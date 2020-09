FC Bayern München: "Sane fehlt noch Haltung und Körpersprache", Löws vernichtendes Urteil für Barca - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Mehmet Scholl hat einen Rat für Bayern-Neuzugang Leroy Sane und Joachim Löw vernichtet Barca nach der CL-Blamage. Alle News zum FCB heute.

In knapp zwei Wochen startet der FC Bayern gegen Schalke 04 in die neue -Saison. Die Pause ist nach dem Triumph in der also kurz.

Leroy Sane war in Lissabon nicht spielberechtigt und weilt derzeit bei der Nationalmannschaft, wo er gegen sein Comeback feierte. Mehmet Scholl hat dem Neu-Münchner einen Rat gegeben.

Außerdem: Joachim Löw war schockiert vom und Alphonso Davies verrät ein paar seiner Ticks.

, News und Gerüchte - alle FCB-Infos der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Mehmet Scholl: Das fehlt Leroy Sane noch zum perfekten Spieler des FC Bayern

Der ehemalige Nationalspieler Mehmet Scholl hat Neuzugang Leroy Sane vom FC Bayern München einen Rat gegeben, um beim deutschen Rekordmeister voll durchstarten zu können.

"Der FC Bayern ist ein besonderer Verein, da herrschen besondere Verhältnisse. Es ist ein anderes Niveau, ein anderer Druck. Da musst man als junger Spieler aufpassen", sagte der 49-Jährige der Bild . "Bisschen Körpersprache und Haltung fehlt noch. Man muss ihm die Zeit geben, sich bei Bayern zu integrieren."

Sane besitze dennoch alle Qualitäten, um ein großer Spieler zu werden: "Die Grund-DNA kann reichen für Weltklasse", schloss Scholl ab.

Bild: Getty Images

FC Bayern: Talent Leon Dajaku vor Leihe - Interesse aus und

Leon Dajaku vom FC Bayern könnte den deutschen Meister nach nur einem Jahr vorerst wieder verlassen. Der 19-jährige Offensivspieler will sich verleihen lassen, um auf höherem Niveau als bei Bayern II in der Spielpraxis zu sammeln.

Bild: Imago Images / foto2press

Vier Klubs haben nach Informationen von Goal und SPOX Interesse an Dajaku, darunter zwei aus der und einer aus der Premier League. Hier gibt es den ganzen Bericht.

Bundestrainer Löw über Bayerns Gala in der CL: "Erschreckend, wie schwach Barca war"

Bundestrainer Joachim Löw hat sich zum 8:2 des FC Bayern in der Champions League gegen den FC Barcelona geäußert und ein vernichtendes Urteil für die Katalanen gefällt.

"Es war schon etwas erschreckend, wie schwach Barcelona war, denn das ist sonst eine Mannschaft, die sich gut befreien kann", so der 60-Jährige im Blick -Interview. "Natürlich lag das auch daran, wie stark Bayern war. Aber es gibt solche Tage, die mit schrecklichen Ergebnissen für manche enden."

Die Blamage kostete letztlich Trainer Quique Setien seinen Job bei den Blaugrana. Auch Lionel Messi wollte den Klub anschließend verlassen, hat nun aber seinen Verbleib für 2020/21 angekündigt, weil er nicht gegen den Klub vor Gericht ziehen wollte .

FC Bayern - Alphonso Davies verrät seine Ticks

Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern hat Einblicke in sein Privatleben gegeben und dabei auch ein paar Ticks verraten.

"Ich ziehe mir immer die linke Socke und den linken Schuh erst an. Auch beim T-Shirt stecke ich erst den linken Arm durch die Öffnung", so der 19-Jährige beim Youtube -Account "Jordyn & Alphonso".

Auch über die Beziehung mit seiner Freundin Jordyn Huitema (19), die bei PSG ebenfalls Fußballprofi ist, sprach er im Doppelinterview mit seiner Partnerin. Dabei gaben die beiden preis, dass Davies in der Regel schüchtern und zurückhaltend sei.

So habe Davies rund fünf Monate gebraucht, um Huitema zu fragen, ob sie seine Freundin sein möchte. Der Ort des Geschehens? Das Trainingsgelände der Vancouver Whitecaps.

