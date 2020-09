FC Bayern München: Hickey wohl vor Wechsel nach Italien, Interesse an Hertha-Talent Samardzic? Alle News und Gerüchte zum FCB

Während Bayern sich für Hertha-Talent Samardzic interessieren soll, geht das Rennen um Aaron Hickey wohl verloren. Alle FCB-News am Freitag.

In zwei Wochen startet der FC Bayern gegen Schalke 04 in die neue -Saison. Welche Spieler den deutschen Rekordmeister bis dahin verlassen haben könnten, ist derzeit allerdings noch offen.

Während Mittelfeldspieler Thiago sich bezüglich seiner Zukunft nicht in die Karte schauen lassen möchte, strebt Javi Martinez nach Informationen von Goal und SPOX eine Rückkehr zu an.

Aaron Hickey, der zuletzt mehrfach mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, wird dagegen wohl nicht nach München wechseln. Hat der Verein bei Hertha-Talent Lazar Samardzic bessere Chancen?

Mehr Teams

, News und Gerüchte - alle FCB-Infos der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Thiago über seine Zukunft: "Bayern ist meine Heimat"

Spaniens Mittelfeldstar Thiago will sich bezüglich seiner Zukunft noch nicht in die Karten schauen lassen. "Ich habe nur das Spiel gegen die Ukraine im Kopf, danach werden wir sehen", erklärte der Triple-Sieger vom FC Bayern München im ZDF nach der Partie gegen (1:1).

Spaniens Nationalmannschaft trifft am Sonntag am zweiten Spieltag der auf die . Nur knapp zwei Wochen später startet für die Bayern am 18. September die Bundesliga gegen den .

Bild: Getty Images

Seit Wochen ranken sich die Gerüchte um einen Abschied vom deutschen Rekordmeister, wobei Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge von einem Wechsel ausgeht: "Es sieht so aus, dass er uns verlassen wird", erklärte er kürzlich in der Welt am Sonntag . "Wenn es so kommt, ist es ein Abgang, der schon etwas schmerzt."

Der befindet sich offenbar in der Pole-Position im Werben um den 29-Jährigen, noch hapert es aber an der Ablösesumme. Mittlerweile soll aber auch in den Thiago-Poker eingestiegen sein.

Der Vertrag von Thiago in der bayerischen Landeshauptstadt läuft noch bis 2021. Auf die Frage, ob ein Verbleib bei der Mannschaft von Trainer Hansi Flick ausgeschlossen sei, antwortete er lediglich: "Bayern ist meine Heimat und ich bin glücklich, dort zu sein."

FC Bayern München: Javi Martinez strebt Rückkehr zu Athletic Bilbao an

Mittelfeldspieler Javi Martinez vom FC Bayern München strebt nach Informationen von Goal und SPOX eine Rückkehr zu Athletic Bilbao in diesem Sommer an. Aus dem Klub ist zu hören, dass er den Basken bereits sein OK gegeben hat.

Konkrete Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister hat es bislang aber noch nicht gegeben. Athletic kann die von den Bayern geforderte Ablösesumme zwischen 10 und 15 Millionen Euro nicht aufbringen, will nur einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag zahlen.

Bild: Imago Images / Poolfoto

Der Vertrag des Mittelfeldspielers in der bayerischen Landeshauptstadt läuft noch bis 2021, wobei man bei Bayern grundsätzlich bereit ist, Martinez, der 2012 für 40 Millionen Euro von Bilbao nach München gewechselt war, abzugeben.

"Javi befasst sich damit, uns zu verlassen. Es wird für ihn auch schwierig jetzt", hatte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kürzlich in der Welt am Sonntag gesagt. "Sein Vertrag gilt noch ein Jahr, und wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen."

In er abgelaufenen Saison bestritt Martinez unter Niko Kovac und Hansi Flick lediglich 24 Pflichtspiele für den Triple-Sieger. Beim Finalturnier der in Lissabon kam der flexibel einsetzbare Defensivmann gar nicht mehr zum Einsatz.

