FC Bayern München: Auch United scharf auf Thiago, Boateng will bleiben - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Bei Thiago soll sich demnächst etwas tun und Jerome Boateng kann sich mittlerweile sogar eine Verlängerung vorstellen. Alle FCB-News.

Champions-League-Sieger Bayern München bastelt am Kader für die kommende Saison. Dabei dürfte es einige Abgänge geben. Unter anderem hat sich FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge zum Verkaufskandidaten Thiago geäußert.

Nachdem Uli Hoeneß offenbar im Poker um die Zukunft Manuel Neuers vor einigen Monaten eine wichtige Rolle gespielt hat, denkt nun mit Jerome Boateng ein weiterer Rio-Weltmeister darüber nach, beim FC Bayern zu verlängern.

Außerdem: Auszeichnungen für Jerome Boateng und Hansi Flick sowie Gerüchte um das Gehalt von Rekordeinkauf Lucas Hernandez.

FC Bayern: Mischt nun auch im Thiago Poker mit?

Karl-Heinz Rummenigge rechnet mit einem Abschied von Mittelfeldspieler Thiago. "Es sieht so aus, dass er uns verlassen wird", sagte der FCB-Vorstandsvorsitzende in der Welt am Sonntag über Thiago: "Für ihn war es wichtig, dass er gezeigt hat, dass er in den großen Spielen sehr wohl top spielen kann. Wenn es so kommt, ist es ein Abgang, der schon etwas schmerzt."

Thiago, dessen Vertrag in München noch bis 2021 läuft, wird seit Wochen mit einem Wechsel zum in Verbindung gebracht. Der norwegische Journalist Fredrik Filtvedt twitterte allerdings am Sonntag, dass auch Liverpools Erzrivale Manchester United interessiert sei. Thiago soll bei den Red Devils neben Ajax-Star Donny van de Beek ein Kandidat für das Mittelfeld sein.



Rummenigge rechnet jedenfalls "in diesen Tagen" mit einem offiziellen Angebot für den spanischen Mittelfeldspieler.

Jerome Boateng will wegen Hansi Flick beim FC Bayern bleiben

Rio-Weltmeister Jerome Boateng kann sich nun doch eine längere Zukunft bei Bayern München auch über sein Vertragsende 2021 hinaus vorstellen . "Gespräche über meinen Vertrag hinaus gab es noch nicht. Für mich ist aber klar, dass ich gerne den Weg unter Hansi Flick weiter gehen werde", sagte der 31-Jährige der Bild am Sonntag .

"Meine Familie und ich fühlen uns in München sehr wohl. Ich bin sicher, dass wir auch im nächsten Jahr mit dieser Mannschaft viel erreichen können. Da will ich wieder ein Teil davon sein", ergänzte Boateng.



Der Abwehrspieler war bereits zweimal schon fast weg und lag zudem mit den Vereinsoberen um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sowie den früheren Präsidenten Uli Hoeneß über Kreuz. Triple-Trainer Flick aber, den Boateng aus dessen Zeit als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw bei der Nationalmannschaft kannte, sorgte für die Wende.

"Er ist menschlich absolut klar, macht dir nichts vor. Aber er verlangt auch etwas dafür", sagte Boateng über Flick, der ihn in einem Gespräch im Wintertrainingslager vom Bleiben überzeugt habe: "Er hat mich unterstützt, aber auch gefordert." Dieser Weg sei mit dem Dreifachtriumph der Bayern bestätigt worden.

FC Bayern: Uli Hoeneß überzeugte Manuel Neuer angeblich von Vertragsverlängerung

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des , hat sich im Frühjahr in die damals stockenden Verhandlungen mit Torhüter Manuel Neuer wegen dessen Vertragsverlängerung eingeschaltet und beim Keeper Überzeugungsarbeit geleistet . Das berichtet die Bild . Neuer unterschrieb schließlich im Mai ein neues Arbeitspapier , das ihn bis 2023 an den Rekordmeister bindet.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien waren zwischenzeitlich ins Stocken geraten , sodass Hoeneß, der sich normalerweise nicht mehr mit dem operativen Geschäft des Klubs beschäftigt, dem Bericht zufolge dazu gezwungen sah, einzugreifen. Er telefonierte angeblich mit Neuer, um ihm einen Verbleib in München schmackhaft zu machen.



