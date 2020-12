FC Bayern München: Davies freut sich über Weltelf-Nominierung, FCB ist Mannschaft des Jahres - alle News und Gerüchte heute

Alphonso Davies freut sich über seine Nominierung für die Weltelf und der FCB ist die Mannschaft des Jahres. Alle News zum FC Bayern München.

Der ist Weihnachtsmeister in der . Dank des späten 2:1-Sieges in Leverkusen steht der FCB über die kurze Winterpause an der Spitze der deutschen Beletage.

Bei der Wahl zum Sportler des Jahres erhielten die Bayern indes eine weitere Auszeichnung, während Joshua Kimmich gegen Bayer 04 ein starkes Comeback feierte. Und: Alphonso Davies ist hocherfreut über seine Nominierung für die FIFA-Weltelf 2020.

Der FC Bayern München am Montag: Hier findet Ihr heute alle Infos und News rund um den FCB heute.

FC Bayern: Alphonso Davies freut sich über Nominierung für FIFA-Weltelf 2020

Alphonso Davies wurde für die FIFA-Weltelf 2020 nominiert. Der Linksverteidiger des FC Bayern freut sich sehr über diese Auszeichnung.

"Es bedeutet mir viel. Natürlich gibt es aus persönlicher Sicht Eigenschaften meines Spiels, die ich ändern kann", sagte Davies bei bundesliga.com. "Es gibt andere Linksverteidiger auf der Welt, die in einigen Punkten besser sind als ich. Aber mich als einen der besten Linksverteidiger zu betrachten, ist unglaublich."

FC Bayern München ist Mannschaft des Jahres 2020

Bei der Wahl zu Deutschlands Sportler des Jahres 2020 wurde dem FC Bayern am Sonntagabend eine große Ehre zuteil: Die Münchener wurden als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet.

Es ist der Lohn für ein herausragendes Jahr des FCB, der das Triple aus Meisterschaft, und gewinnen konnte.

FC Bayern München - Joshua Kimmich feiert Comeback: Mit dem "Berserker" zurück in den Boss-Modus

Diesen letzten Beweis für seine Unverzichtbarkeit hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Auch ohne diesen konsequenten Ballgewinn nach Jonathan Tahs "kindischem" (Leverkusens Torwart Lukas Hradecky) Stockfehler unmittelbar vor Robert Lewandowskis hollywoodreifem (frei nach Thomas Müller) 2:1 für den FC Bayern München in der dritten Minute der Nachspielzeit gegen Bayer Leverkusen war die Indizienkette erdrückend.

Klar, die Bayern leben von Robert Lewandowski, ihrem Weltfußballer. Sie sind abhängig von Thomas Müller, dem Chef-Marschierer, von Manuel Neuer, dem Chef-Parierer, sie haben Kingsley Coman und Jamal Musiala.

Doch nur mit Joshua Kimmich auf dem Platz ist der FC Bayern München der FC Bayern München. "Josh hat Ruhe ins Spiel gebracht, organisiert, angetrieben", lobte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Samstag. "Jetzt sind wir wieder da, wo wir immer sein wollten: an der Spitze."

"Wie ein Berserker" habe Kimmich nach seiner Meniskus-Operation "vor fünf Wochen" gearbeitet, um wieder auf dem Platz zu stehen, attestierte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im Sport1-Doppelpass am Sonntag dem Mittelfeldspieler, "er hat uns gefehlt. Er ist der zentrale Mann im Mittelfeld."

FC Bayern - Leon Goretzka von AfD-Unterstützern angefeindet: "Keine Alternative, sondern Schande für "

Leon Goretzka ist für seine klare politische Haltung gegen rechtsgesinnte Parteien im Netz offen angefeindet worden. Das bestätigte der Nationalspieler in einem Interview mit der Welt am Sonntag.

"Ja, wurde ich. Das habe ich auch zum Teil öffentlich gemacht, um den Menschen zu zeigen: Stopp, hier gibt es Contra", erklärte der 25-Jährige, der den Jahresabschluss des FC Bayern München am Samstagabend bei Bayer Leverkusen (2:1) verletzungsbedingt verpasst hatte.

Aufgrund seiner Positionierung gegen Rechts und diesbezüglich besonders gegen die Alternative für Deutschland (AfD) habe er jedoch "viel mehr Zuspruch" als Anfeindungen erhalten.

Seine Haltung habe sich dadurch nur noch verstärkt. "Hasskommentare bringen mich eher dazu, mich noch klarer zu positionieren", stellte Goretzka klar: "Gegen diese Widerstände muss man ankämpfen, um etwas zu verbessern. Wir müssen den Leuten klar vor Augen führen, dass wir in einer Demokratie leben, die durch nichts und niemanden kaputt gemacht werden kann."

Durch die grassierende Coronavirus-Pandemie habe sich sein negativer Eindruck von der AfD außerdem noch verstärkt. Es sei "noch offensichtlicher" geworden, "welche Partei das ist: Für mich ist es keine Alternative, sondern eine Schande für Deutschland."

