FC Bayern München, News und Gerüchte: Olic warnt vor Olympique Lyon, Rudi Garcia ist optimistisch - alle Infos zum FCB

Der FC Bayern München spielt am Mittwochabend gegen Olympique Lyon. Ivica Olic warnt und auch OL-Coach Garcia ist zuversichtlich. Alle News zum FCB.

Heute steht das zweite Halbfinale der UEFA auf dem Plan. Der trifft auf den französischen Top-Klub und geht dabei als Favorit in die Partie.

Ehe es um 21 Uhr in Lissabon zum großen Showdown kommt, warnt Ex-Angreifer Ivica Olic den deutschen Rekordmeister vor dem Kontrahenten. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Partie der Königsklasse. Unterdessen geht der Poker um Thiago in die nächste Runde. Der will sich offenbar nicht auf die von den Münchnern geforderte Ablösesumme einlassen.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Mittwoch. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den FCB.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Mehr Teams

FC Bayern auch deutscher Meister in Social Media - Union und Paderborn überraschen

Auf dem Platz sorgt der deutsche Rekordmeister Bayern München derzeit für Furore, doch auch im Internet setzen die Münchner Maßstäbe. Nach einer Rangliste der Intelligent Research in Sponsoring (IRIS) dürfen sich die Bayern auch "deutscher Social Media Meister" nennen. Auf den folgenden Plätzen landeten und Absteiger .

Das Ranking bemisst sich vor allem an der Resonanz der Social-Media-Aktivitäten bei den Fans und ergibt sich aus sechs Kennzahlen: Posting-Aktivität, Followerschaft, Video-Views, Interaktionen, sowie die erreichten Wirkungsgrade bei den Videos-Views und Interaktionen.

Betrachtet wurden die Kanäle Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Die wichtigste Plattform der Bundesligisten ist Twitter. Mehr als die Hälfte der insgesamt fast 100.000 Postings wurde dort abgesetzt.

Quelle: SID

FC Bayern München - Ivica Olic warnt vor CL-Gegner Olympique Lyon

Ivica Olic war der entscheidende Mann, als der deutsche Rekordmeister Bayern München vor zehn Jahren in der Champions League sein Halbfinal-Rückspiel bei Olympique Lyon gewann. Beim 3:0 erzielte der Kroate alle Tore, wenn die Bayern am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN) erneut gegen die Franzosen antreten, drückt der frühere Topstürmer die Daumen. Doch Olic warnt: "Die haben schon was drauf", sagte der 40-Jährige im Gespräch mit tz/Münchner Merkur.

"Dass in einem Spiel alles passieren kann, haben wir bei Lyon gegen ManCity gesehen. Jeder – ob Experte, Trainer, Fan oder auch ich – hat gesagt: City macht das Rennen", so Olic: "Trotzdem muss ich sagen, dass Lyon für mich absolut verdient im Halbfinale steht."

Dennoch ist Olic davon überzeugt, dass die Bayern das Rennen machen. "Sie haben eine Breite wie selten – das ist der Unterschied zu allen anderen", sagte der langjährige Bundesligaspieler, "alles spricht für sie. Ich erwarte sie im Finale."

Ein Sonderlob verteilte Olic an Alphonso Davies: "Für sein Alter in meinen Augen schon ein herausragender Linksverteidiger. Er hat nicht mal Angst vor Messi, kennt keine Nervosität. Wahnsinn."

Der 27. April 2010 war für Olic der schönste Tag seines Lebens. "Wenn man im Fußball so etwas erlebt, auf diesem Niveau, der Creme de la Creme, dann ist das einmalig. An diesem Abend ist alles perfekt gelaufen. Aus drei Schüssen habe ich drei Tore gemacht."

Quelle: SID

FC Bayern München - Lyon-Trainer Rudi Garcia gibt sich optimistisch

FC Bayern München - Hansi Flick erklärt: Das macht Olympique Lyon so unangenehm

FC Bayern München - Serge Gnabry betont: Wollen das beste Team Europas sein

FC Bayern München: Liverpool will angeblich nicht auf Ablöseforderung für Thiago eingehen

Der FC Liverpool möchte im Poker um Mittelfeldspieler Thiago angeblich nicht auf die Forderungen des FC Bayern München in Höhe von 30 Millionen Euro eingehen. Das berichtet der Guardian. Der Spanier, dessen Vertrag in München im kommenden Jahr ausläuft, soll sich bereits mit den Reds einig sein.

So berichtete der französische Radiosender RMC Sport am Sonntag, dass sich Thiago für einen Wechsel zum englischen Meister entschieden habe. Der 29-Jährige habe demnach bereits einige Teamkollegen über seinen Abgang unterrichtet. Um den Deal unter Dach und Fach zu bringen, fehlt jedoch eine Einigung zwischen den Klubs.

Der deutsche Rekordmeister hat derzeit offenbar aufgrund der anstehenden Halbfinal-Partie in der Champions League alle Transferentscheidungen bis zum Ende der Königsklasse auf Eis gelegt. Sollten sich die beiden Klubs anschließend nicht auf eine Ablöse verständigen, könnte sich der LFC im Januar mit einem Vorvertrag ablösefrei die Dienste des spanischen Nationalspielers nach seinem Vertragsende in der bayrischen Landeshauptstadt sichern.



Quelle: Getty Images/Goal

Wer zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Halbfinale in der UEFA Champions League: Olympique Lyon und Bayern München spielen gegeneinander. Wer zeigt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM ?

Quelle: Getty Images / Imago Images / Poolfoto