FC Bayern München: Flick wünscht sich neuen Rechtsverteidiger, Lewandowski will noch lange stürmen - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Auf mindestens einer Position wollen die Bayern noch nachlegen und Robert Lewandowski möchte noch lange stürmen. Alle FCB-News.

Champions-League-Sieger Bayern München bastelt am Kader für die kommende Saison. Dabei dürfte es einige Abgänge geben. Ein heißer Kandidat für einen Verkauf ist dabei Thiago, der nun nicht mehr nur beim als Neuzugang gehandelt wird.

Auf der anderen Seite könnte auch noch mindestens ein Spieler verpflichtet werden. Karl-Heinz Rummenigge bestätigte, dass Hansi Flick sich in der Abwehr noch eine Verstärkung wünscht.

Außerdem: Joachim Löw lobt Manuel Neuer und Robert Lewandowski will auf Torejagd gehen, bis er 40 ist.

Joachim Löw: Nicht Robert Lewandowski – für mich wäre Manuel Neuer der Weltfußballer

Joachim Löw sieht Manuel Neuer als Weltfußballer des Jahres 2020. "Die ganze Saison 2019/20 war Manu in einer Superform", sagte der Bundestrainer dem kicker: "Manu ist eine Klasse für sich. Wahnsinn, unglaublich."

Nach der Absage der diesjährigen Ballon-d'Or-Vergabe brachte vor allem Bayerns Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge das Thema Weltfußballer-Wahl immer wieder auf die Agenda. Für ihn führe kein Weg an Robert Lewandowski vorbei, der sowohl in der (34 Tore), im (6) als auch in der (15) bester Torschütze des Wettbewerbs war. Löw reicht das offenbar nicht.



"Ich habe nichts gegen Robert Lewandowski, er ist ein Torjäger der Superklasse", sagte Löw, "aber für mich wäre der Weltfußballer in diesem Jahr: Manuel Neuer. Was er gerade in dieser Finalrunde in Lissabon gehalten hat! Er hat den Laden hinten dicht gehalten."

Rummenigge bestätigt: FC Bayern will neuen Rechtsverteidiger verpflichten

Der hält Ausschau nach einem neuen Rechtsverteidiger. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bestätigte der Welt am Sonntag, dass FCB-Coach Hansi Flick auf dieser Position gerne einen Neuzugang hätte.

Rummenigge sagte zur möglichen Verpflichtung eines neuen Spielers für die defensive rechte Außenbahn: "Das ist der Wunsch des Trainers. Er möchte einen Backup für Benjamin Pavard."



Konkrete Gerüchte um einen Rechtsverteidiger kursieren rund um die Bayern aktuell nicht. In den vergangenen Monaten wurde vor allem der junge US-Nationalspieler Sergino Dest mit den Münchnern in Verbindung gebracht und Anfang August berichtete Sky, Nordi Mukiele von sei ein Kandidat.

FC Bayern München: Karriereende? Robert Lewandowski will noch "vielleicht acht Jahre" weiterspielen

Robert Lewandowski hat klar gestellt, dass sein noch bis 2023 gültiger Vertrag beim FC Bayern München "nicht mein letzter" sein wird. Das sagte der Torjäger des deutschen Rekordmeisters in einem Interview mit dem kicker.

"Ein Karriereende beim FC Bayern ist eine Option, klar. Aber ich habe noch so viele Jahre vor mir, ich denke nicht an das Ende meiner Karriere", erklärte der polnische Nationalspieler, der in der Triple-Saison der Bayern in der Champions League, der Bundesliga und im DFB-Pokal jeweils bester Torjäger des Wettbewerbs war.



Dass er mit nun 32 Jahren seine bislang beste Saison gespielt habe und auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit stehe, komme nicht von ungefähr. "Ich fühle mich nicht wie 32. Ich fühle mich besser als mit 26", sagte Lewandowski. Das betreffe nicht nur seine Physis, sondern auch das Fußballerische und Technische: "Da habe ich in den vergangenen Jahren ganz gezielt gearbeitet, um mein optimales Niveau zu erreichen."

Auch die Vertragsverlängerung in München vor zwei Jahren habe ihm "noch einmal einen wichtigen Schub gegeben". Es sei die "optimale Grundlage" gewesen. Wie lange er sein hohes Niveau, auf dem "25 Tore pro Saison in der Bundesliga als normal gelten", halten könne, wagte er zwar nicht zu prognostizieren. Allerdings sei es sein Plan, "vielleicht acht Jahre" noch zu spielen. Dann wäre der Stürmer 40 Jahre alt.

FC Bayern: Mischt nun auch im Thiago Poker mit?

Karl-Heinz Rummenigge rechnet mit einem Abschied von Mittelfeldspieler Thiago. "Es sieht so aus, dass er uns verlassen wird", sagte der FCB-Vorstandsvorsitzende in der Welt am Sonntag über Thiago: "Für ihn war es wichtig, dass er gezeigt hat, dass er in den großen Spielen sehr wohl top spielen kann. Wenn es so kommt, ist es ein Abgang, der schon etwas schmerzt."

Thiago, dessen Vertrag in München noch bis 2021 läuft, wird seit Wochen mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht. Der norwegische Journalist Fredrik Filtvedt twitterte allerdings am Sonntag, dass auch Liverpools Erzrivale Manchester United interessiert sei. Thiago soll bei den Red Devils neben Ajax-Star Donny van de Beek ein Kandidat für das Mittelfeld sein.



Rummenigge rechnet jedenfalls "in diesen Tagen" mit einem offiziellen Angebot für den spanischen Mittelfeldspieler.

Jerome Boateng will wegen Hansi Flick beim FC Bayern bleiben

Rio-Weltmeister Jerome Boateng kann sich nun doch eine längere Zukunft bei Bayern München auch über sein Vertragsende 2021 hinaus vorstellen . "Gespräche über meinen Vertrag hinaus gab es noch nicht. Für mich ist aber klar, dass ich gerne den Weg unter Hansi Flick weiter gehen werde", sagte der 31-Jährige der Bild am Sonntag .

"Meine Familie und ich fühlen uns in München sehr wohl. Ich bin sicher, dass wir auch im nächsten Jahr mit dieser Mannschaft viel erreichen können. Da will ich wieder ein Teil davon sein", ergänzte Boateng.



Der Abwehrspieler war bereits zweimal schon fast weg und lag zudem mit den Vereinsoberen um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sowie den früheren Präsidenten Uli Hoeneß über Kreuz. Triple-Trainer Flick aber, den Boateng aus dessen Zeit als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw bei der Nationalmannschaft kannte, sorgte für die Wende.

"Er ist menschlich absolut klar, macht dir nichts vor. Aber er verlangt auch etwas dafür", sagte Boateng über Flick, der ihn in einem Gespräch im Wintertrainingslager vom Bleiben überzeugt habe: "Er hat mich unterstützt, aber auch gefordert." Dieser Weg sei mit dem Dreifachtriumph der Bayern bestätigt worden.