Hoeneß habe auf die guten Gesamtbedingungen für Neuer beim FCB hingewiesen und dessen Bedeutung für die Mannschaft unterstrichen. Mit seinem Anruf habe der Ex-Boss neuen Schwung in die zuvor festgefahrenen Verhandlungen gebracht und die Verlängerung eingeleitet .

Karl-Heinz Rummenigge lobt Bayern-Stürmer Robert Lewandowski

Karl-Heinz Rummenigge hat Robert Lewandowski in den höchsten Tönen gelobt . Der Stürmer sei "vielleicht der beste Profi, besser geht es nicht", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern der Welt am Sonntag .

Der Pole achte einfach auf alles, erklärte Rummenigge weiter: "Seine Ernährung, sein Lifestyle - alles ist auf den Erfolg ausgerichtet. Wenn ich manchmal in der Kabine bin und seinen Oberkörper sehe - er ist wie Adonis. Besser geht es nicht."

Deshalb verdiene es Lewandowski, der in der abgelaufenen Saison Torschützenkönig in der , im und in der wurde, "wie kein anderer", den Ballon d'Or zu gewinnen. "Er hat die Saison seines Lebens gespielt und er lebt Bayern München", so der 64-Jährige.

Bericht: Gehaltsgerüchte um Lucas Hernandez sorgten beim FC Bayern offenbar für Unruhe

Lucas Hernandez soll in der Umkleidekabine des FC Bayern München offenbar unfreiwillig für Unruhe gesorgt haben . Im April hatte die Bild berichtet, dass innerhalb der Mannschaft gemunkelt werde, der Innenverteidiger habe in seinem Vertrag ein Jahresgehalt in Höhe von 24 Millionen Euro festgeschrieben. Wie die Zeitung nun erfahren haben möchte, musste Sportvorstand Hasan Salihamidzic dieses Gerücht in Einzelgesprächen sogar dementieren.

Mit welchen Spielern der 43-Jährige gesprochen hat, ist dem Bericht nicht zu entnehmen. Nach Bild -Informationen soll Hernandez allerdings keine 24 Millionen Euro pro Saison einstreichen, wovon im kicker zu Beginn des Jahres die Rede war. Die Gehaltsobergrenze beim deutschen Rekordmeister soll demnach weiterhin bei 20 Millionen Euro liegen. Französische Medien hatten im vergangenen Sommer von einem Jahresgehalt in Höhe von 13 Millionen Euro berichtet.



Die Gehaltsgerüchte um Hernandez sollen Kapitän Manuel Neuer dennoch veranlasst haben, in Vertragsgesprächen mit dem FC Bayern eine ähnlich hohe Summe aufzurufen. Auch bei David Alaba sollen die Verhandlungen wegen vergleichbarer Gehaltsvorstellungen stocken. Bereits im April hatte Manuel Garcia Quilon, der Berater von Hernandez, auf Nachfrage von Goal und SPOX mit deutlichen Worten auf die Gerüchte reagiert .

FC Bayern: Robert Lewandowski ist Fußballer des Jahres 2020

Robert Lewandowski von Bayern München ist zum ersten Mal zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden . Der 32-Jährige erhielt bei der vom kicker organisierten Wahl durch Deutschlands Sportjournalisten mit großem Abstand die meisten Stimmen (276) und trat die Nachfolge von Marco Reus an. Trainer des Jahres wurde Hansi Flick (223), der die Bayern zum Triple geführt hatte.

Vorjahressieger Jürgen Klopp (164) belegte Platz zwei. Lewandowski, Torschützenkönig in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League, setzte sich souverän gegen seine Münchner Teamkollegen Thomas Müller (54) und Joshua Kimmich (49) durch.