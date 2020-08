FC Bayern München: Javi Martinez will nicht zur Fiorentina, Spekulationen um Inters Marcelo Brozovic - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Javi Martinez möchte Franck Ribery nicht in die Toskana folgen und Karl-Heinz Rummenigges Äußerung zu Marcelo Brozovic lässt aufhorchen. Die FCB-News.

Champions-League-Sieger Bayern München bastelt am Kader für die kommende Saison. Dabei dürfte es einige Abgänge geben und es könnten auch noch neue Spieler zum FCB wechseln.

Ein Verkaufskandidat ist seit Wochen Javi Martinez und der Defensiv-Allrounder hat offenbar eine Grundsatzentscheidung zu seiner Zukunft getroffen.

Mehr Teams

Außerdem: Die Bayer schnappen sich ein -Talent und könnten ihr Mittelfeld mit einem Vize-Weltmeister aus der verstärken.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Korb für die Fiorentina: Bayern-Star Javi Martinez will zurück nach

Bayern Münchens Defensivspieler Javi Martinez hat der Fiorentina einen Korb gegeben. Die Bild berichtet, der Spanier habe dem Serie-A-Klub, der mit Hilfe des Ex-Bayern Franck Ribery um seine Dienste gebuhlt hatte, eine Absage wegen eines Transfers in diesem Sommer erteilt.

Stattdessen zieht es den 31-Jährigen in seine Heimat. La Razon meldet, sei aktuell der Favorit und biete den Bayern zehn Millionen Euro Ablöse. Generell ist der FCB bereit, Martinez trotz eines bis 2021 laufenden Vertrags, nun abzugeben. Allerdings soll er 15 Millionen Euro fordern.



Bild: Getty Images

Neben Real Sociedad wurde vor allem Martinez' Ex-Klub immer wieder als möglicher neuer Arbeitgeber genannt. Von dort wechselte er 2012 für 40 Millionen Euro nach München.

Xabi Alonso schwärmt von Bayern München: "Kategorie des Unfassbaren"

Ex-Weltmeister Xabi Alonso hat bei seiner ehemaligen Mannschaft Bayern München vor allem den Teamgeist als Erfolgsfaktor für den Champions-League-Sieg ausgemacht. "Es gab viele Spieler auf hohem Niveau: Lewandowski, Gnabry, Müller, Thiago. Aber die Idee der Mannschaft stand über allem", sagte der einstige Mittelfeldspieler der Süddeutschen Zeitung. Und dies mache auf dem Niveau dann oft den Unterschied.

Von der gesamten Charakteristik im Bayern-Spiel ist Alonso begeistert. Trainer Hansi Flick berücksichtige in seinem System die "Stärken jedes einzelnen Spielers", sagte der 38-Jährige weiter: "Die Überzeugung, proaktiv zu sein, Mut und Courage zu zeigen, nicht abzuwarten. Das ist die Basis. Und dann gibt es taktische Verabredungen, die dem Ganzen eine Dynamik und Flexibilität verleihen, weil das Positionsspiel alles andere als starr und statisch ist", sagte der 38-Jährige, der von 2014 bis 2017 das Trikot der Münchner trug.



Bild: Getty Images

Vor allem die Leistung im Champions-League-Viertelfinale gegen den (8:2) bringt den Weltmeister von 2010 ins Schwärmen. "Was geschah, gehört in diese Kategorie des Unfassbaren", sagte der Baske: "Ich meine nicht nur die Höhe des Sieges. Sondern diese Überlegenheit der Bayern, ihre Übermacht – und das in einem Spiel von dieser Bedeutung! Es war die Bestätigung des Momentums und der Fähigkeiten der aktuellen Bayern-Mannschaft."

Quelle: SID

Robert Lewandowski vom FC Bayern: "Ich würde mir selbst den Ballon d'Or verleihen"

Robert Lewandowski vom FC Bayern ist der Meinung, dass er in diesem Jahr den Ballon d'Or verdient hätte. "Wir haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Ich war in jedem Wettbewerb Torschützenkönig. Ich glaube, wenn ein Spieler so viel erreicht hat, sollte er den Ballon d'Or gewinnen", sagte Lewandowski in einem Interview mit dem polnischen Portal Onet und der Zeitung Przeglad Sportowy.

Der Schlüssel zum Triumph der Münchner in der sei allerdings nicht er, sondern die Breite im Kader des FCB gewesen.