"Er hat mich vom Training abgeholt und gesagt: 'Ich habe mich gefragt, ob du die Freundin von Alphonso Davies sein möchtest'", verriet Huitema. "Es war einfach schlecht, aber es hat geklappt", scherzte Davies.

Bild: Getty Images

FC Bayern - Karl-Heinz Rummenigge über Aufstockung der Champions League: "Bei der UEFA hat es klick gemacht"

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat einmal mehr eindringlich vor einer Aufblähung der Champions League gewarnt . "Ich war schon immer ein Freund der Qualität und nicht der Quantität. Mein Ansatz war immer: Das Produkt muss gut sein. Wenn es gut ist, wird es angenommen", sagte Rummenigge dem Vereinsmagazin 51.

Das Finalturnier der Königsklasse in Lissabon habe der Europäischen Fußball-Union UEFA "und uns allen ausgesprochen gut gefallen. Dieser Thrill war elektrisierend. Ich glaube, bei der UEFA hat es klick gemacht. Bisher war da oft der Tenor: Mehr Spiele bringen mehr Geld. Jetzt wurde registriert: Wenn das Produkt top ist, kommt das Geld automatisch", führte der Bayern-Boss weiter aus.

Thiago über seine Zukunft: "Bayern ist meine Heimat"

Spaniens Mittelfeldstar Thiago will sich bezüglich seiner Zukunft noch nicht in die Karten schauen lassen. "Ich habe nur das Spiel gegen die Ukraine im Kopf, danach werden wir sehen", erklärte der Triple-Sieger vom FC Bayern München im ZDF nach der Partie gegen (1:1).

Spaniens Nationalmannschaft trifft am Sonntag am zweiten Spieltag der auf die . Nur knapp zwei Wochen später startet für die Bayern am 18. September die Bundesliga gegen den .

Bild: Getty Images

Seit Wochen ranken sich die Gerüchte um einen Abschied vom deutschen Rekordmeister, wobei Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge von einem Wechsel ausgeht: "Es sieht so aus, dass er uns verlassen wird", erklärte er kürzlich in der Welt am Sonntag . "Wenn es so kommt, ist es ein Abgang, der schon etwas schmerzt."

Der befindet sich offenbar in der Pole-Position im Werben um den 29-Jährigen, noch hapert es aber an der Ablösesumme. Mittlerweile soll aber auch in den Thiago-Poker eingestiegen sein.

Der Vertrag von Thiago in der bayerischen Landeshauptstadt läuft noch bis 2021. Auf die Frage, ob ein Verbleib bei der Mannschaft von Trainer Hansi Flick ausgeschlossen sei, antwortete er lediglich: "Bayern ist meine Heimat und ich bin glücklich, dort zu sein."

FC Bayern München: Javi Martinez strebt Rückkehr zu an

Mittelfeldspieler Javi Martinez vom FC Bayern München strebt nach Informationen von Goal und SPOX eine Rückkehr zu Athletic Bilbao in diesem Sommer an. Aus dem Klub ist zu hören, dass er den Basken bereits sein OK gegeben hat.

Konkrete Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister hat es bislang aber noch nicht gegeben. Athletic kann die von den Bayern geforderte Ablösesumme zwischen 10 und 15 Millionen Euro nicht aufbringen, will nur einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag zahlen.

Bild: Imago Images / Poolfoto

Der Vertrag des Mittelfeldspielers in der bayerischen Landeshauptstadt läuft noch bis 2021, wobei man bei Bayern grundsätzlich bereit ist, Martinez, der 2012 für 40 Millionen Euro von Bilbao nach München gewechselt war, abzugeben.

"Javi befasst sich damit, uns zu verlassen. Es wird für ihn auch schwierig jetzt", hatte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kürzlich in der Welt am Sonntag gesagt. "Sein Vertrag gilt noch ein Jahr, und wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen."

In er abgelaufenen Saison bestritt Martinez unter Niko Kovac und Hansi Flick lediglich 24 Pflichtspiele für den Triple-Sieger. Beim Finalturnier der Champions League in Lissabon kam der flexibel einsetzbare Defensivmann gar nicht mehr zum Einsatz.