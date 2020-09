FC Bayern München: Thiago wechselt nicht zum FC Barcelona - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Während der Spanier wohl nicht nach Barcelona zurückkehrt, rechnet Jamie Carragher mit einem Wechsel zu den Reds. Alle FCB-News.

Die meisten Bayern-Stars werden am Dienstag wieder zum Training erwartet, einzig einige Nationalspieler haben noch etwas mehr Pause. Den Auftakt macht ein Coronatest, dann beginnt für den Triple-Sieger die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Saison.

Dominante Personalie rund um den FCB ist weiter Thiago. Der Spanier wird mit mehreren Spitzenvereinen in Verbindung gebracht. Die Spur nach Barcelona soll allerdings erkaltet sein.

Derweil hallt der Sieg im Endspiel der gegen PSG noch nach und Uli Hoeneß ist begeistert von der Art und Weise, wie sich die Münchner beim Endrundenturnier in Lissabon präsentierten.

FC Bayern: Thiago wechselt wohl nicht zum

Die Spekulationen um die Zukunft von Thiago Alcantara (29) überschlagen sich. In den vergangenen Tagen hieß es, neben dem und sei auch der FC Barcelona an dem Mittelfeldspieler des FC Bayern interessiert.

An dem von der Sport Bild und der Mundo Deportivo in Umlauf gebrachten Gerücht ist nach Angaben von ESPN jedoch nichts dran. Bei Barca gehe die Tendenz demnach "ganz klar" in Richtung eines Transfers von Liverpool-Profi Georginio Wijnaldum (29), eine Thiago-Rückkehr sei auch für Thiago selbst kein Thema. "Er wird nicht zurückkehren", schreibt mit ESPN -Journalist Moises Llorens einer der größten Barca-Insider auf Twitter.



Bild: Getty Images

Damit ist wohl weiterhin Liverpool der Favorit auf eine Verpflichtung des spanischen Nationalspielers . Den Münchnern liegt aber nach wie vor keine Offerte der Reds vor. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist dem englischen Meister nach wie vor die vom FCB geforderte Ablösesumme von 30 Millionen Euro zu hoch . Thiagos Vertrag läuft 2021 aus .

Am Dienstag wird er nicht zum Coronatest an der Säbener Straße erwartet. Nach den Nations-League-Spielen mit der spanischen Nationalmannschaft bekommt er laut Sport Bild noch ein paar Tage Pause.

FC Bayern: Ex-FCB-Star James Rodriguez wechselt zum

Der frühere Bayern-Profi James Rodriguez (29) wechselt vom spanischen Rekordmeister in die englische Premier League zum FC Everton.

Das bestätigten die Klubs am Montag, James erhält einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Laut Medienberichten überweist der Verein aus Liverpool für den Kolumbianer etwa 25 Millionen Euro.



Bild: FC Everton

Offensivspieler James trifft in Everton damit erneut auf Teammanager Carlo Ancelotti, unter dem er schon in Madrid und bei Bayern München gespielt hatte. Erst am Sonntag hatte der Klub den Brasilianer Allan für umgerechnet 23,5 Millionen Euro verpflichtet.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß über Sieg gegen PSG: "Geld schießt nicht unbedingt Tore"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat vom Triumph seines Klubs in der Champions League geschwärmt. Über das 1:0 im Finale gegen Frankreichs Meister sagte der langjährige Manager der Roten im Podcast Tisch für drei von Chefs Culinar: "Das war wunderbares Beispiel dafür, dass Geld nicht unbedingt Tore schießt. Natürlich muss man Qualität haben. Aber ich habe jetzt gelesen, mit großer Überraschung für mich selbst, dass die Ablösesummen aller unserer Spieler, die auf dem Platz waren, niedriger waren als die von Neymar."

"Charakter, Willensstärke, natürlich Talent und Fähigkeit" waren für Hoeneß die herausragenden Attribute der Bayern-Elf auf dem Weg zum Titel. Er lobte: "Wenn ich an das 8:2 gegen Barcelona denke, das Halbfinale gegen Lyon, die vorher rausgeworfen haben, und dann am Ende wahrscheinlich die mit zweitbeste Mannschaft der Welt Paris, wie ich finde, verdient geschlagen haben, dann muss man sagen: Chapeau! An unsere Mannschaft und unseren Trainer."

FC Bayern: Carragher rechnet mit Thiago-Wechsel zu Liverpool für rund 20 Millionen Euro

Liverpool-Ikone Jamie Carragher geht davon aus, dass der Wechsel von Bayern Münchens Mittelfeldspieler Thiago (29) zum Meister der Premier League in diesem Sommer über die Bühne geht. Der langjährige Reds-Verteidiger rechnet außerdem damit, dass Liverpool sich im Ablösepoker mit dem FCB am Ende durchsetzt.

Carragher sagte dem Mirror : "Die einzige Sorge, die ich habe, ist Thiagos Alter. Trotzdem glaube ich, dass der Transfer passieren wird. Liverpool hat einige Spieler um die 28, 29 Jahre im Kader. Der Deal wird zu ihren Konditionen laufen, vermutlich bei um die 20 Millionen Pfund (etwa 22 Millionen Euro, Anm. d. Red) Ablöse."

Sollte es zur von ihm erwarteten Einigung kommen, wäre Carragher happy: "Thiago brächte etwas mit, das es so in Liverpools Mittelfeld nicht gibt. Die Spieler dort erledigen ihre Aufgaben herausragend, aber sie sind sich auch sehr ähnlich. Da wäre es schön, jemanden zu haben, der ein Spiel besser kontrollieren kann und der über etwas mehr Technik verfügt."