"Wenn in der 80. Minute bei eigener Führung Coutinho und Perisic eingewechselt werden, dann weiß der Gegner, was los ist. Ihm wird bewusst, dass wir nicht vorhaben, mit dem Pressing aufzuhören. Unsicherheit kommt bei ihm auf", erklärte der 32-jährige Stürmer.

Holt der FC Bayern Marcelo Brozovic von ?

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München ist offenbar an einer Verpflichtung von Inter Mailands Vize-Weltmeister Marcelo Brozovic interessiert. Das berichtet FC Inter News.

Laut des Onlineportals habe es bezüglich des 28-jährigen Kroaten bereits erste Verhandlungen gegeben. Demnach gilt der Mittelfeldspieler als möglicher Ersatz, sollte Thiago den Verein verlassen.



Bild: Getty Images

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sagte dazu in einem Interview mit der italienischen Zeitung Tuttosport: "Kein Kommentar."

Bemerkenswert dabei: Zu vielen anderen Personalien (Lionel Messi, Paulo Dybala, Sami Khedira, Corentin Tolisso) bezog Rummenigge eindeutig Stellung.

Bayern München verpflichtet -Talent Barry Hepburn

Der FC Bayern München hat den schottischen Juniorennationalsieler Barry Hepburn von Celtic verpflichtet. Dies gab der deutsche Rekordmeister am Freitag offiziell bekannt.

Der 16-jährige Flügelspieler ist allerdings zunächst für die U17 der Bayern unter Trainer Danny Schwarz eingeplant und soll sich in aller Ruhe entwickeln.

"Wir freuen uns sehr, dass es mit dem Transfer von Barry geklappt hat. Er ist ein Offensivspieler mit viel Potenzial, dem wir bei seinen weiteren Entwicklungsschritten helfen wollen", erklärte Campus-Leiter Jochen Sauer.

FC Bayern - Leroy Sane schwärmt von ManCity-Trainer Guardiola: "Hat mich komplett neu programmiert"

Nationalspieler Leroy Sane schwärmt in höchsten Tönen von seinem ehemaligen Trainer Pep Guardiola. Er habe "sehr viel" vom Teammanager von gelernt, sagte der Flügelspieler im Sonderheft des kicker zur -Saison 2020/21: "Im Positionsspiel, in der generellen Wahrnehmung des gesamten Spiels, im taktischen Verhalten in der Offensive wie Defensive. Guardiola hat mich regelrecht komplett neu programmiert."

Bild: Getty Images

Guardiola komme es dabei auf kleinste Details an, die Sane zunächst oftmals nicht für relevant hielt. "Es sind schon die einfachen Bewegungen, bei denen du denkst, ach, niemals. Aber wenn du es umsetzt, merkst du sehr schnell, oh da hat Guardiola doch recht", sagte der 24-Jährige: "Es hilft, was er rät, es macht das Spiel einfacher und schneller. Und die Taktik ist für ihn sowieso am allerwichtigsten."

Dennoch habe er als Offensivspieler stets seine nötigen "Freiheiten" erhalten, um seine "individuelle Qualität" einzubringen, so Sane weiter. Der 21-malige Nationalspieler spielte von 2016 bis 2020 unter Guardiola bei Manchester City und gewann unter seiner Regie zweimal die englische Meisterschaft.

FC Bayern: Gespräche über Transfer von Aaron Hickey laufen wohl

Der FC Bayern München setzt seine Bemühungen um einem Wechsel von Schottland-Talent Aaron Hickey offenbar fort . Schon in den vergangenen Monaten hatten die Münchner ihr Interesse am 18-Jährigen bekundet, nun soll es mit dessen Klub Heart of Midlothian erste Gespräche gegeben haben. Das berichtet die BBC.

Bild: Imago Images

"Es hat jetzt eine formale Kontaktaufnahme eines europäischen Klubs gegeben", bestätigte Hearts-Präsidentin Ann Budge. "Ich habe Aaron und seinem Berater klar gemacht, dass ich nicht will, dass er geht. Aber wenn es das ist, was die Zukunft für ihn bereithält, dann soll es so sein. Ich denke, er wird irgendwo hingehen wollen."

Demnach wollen die Hearts für den Linksverteidiger knapp 1,7 Millionen Euro Ablöse einstreichen. Sein Vertrag beim schottischen Klub läuft noch bis 2021.