegeben haben.

Nach Informationen von Fußballtransfers sollen in Kürze weitere Gespräche über die Zukunft des Linksfußes stattfinden.

In der abgelaufenen Spielzeit kam Cuisance, der im Sommer 2019 für zwölf Millionen Euro aus Gladbach an die Säbener Straße wechselte, auf wettbewerbsübergreifend 15 Einsätze und drei Tore. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2024.



FC Bayern München: Supercup gegen FC Sevilla droht Absage - Fans wohl sicher nicht zugelassen

Dem UEFA Supercup zwischen Champions-League-Sieger FC Bayern München und Europa-League-Sieger Sevilla Ende September droht offenbar eine Absage oder zumindest eine Spielort-Verlegung.

Nach aktuellem Stand soll der Supercup im Ferenc-Puskas-Stadion in Budapest stattfinden. Allerdings hat die ungarische Regierung nun aufgrund steigender Coronavirus-Infektionen ein Einreiseverbot für Ausländer verhängt, das am 1. September in Kraft getreten ist.

Die UEFA muss nun klären, ob beide Mannschaften eine Ausnahmegenehmigung für die Einreise zum Finale am 24. September erhalten. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hofft ohnehin auch bei der anstehenden und den kommenden Europapokal-Wettbewerben darauf, dass die europäischen Regierungen "einen sogenannten internationalen Korridor für Sportmannschaften zulassen".



Es gehe dabei um Einreisen von "einer relativ kleinen Anzahl von Elite-Athleten, die regelmäßig getestet werden und in den am besten kontrollierten Blasen leben", erklärte Ceferin der Sport Bild . Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters hatten nach Informationen des Blattes bereits vergangene Woche UEFA-Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti bezüglich des Spiels in Ungarn und der Corona-Thematik kontaktiert. Zu diesem Zeitpunkt sei jedoch nicht die Rede von einer Verlegung oder gar einer Absage gewesen.

Fest steht wohl, dass sich die von der UEFA geplante Ansetzung des Spiels mit Zuschauern durch das Einreiseverbot der ungarischen Regierung ab dem 1. September erledigt hat. Ursprünglich hatte die UEFA geplant, dass 20.000 Zuschauer in die Budapester Arena dürfen. Den Bayern und Sevilla sollte darüber hinaus ein Kontingent von 3000 Karten für die eigenen Fans zur Verfügung gestellt werden.

Chelseas Mason Mount schwärmt von Bayern-Star Thiago: "Ich bin nicht an ihn rangekommen"

Chelseas Mason Mount hat auf das Aus im Champions-League-Achtelfinale gegen den späteren Sieger FC Bayern München zurückgeblickt. Dabei hob er unter anderem Thiago Alcantara hervor.

"Bayern hat einige unglaubliche Weltklasse-Spieler. Lewandowski, Kimmich und Thiago im Mittelfeld. Ich bin einfach nicht an ihn rangekommen", sagte Mount im Interview mit Sportbible.

Das kollektive Spiel des deutschen Rekordmeisters beeindruckte den 21-jährigen Mittelfeldspieler extrem: "Sie haben den Ball im Team so schnell laufen lassen. Wenn du gegen solche Spieler aufläufst, denkst du: 'Wie kann ich die stoppen?'“

Mount ging sogar so weit zu sagen, dass die beiden Duelle mit den Bayern (0:3 und 1:4) ihm "die Augen geöffnet" haben. "Es hat mir klargemacht, dass dies das nächste Level ist, auf das ich kommen muss. Und ich bin entschlossen, hart zu arbeiten und dieses Niveau zu erreichen", so der englische Nationalspieler.

Auf Thiago könnte Mount indes künftg häufiger in der Premier League treffen. Der 29-Jährige, der seinen im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag weiterhin nicht verlängert hat, wird seit Wochen mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.



FC Bayern München verabschiedet Philippe Coutinho - Zukunft doch bei beim FC Barcelona?

Bayern München hat wie erwartet seinen Leihspieler Philippe Coutinho zu dessen Stammverein FC Barcelona verabschiedet. "Mit seiner Kreativität und seiner exzellenten Technik hat er unser Spiel in der Triple-Saison belebt", sagte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch über den 28 Jahre alten Brasilianer, der in der abgelaufenen Saison bei 38 Pflichtspieleinsätzen elf Tore erzielte und weitere neun vorbereitete.

Wegen der Corona-Pandemie und des Finalturniers der war Coutinhos Vertrag verlängert worden. Eine endgültige Verpflichtung war für die Münchner, die den Mittelfeldspieler zunächst für 8,5 Millionen Euro ausgeliehen hatten, auch wegen dessen festgeschriebener Ablöse von 120 Millionen Euro nicht mehr infrage gekommen.

Dagegen ist der FC Bayern weiter an einer festen Verpflichtung des bislang ebenfalls nur ausgeliehenen Ivan Perisic von interessiert.

Bei Barcelona, an dessen 2:8 gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League er mit zwei Treffern beteiligt war, scheint Coutinho wieder eine Zukunft zu haben. Nach einem Bericht der Sportzeitung Mundo Deportivo soll der neue Trainer Ronald Koeman den Brasilianer am Montag angerufen und ihm versichert haben, dass er für die kommende Saison fest mit ihm plane.

