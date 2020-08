Medien: Bayern im Supercup vor 3000 eigenen Fans

Die UEFA wird offenbar rund 6000 Zuschauer für den Supercup ins Stadion lassen - die Hälfte der Tickets soll auf den FC Bayern München entfallen.

Triple-Gewinner Bayern München könnte einen möglichen Sieg im europäischen Supercup wohl mit 3000 eigenen Fans im Stadion feiern. Laut des kicker will die Europäische Fußball-Union (UEFA) beide Finalisten mit einem Kartenkontingent in dieser Höhe versorgen.

Am Dienstag hatte die UEFA ihren Plan bestätigt, wonach die Partie des deutschen Champions-League-Gewinners am 24. September in Budapest gegen den spanischen Europa-League-Titelträger als "Pilotprojekt" vor Zuschauern ausgetragen werden soll. Der Plan sieht vor, dass trotz der Corona-Pandemie bis zu 30 Prozent der Zuschauerkapazität genutzt werden soll. Demnach dürften rund 20.000 Besucher in die Arena.

FC Bayern gegen BVB im September vor Zuschauern?

Auch der deutsche Supercup am 30. September in München, bei dem die Bayern auf treffen, soll nach dem Willen der Deutschen Fußball Liga (DFL), vor "einer bestimmten Anzahl von Zuschauern" stattfinden.

Neben der UEFA und der DFL plant offenbar auch die europäische Klubvereinigung ECA die Zuschauer-Rückkehr. Dem kicker liegt ein Schreiben des italienischen ECA-Chefs Andrea Agnelli mit detaillierten Empfehlungen vor. Darin wird für Fiebermessung, Maskenpflicht, zeitlich versetzte Einlassfenster und personalisierte Tickets plädiert.