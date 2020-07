FC Bayern München, News und Gerüchte: Marseille plant Gespräche über Cuisance, Rummenigge bei Verlängerung von Alaba zuversichtlich

Während Marseilles Bemühungen um Michael Cuisance wohl Fahrt aufnehmen, ist Rummenigge bei der Vertragsverlängerung von David Alaba zuversichtlich.

Der ist in die Vorbereitung auf die gestartet. Hinter einigen Namen stehen aber weiterhin Fragezeichen. Ein Spieler, bei dem am Freitag ein Durchbruch erzielt werden soll, ist Michael Cuisance: soll das Testspiel gegen den deutschen Rekordmeister für Gespräche über eine Leihe nutzen wollen.

Zudem ist Karl-Heinz Rummenigge zuversichtlich, dass David Alaba seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern und vielleicht sogar seine Karriere in München beenden wird. In einem Interview fand der Vorstandsvorsitze lobende Worte für den Abwehrspieler, den er wegen seiner Fähigkeiten sogar mit Franz Beckenbauer vergleicht.

Und: Alphonso Davies nennt die fünf besten Außenverteidiger, Bayern soll Interesse an Monacos Wissam Ben Yedder haben und bei Max Aarons von hat der Bundesligist wohl schlechte Karten. Außerdem kann sich Jerome Boateng eine Rückkehr in die Premier League vorstellen.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern: Gespräche über Michael Cuisance wohl für Freitag geplant

Olympique Marseille möchte das Testspiel gegen den FC Bayern am Freitag (16 Uhr) nutzen, um mit dem deutschen Rekordmeister über einen Transfer von Michael Cuisance zu sprechen. Wie die französische L'Equipe berichtet, soll es in den Gesprächen zwischen den beiden Vereinen um eine Leihe ohne Kaufoption gehen.

Demnach soll sich Präsident Jacques-Henri Eyraud bereits telefonisch mit Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in Verbindung gesetzt haben. Im Bericht der französischen Zeitung heißt es außerdem, dass Cuisance erst nach der Champions-League-Saison mit Bayern-Trainer Hansi Flick über seine Zukunft reden werde.

FC Bayern - Karl-Heinz Rummenigge über David Alaba: "Für mich der schwarze Beckenbauer"

Karl-Heinz Rummenigge ist nach wie vor zuversichtlich, dass der FC Bayern den Vertrag mit David Alaba verlängern kann. "Ich bin optimistisch, dass wir am Ende des Tages eine Lösung finden werden, dass David hier sogar seine Karriere beendet", sagte Rummenigge bei Sky: "Ich habe immer gesagt, der David ist für mich eigentlich so etwas wie der schwarze Franz Beckenbauer. Er ist der erste Spieler, der wieder auf diesem Niveau wie der Franz damals gespielt hat, der das Zepter so in die Hand nimmt."

Auch von der Persönlichkeit her habe Alaba eine tolle Entwicklung genommen, findet Rummenigge. "Er hat die Chance - gerade in Zeiten von Black Lives Matter - auch durch seine Hautfarbe nochmal eine besondere Rolle einzunehmen. Ich glaube, David weiß, was er am FC Bayern hat, und wir wissen, was wir an David haben", so der Bayern-Boss.

Zuletzt hatte die Sport Bild berichtet, dass es bei den Verhandlungen um eine Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrages des Österreichers zu Zoff gekommen sei. Demnach sei Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei einem Geheimtreffen zwischen ihm, Rummenigge, Alaba, dessen Vater George sowie dessen Berater Pini Zahavi in einem Münchener Restaurant der Kragen geplatzt. Der Grund: Die Alaba-Seite habe ein Jahresgehalt von mehr als 20 Millionen Euro gefordert.

"Ich möchte gar nicht so sehr über Verhandlungsdinge sprechen, weil ich glaube, das wäre nicht fair der anderen Partei gegenüber", sagte Rummenigge dazu: "Es liegt in der Natur der Dinge, dass der Berater des Spielers so viel rausholt, wie rauszuholen ist, und es liegt auch in der Natur der Dinge, dass der FC Bayern - speziell in diesen Zeiten - versucht, seine Finanzen ein Stück zusammenzuhalten."

