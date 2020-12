FC Bayern München: Berater von Douglas Costa deutet Abschied an, Joshua Zirkzee vor Wechsel im Januar - alle News und Gerüchte heute

Douglas Costa könnte den FC Bayern womöglich wieder verlassen, Robert Lewandowski spricht über Messi und Cristiano Ronaldo. Alle News zum FCB heute.

Dank eines knappen 2:1-Sieges gegen kehrte der im letzten Bundesligaspiel des Jahres zurück an die Tabellenspitze.

Unterdessen laufen die Personalplanungen beim deutschen Rekordmeister weiter. Während Joshua Zirkzee offenbar einen Abschied im Winter anstrebt, könnte das Engagement von Douglas Costa nach Aussagen seines Beraters im Sommer nach seiner Leihe zu Ende gehen.

Außerdem: David Alaba ist Österreichs Fußballer des Jahres und Robert Lewandowski spricht über Ronaldo-Messi-Vergleiche.

Der FC Bayern München am Dienstag:

FC Bayern München: David Alaba zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt

David Alaba vom FC Bayern München ist zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 28-jährige Innenverteidiger setzte sich mit 33 Punkten vor RB Leipzigs Marcel Sabitzer (17) und dessen künftigem Teamkollegen Dominik Szoboszlai (13) durch.

Stimmberechtigt waren in der von der österreichischen Nachrichtenagentur APA durchgeführten Wahl die zwölf -Trainer.

Für Alaba war es der erste Titel seit 2016 und insgesamt der siebte, kein Spieler der Geschichte gewann die Auszeichnung öfter als er. Alaba wurde Nachfolger des im vergangenen Winter von Salzburg zu gewechselten Erling Haaland.

"Ich bin für diese Auszeichnung sehr dankbar", sagte Alaba, der mit dem FC Bayern in der vergangenen Saison das Triple und in dieser Saison den deutschen und den UEFA Supercup gewann. "Es war für mich persönlich eine sehr erfolgreiche und gute Saison. Ich weiß aber auch, dass wir viele andere gute österreichische Fußballer haben, die in ihren Vereinen Leistungsträger sind. Daher macht es mich besonders stolz, dass ich an der Spitze sein darf."

Quelle: imago images / Sven Simon

FC Bayern München: Douglas Costas Berater geht von Abschied aus

Douglas Costas Berater Giovanni Branchini geht von einem Wechsel des Linksfußes im Sommer 2021 aus. "Unglücklicherweise bekommt Douglas in München nicht viel Spielzeit. Deshalb glaube ich Stand jetzt nicht daran, dass der FC Bayern ihn fest verpflichtet", sagte Branchini bei TMW Radio. Allerdings meinte der Italiener auch: "Die Saison ist noch lang, und jeder weiß, dass im Sport manchmal nur eine Woche für eine Trendwende reicht."

Der FC Bayern hat Costa kurz vor dem Ende der Transferperiode Anfang Oktober für eine Saison von ausgeliehen. Bislang kommt der 30 Jahre alte Profi aus aber kaum unter Trainer Hansi Flick zum Einsatz, ist mit wettbewerbsübergreifend 538 Spielminuten ganz klar Außenstürmer Nummer vier hinter Serge Gnabry (1293 Minuten), Kingsley Coman (1021) und Leroy Sane (805).

Costa (ein Tor/eine Vorlage in dieser Saison) habe jedenfalls "die Qualitäten", um sich durchzusetzen. Sein Problem in den vergangenen Jahren: "Er war häufig verletzt. Das hat es ihm sicherlich erschwert, Konstanz in seine Leistungen zu bringen." Bei Juventus besitzt der ehemalige brasilianische Nationalspieler noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Quelle: imago images / FC Bayern München

FC Bayern München: Robert Lewandowski über Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vorbilder und einen geplatzten Wechsel zu

Stürmerstar Robert Lewandowski vom FC Bayern München sieht sich trotz der gewonnenen Weltfußballerwahl in diesem Jahr aktuell noch nicht auf einem Level mit Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Das verriet der Pole im Interview mit France Football.

"Messi und Ronaldo sitzen schon sehr lange an einem Tisch, an der Spitze. Das ist das, was sie unvergleichlich macht", betonte der 32-Jährige: "Ich kann mir mich in dieser Hinsicht nicht neben ihnen vorstellen."

Dennoch sieht sich der Torjäger des deutschen Rekordmeisters auf einem guten Weg. "Wenn man die Zahlen dieses und des vorherigen Jahres nimmt, bin ich mit Blick auf meine Leistung und die erzielten Tore ziemlich gut." Wenn er nicht an einem Tisch mit den beiden Superstars sitzen könne, "dann lade ich sie ein, an meinem zu essen", ergänzte Lewandowski schmunzelnd.

Quelle: Goal

Auch wenn er sich nicht in einem Atemzug mit Messi und Ronaldo nennt, kann Lewandowski auf eine mehr als beeindruckende vergangene Spielzeit zurückblicken: 55 Tore und zehn Assists in 47 Pflichtspielen, dazu das Triple mit den Münchnern und auch in dieser Saison knüpfte der Rechtsfuß nahtlos an und steht nach 18 Partien bereits bei 20 Treffern.

FC Bayern München: Joshua Zirkzee in Kontakt mit dem

Nach Informationen von Goal und SPOX plant Joshua Zirkzee seinen Abschied aus München im Januar. Auch Sky berichtet, dass der bei den Bayern-Profis kaum noch zum Zug kommende niederländische Nachwuchsstürmer zeitnah den Verein verlassen könnte, um Spielpraxis zu sammeln.

Der 1. FC Köln gilt demnach als heißester Anwärter auf ein mindestens sechsmonatiges Leihgeschäft, befindet sich in regem Kontakt mit dem Spieler. Die abstiegsbedrohten Geißböcke sind seit Monaten auf der Suche nach einem Ersatz für den im Sommer zu transferierten Angreifer Jhon Cordoba.

Quelle: imago images / Lackovic