FC Bayern: Transferkandidat Aaron Hickey entscheidet sich für Bologna

Der FC Bayern muss sich im Rennen um Aaron Hickey von Heart of Midlothian offenbar geschlagen geben. Wie die Redaktion des italienischen Transferexperten Gianluca di Marzio berichtet, steht der 18-Jährige vor einem Transfer zum . Diese Meldung deckt sich auch mit den Informationen von Fabrizio Romano.

Aaron Hickey will be a new Bologna player. The Scottish defender after many weeks of talks decided to join the Italian side. The deal with Bayern München was never really done. @DiMarzio @FabrizioRomano — Francesco Porzio (@fraporzio95) September 3, 2020

Bayern soll sich über einen längeren Zeitraum um Hickey bemüht haben. Das schottische Talent sei sogar nach München gekommen, um sich das Konzept des deutschen Rekordmeisters anzuhören. Eine Einigung mit dem Linksverteidiger habe der Verein jedoch nicht erzielen können, wie beide Quellen unabhängig voneinander berichten.

Hertha-Talent Lazar Samardzic vor dem Absprung: Bayern und Leipzig mit Interesse?

Der deutsche U20-Nationalspieler Lazar Samardzic (18) möchte offenbar unbedingt verlassen. Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, sollen auch der FC Bayern und Interesse an dem Angreifer bekunden.

Bild: Imago Images / Metodi Popow

Der deutsche Rekordmeister soll bislang eher die Rolle des Beobachters einnehmen. Die besten Chancen kann sich demnach RB Leipzig ausrechnen, dort soll ein Transfer Samardzics nach Informationen der Sport Bild hohe Priorität genießen.

Neben den beiden Bundesligisten sollen sich auch , der , die sowie der um Samardzic bemühen. Bei Hertha BSC steht der offensive Mittelfeldspieler noch bis 2022 unter Vertrag.

Karl-Heinz Rummenigge: Team repräsentiert FC Bayern wie keine ihrer Vorgänger-Mannschaften zuvor

Karl-Heinz Rummenigge ist im Interview mit dem Vereinsmagazin 51 regelrecht ins Schwärmen über die aktuelle Mannschaft beim FC Bayern geraten. Außerdem nannte er FCB-Trainer Hansi Flick und Thomas Müller zwei entscheidende Teile des Teams.

"Momentan strahlt der ganze Klub vor Glück - und unsere Sympathiewerte sind so hoch wie noch nie. Diese Mannschaft repräsentiert den FC Bayern auf eine Weise wie im Grunde keine ihrer Vorgänger-Mannschaften zuvor", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern.

Vor allem die Teamchemie habe den 64-Jährigen imponiert: "Die Spieler in dieser Mannschaft haben ein ganz besonderes Gefühl untereinander entwickelt, sie leben eine Empathie, wie ich es noch nie gesehen habe: Da stehen wie bei Sepp Herberger im Grunde tatsächlich elf Freunde auf dem Platz. [...] Man spürt hier Tag für Tag, was für eine Einheit diese Mannschaft ist."

Bild: Imago Images / Sven Simon

Der entscheidende Faktor für den Triple-Sieg aus Meisterschaft, und Champions League sei Trainer Hansi Flick. "Es gibt viele, die sich in die Sonne drängeln, ohne dass sie viel dazu beitragen, dass das Wetter gut ist. Hansi lässt die Sonne scheinen und bleibt dann lieber im Schatten", sagte Rummenigge.

Ebenfalls einen großen Anteil an den Erfolgen habe Thomas Müller, der "die Kollegen mitnimmt und steuert". Für Rummenigge ist der 30-Jährige ein "Häuptling, der anschiebt und der verantwortlich dafür ist, dass am Ende alle eine Medaille um den Hals hängen haben".