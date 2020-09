FC Bayern München: Auch PSG wohl an Bellerin dran, Hickey will nicht nach München - alles News und Gerüchte zum FCB

Bayern München soll nicht der einzige Klub mit Interesse an Hector Bellerin sein. Außerdem: Hickey will nicht nach München. Alle FCB-News heute.

In genau 16 Tagen beginnt für den die neue Saison mit dem Heimspiel gegen den . Bis dahin steht noch etwas Urlaub auf dem Plan, die Verantwortlichen basteln indes am Kader für die neue Spielzeit.

Es soll offenbar noch ein neuer Rechtsverteidiger kommen, wobei Hector Bellerin ( ) auch von anderen Top-Klubs umworben wird. Zudem ist Aaron Hickey wohl nicht gewillt, zum amtierenden Champions-League-Sieger zu wechseln.

Marcelo Brozovic, den Sport1 jüngst als möglichen Thiago-Nachfolger ausmachte, bekannte sich zu seinem aktuellen Verein .

FC Bayern München, News und Gerüchte - alle FCB-Infos der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern München: Schnappt sich PSG Hector Bellerin?

Der französische Top-Klub zeigt offenbar Interesse an Arsenal-Verteidiger Hector Bellerin (25), um dessen Dienste auch der FC Bayern München buhlen soll.

Dies berichtet der Guardian am Mittwoch und schreibt dabei, dass der CL-Finalgegner des FC Bayern bereits ein Angebot in Höhe von 28 Millionen Euro (plus Zusatzzahlungen) abgegeben habe.

Über die gesamte letzte Woche soll PSG mit den Gunners in Kontakt gewesen sein, um über einen Transfer Bellerins zu sprechen. Neben Paris und dem FCB soll auch Juventus mit einer Verpflichtung des Spaniers liebäugeln. Bellerins Vertrag in London läuft noch bis Juni 2023.



FC Bayern München: Schotte Aaron Hickey will offenbar nicht in die wechseln

Der Name Aaron Hickey kursiert rund um den FC Bayern München schon seit mehreren Monaten. Übereinstimmenden Berichten der beiden schottischen Zeitungen Herald und Glasgow Times zufolge, will der 18-Jährige aber gar nicht an die Isar wechseln.

Demnach soll das Juwel des Erstligisten Heart of Midlothian gewillt sein, seine Schuhe für Serie-A-Klub zu schnüren. Dort sehe er bessere Entwicklungsmöglichkeiten.



FC Bayern München: Angeblicher Wunschkandidat Marcelo Brozovic mit Liebeserklärung an Inter Mailand

Der kroatische Nationalspieler Marcelo Brozovic hat sich von den Wechselspekulationen rund um seine Person distanziert und Serie-A-Spitzenklub Inter Mailand seine Treue geschworen.

"Liebe Nerazzurri-Fans, aus Gründen des Respekts für dieses Trikot habe ich mich nie dazu geäußert, was in den letzten Wochen über mich geschrieben wurde und ich werde es auch jetzt nicht tun", schrieb der 27-Jährige auf Instagram und schob nach: "Ich kann nur sagen, dass ich immer alles für den Klub und die Stadt gegeben habe. Ich liebe dieses Trikot, ich liebe Mailand und ich freue mich darauf, noch eine lange Zeit mit den Nerazzurri zu kämpfen. Forza Inter!"

Zuletzt hatte Sport1 berichtet, dass der FC Bayern München an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert sei und die Inter-Klubführung bereits bezüglich eines Transfers kontaktiert habe. Beim deutschen Rekordmeister käme Brozovic als Ersatz des wechselwilligen Thiago in Frage.

Ob der Transfer durch die getätigten Aussagen des Kroaten damit komplett vom Tisch ist, bleibt offen. Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sagte zum angeblichen Interesse an Brozovic in einem Interview mit der italienischen Zeitung Tuttosport jüngst lediglich: "Kein Kommentar."

FC Bayern München: Serge Gnabry übernimmt die "7" - Franck Ribery reagiert

Den enormen Stellenwert von Serge Gnabry (25) bei Bayern München kann man künftig auf dem Trikot des Nationalspielers ablesen. Der Außenstürmer, der in der abgelaufenen Spielzeit nicht zuletzt wegen seiner neun Champions-League-Tore maßgeblichen Anteil am Gewinn des Triples hatte, läuft fortan mit der prestigeträchtigen Rückennummer sieben auf.

Diese gehörte von 2007 bis zum Sommer 2019 dem französischen Publikumsliebling Franck Ribery. "Ich freue mich sehr, künftig mit dieser Rückennummer aufzulaufen", sagte Gnabry: "Franck hat die Fans immer begeistert - das motiviert mich umso mehr." Bislang trug Gnabry die 22.

"Der Chefkoch mit der 7! Du verdienst die Nummer frero! Viel Erfolg damit und mach mich stolz", sagte Ribery der Sport Bild, als er von Gnabrys Nummernwechsel erfuhr.