FC Bayern München: Alphonso Davies nennt die fünf besten Außenverteidiger

Shootingstar Alphonso Davies vom FC Bayern hat die aus seiner Sicht fünf besten Außenverteidiger genannt. Darunter befinden sich auch zwei bekannte Gesichter aus der .

"[Achraf] Hakimi ist einer von ihnen", sagte Davies bei 90min , ehe er auch einen Teamkollegen nannte: "Ich stehe wirklich drauf, wie Benji [Pavard] spielt, Tore erzielt und vorbereitet."

Des Weiteren nannte der Kanadier Liverpools Trent Alexander-Arnold sowie Bukayo Saka vom . "Er ist ein sehr guter Spieler", lobte Davies.

Auf die Frage, ob er sich auch für die Top Five nominieren würde, antwortete der 19-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht: "Und mich selbst."

FC Bayern mit Interesse an Monacos Wissam Ben Yedder?

Der FC Bayern München hat angeblich Interesse an Angreifer Wissam Ben Yedder von der . Das berichtet Nice Matin .

Der 29-jährige Franzose wechselte im Sommer 2019 für 40 Millionen Euro vom ins Fürstentum und erzielte dort in seiner ersten Spielzeit 18 Treffer in 26 Partien.

Vor einiger Zeit wurde bereits der mit Ben Yedder in Verbindung gebracht, nun soll auch der deutsche Rekordmeister sich mit dem Spieler befassen.

In München müsste sich Ben Yedder ziemlich sicher mit der Rolle des Lewandowski-Backups zufriedengeben. Aufgrund der Coronakrise könnten die Monegassen einige Leistungsträger verkaufen müssen.

FC Bayern: Max Aarons hat offenbar mehrere Angebote aus der Premier League

Der FC Bayern hat bei Rechtsverteidiger Max Aarons offenbar schlechte Karten. Dem 20-Jährigen liegen laut dem kicker mehrere Angebote aus der Premier League vor.

Aarons werde dem Bericht zufolge auf der Insel bleiben. Dabei beruft sich der kicker auf einen Insider aus dem Umfeld von Norwich City. Beim Klub von Trainer Daniel Farke steht Aarons eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag.

Nach dem Abstieg der Canaries aus der Premier League wird erwartet, dass der Engländer den Verein verlässt. Zuletzt hatte Sky berichtet, dass der FC Bayern den U21-Nationalspieler ins Visier genommen habe.

Demnach hätten die Münchner den Berater von Aarons kontaktiert. Ebenfalls Interesse habe zudem signalisiert.

FC Bayern weiter auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger

Der FCB ist weiterhin auf der Suche nach einer Verstärkung für die Position hinten rechts. Beim Rekordmeister hatte sich Benjamin Pavard in der vergangenen Spielzeit den Stammplatz dort gesichert. Ein Backup für den aktuell verletzten Franzosen soll aber noch im Sommer noch kommen.

Joshua Kimmich ist nämlich weiterhin im Mittelfeld eingeplant, könnte nur in Ausnahmefällen als Rechtsverteidiger aushelfen. Das Leihgeschäft von Alvaro Odriozola wurde derweil nicht verlängert.

Neben Sergino Dest von Amsterdam galt damit Aarons als Kandidat beim FCB. Der 20-Jährige war in der abgelaufenen Saison als Rechtsverteidiger bei Norwich gesetzt.

FC Bayern: Jerome Boateng würde zur Premier League "nicht nein sagen"

Jerome Boateng kann sich eine Rückkehr nach England vorstellen. "Ich würde nicht nein sagen. Ich liebe es, die Premier League anzuschauen. Ich liebte es auch, dort zu spielen. Es hat mir sehr geholfen, mit großartigen Spielern, Weltklassespielern zu trainieren", sagte der 31-Jährige vom FC Bayern gegenüber CGTN Sports ( Global Television Network).

Boateng steht bei den Bayern noch bis 2021 unter Vertrag, seine Zukunft ist bislang nicht geklärt. Der Innenverteidiger tendiert zwar zu einem Verbleib in München, ihm sollen aber diverse Angebote vorliegen. Unter anderem aus .

